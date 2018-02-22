Dört kameralı bütçe dostu amiral gemisi Blu Vivo X satışa sunuldu

Blu Products, Mobil Dünya Kongresi öncesinde en yeni amiral gemisi olan Blu Vivo X'i piyasaya sundu. Gücünü MediaTek'in 2.6 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P25 yonga setinden alan bütçe dostu telefon, Corning Gorilla Glass 3 korumalı 1.440 x 720 çözünürlük, 18:9 görüntü oranı ve 520 nit parlaklık sunan 6.0 inç kavisli HD+ ekranla geliyor. Ayrıca cihazın yüzde 80 ekran-gövde oranına sahip olduğunu belirtelim.

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Kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı (mikro SD kart yuvası ile genişletilebilir) var. Diğer özellikleri arasında arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, yüz tanıma sistemi, MAXXAudio teknolojisi, hızlı şarj destekli 4.010 mAh pil (sadece 2.5 saatte tam şarj oluyor), çift SIM kart desteği, Bluetooth 4.1 ve 802.11 a/b/g/n Wi-Fi yer alıyor.

Blu Vivo X'in fiyatı ne kadar?

Tüm bunlarla birlikte telefonun en çarpıcı özelliği ise toplamda dört kameraya sahip olması. Cihazın arka kısmında her ikisi de f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ve 5 megapiksel çözünürlüklü iki adet kamera var. Ön tarafta ise 120 derece, geniş açılı selfie çekebilen yine f/2.0 diyaframlı 20 megapiksel ve 8 megapiksellik kameralara yer verilmiş. Blu Vivo X şu anda 249.99 dolar fiyat etiketiyle Amazon üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda.

http://bluproducts.com/devices/vivo-x/