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Dört kameralı bütçe dostu amiral gemisi Blu Vivo X satışa sunuldu

Blu Products dört kamera, 6 inç ekran ve 4 GB RAM'le donattığı uygun fiyatlı amiral gemisini satışa sundu. Blu Vivo X'in tüm detayları ve fiyat etiketi haberimizde.
1 yıl
3,6b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Blu Products, Mobil Dünya Kongresi öncesinde en yeni amiral gemisi olan Blu Vivo X'i piyasaya sundu. Gücünü MediaTek'in 2.6 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P25 yonga setinden alan bütçe dostu telefon, Corning Gorilla Glass 3 korumalı 1.440 x 720 çözünürlük, 18:9 görüntü oranı ve 520 nit parlaklık sunan 6.0 inç kavisli HD+ ekranla geliyor. Ayrıca cihazın yüzde 80 ekran-gövde oranına sahip olduğunu belirtelim.
Ayrıca Bkz. "LG fotoğrafçılık odaklı K8 (2018) ve K10 (2018) modellerini resmen duyurdu"
Kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı (mikro SD kart yuvası ile genişletilebilir) var. Diğer özellikleri arasında arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, yüz tanıma sistemi, MAXXAudio teknolojisi, hızlı şarj destekli 4.010 mAh pil (sadece 2.5 saatte tam şarj oluyor), çift SIM kart desteği, Bluetooth 4.1 ve 802.11 a/b/g/n Wi-Fi yer alıyor.

Blu Vivo X'in fiyatı ne kadar?

Tüm bunlarla birlikte telefonun en çarpıcı özelliği ise toplamda dört kameraya sahip olması. Cihazın arka kısmında her ikisi de f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ve 5 megapiksel çözünürlüklü iki adet kamera var. Ön tarafta ise 120 derece, geniş açılı selfie çekebilen yine f/2.0 diyaframlı 20 megapiksel ve 8 megapiksellik kameralara yer verilmiş. Blu Vivo X şu anda 249.99 dolar fiyat etiketiyle Amazon üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda.

http://bluproducts.com/devices/vivo-x/ Yorum Yaz
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5yaprak 1 yıl
Ay sonu geliyor telefon ... forumda inceleme paylaşacağım
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huseyincarnege 1 yıl
güzel ve uygun olan şeyler türkiyeye gelmez gelse bile ucunu sivrilterek geliyo
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kaptanos 1 yıl
Bu fiyata türkiyede satılsa yıkarlar ortalığı
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tobepeople 1 yıl
Harbiden artık ekran kenarı olmayan, 5 inç boyutunda ,5000mA yarım cm kalınlığında, kaliteli işlemcisi olan, en az 4 gb çift kanal ddr4 rami olan, en az 32 GB tercihen 64 GB kapasiteli, parmak izi olmasın , kamerası standart olsun. 18:9 ve 1080p çözünürlüğü olan X12 modemli 250 dolara kadar Çinli bir cihaz yapsalar da alsak.
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BekirARSLAN 1 yıl
MTK işlemci olması bitiriyor tüm güzellikleri...
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intel7mix 1 yıl
Bunu nasıl tutup kullanıcağız. Herkes 2 metre galba :)
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fatsa52 1 yıl
Harbiden kespır satıyor arkadaş. Not düşseydiniz bari
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Xtrud 1 yıl
Habere gel... Ayrıfa Casper F2 diye satılıyor Türkiyede 1 aydır...
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fuckulteli 1 yıl Xtrud

1750 lira fiyat biçmişler
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fuckulteli 1 yıl
Azıcık küçük yapın,
tamam 18:9 görüntü oranlı 6" ama yine büyük.
16:9 oranlı 4.5" veya
18:9 oranlı 5" cihazlar da yapın. :)
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zaomss 1 yıl
General mobile getirir iki haftaya
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