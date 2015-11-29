Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dosya Konusu: Apple A9X yonga seti 2013 model Core i5 ile yarışıyor

Günümüzde yonga tasarımları o derece gelişti ki mobil cihazlardan bahsediyor olsak da, barındırdığı yonga seti birkaç yıl öncesinin değme işlemcilerine taş çıkartabiliyor. Apple A9X buna son örnek.
3 yıl
6,7b
1
39
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dosya Konusu: Apple A9X yonga seti 2013 model Core i5 ile yarışıyor


Apple'ın iPad Pro tablet modeli ile teknoloji dünyasına sunduğu A9X, firmanın bugüne kadar tasarladığı en güçlü yonga seti olma özelliğine sahip ve A8X yonga setindeki 3 çekirdekten 2 çekirdeğe geçiş yapması nedeniyle detayları oldukça merak ediliyor. Son gelen bilgiler gerçek bir performans canavarı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 

Apple'ın X serisi yonga setleri genelde iPad serisinde kullanılıyordu. Bu yıl yeni bir iPad modeli gelmediği için ve iPad Mini 4'te A8 dönemine devam ettiği için A9X yonga seti sadece iPad Pro modeline özel hale geldi. Profesyonellere yönelik olduğu için performasının da üst seviye olması gereken iPad Pro, Apple A9X sayesinde bunun altından çok rahat bir biçimde kalkıyor. 
Üretim süreci 

Apple A9X yonga seti Samsung'un 14nm FinFET süreci ile üretiliyor. En azından Chipworks'un parçalarına ayırdığı iPad Pro modelindeki yonga seti böyle. Apple detayları paylaşmadığı için TSMC'nin 16nm FinFET süreci ile üretilen yonga setleri hangi versiyonda bilinmiyor. Anandtech ise üretimin sadece 16nm FinFET+ ile TSMC tarafından yapıldığını belirtiyor. 

Üretim geometrilerinin gelişmesi Apple'ın da elini oldukça güçlendirdi zira Apple A9X yonga seti, yüksek performansına rağmen enerji tüketimini minimum seviyede tutuyor ve Apple'ın artık klişesi haline gelen 10 saatlik kullanım ömrünü karşılayabiliyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi üretim geometrisinin buna imkan tanıyor oluşu. 

Diğeri ise iPad Pro'nun büyük gövdesinin ısınma problemlerinin daha rahat üstesinden gelebiliyor olması. Ayrıca çekirdek sayısının artması zaten büyük olan zar alanını daha da büyütecek ve Apple'ın en hassas noktası olan maliyetleri de artıracak. Performans konusunda istediği seviyeye gelen Apple da 2 çekirdekli tasarımda kalmayı tercih etti. 

Dosya Konusu: Apple A9X yonga seti 2013 model Core i5 ile yarışıyor
 

Daha önce gündeme gelen benchmark skorlarına göre Apple A9X yonga setinde iki adet özelleştirilmiş 64-bitlik ARM tabanlı Twister çekirdeği yer alıyor. Çekirdekler 2.25GHz saat hızında çalışıyor ve A8X'e göre yüzde 25 civarında bir performans artışı mevcut. Geekbench 3 skorlarına göre tek çekirdekte 3233 puan alan A9X bu alanda rakipsiz bir hale geliyor. Ars Technica, Apple A9X yonga setinin 2013 yılı Core i5 çekirdeğini geride bıraktığını ve Broadwell ile gelen Core M işlemcisinden de görece olarak iyi olduğunu belirtiyor. 

Yapılan araştırmalara göre Apple A9X yonga seti yaklaşık 150 milimetre karelik bir zar alanına sahip. Bu rakam Apple A9 yonga setinden yüzde 40 daha fazla. Hatta bazı Skylake tabanlı Intel işlemcilerden bile çok az bir farkla önde diyebiliriz. Peki işlemci tarafında iki çekirdeğe yer veren Apple, kalan büyük zar alanını nereye harcıyor? Tabii ki grafik birimine.
Dosya Konusu: Apple A9X yonga seti 2013 model Core i5 ile yarışıyor
 
Grafikler ne alemde? 

Grafik hassasiyeti olan tabletin elbette grafik gücünün de üst seviye olması gerekiyor. 2732 x 2048 piksel çözünürlüğündeki ekrana veri aktarımı devasa boyutlara ulaştığı için, Apple'ın bu noktada daha özel bir çözüme yönelmesi gerekiyordu. Imagination Technologies gerekli çözümü sağlamış gibi duruyor. 

Imagination Technologies üzerinde yüzde 10 hisseye sahip Apple bunu tepe tepe kullanıyor zira A9X yonga setindeki PowerVR 7XT serisi grafik birimi özelleştirilmiş bir tasarıma sahip. Zar alanı üzerinde 6 adet grafik kümesi yer alıyor. Bu kümeler ise kendi içerisinde iki kümeye sahip. Böylece ortada 12 adet grafik birimi çıkıyor. Toplamda ise 384 stream işlemcisine erişiliyor ki bu, oldukça etkileyici bir rakam. Normalde 7XT serisinde 2, 4, 6, 8 ve 16 çekirdek ölçeklendirmesi mevcut. Apple'ın özelleştirilmiş grafik birimi 8 çekirdekli GT7800 ve 16 çekirdekli GT7900 birimlerinin arasına konumlanmış oluyor. 

GFXBench Offscreen testlerine göre T-Rex HD kısmına baktığımızda 163.4fps, Manhattan HD kısmına baktığımızda ise 80.2fps değerlerini görüyoruz. Bu rakamlar Surface Pro 4 modelinde 110.4-53.9, 2015 rMBP modelinde ise 134.9-57.4 şeklinde değişiyor. Yani iPad Pro grafik tarafında sadece tablet değil pek çok dizüstü modelinden bile yüksek fps değerlerine ulaşabiliyor.  
Dosya Konusu: Apple A9X yonga seti 2013 model Core i5 ile yarışıyor
 
Seviye 3 önbellek 

Diğer bir ilginç nokta yonga setinde Seviye 3 ön belleğin yer almaması. Apple yeni yonga setinde tümleşik 128-bit bant genişliğine sahip LPDDR4 bellek kontrolcüsü kullandığı için devasa grafik biriminin veri akışını rahatlıkla kaldırabiliyor. 4GB RAM ile birlikte 51.2 GB/s veri aktarım oranları Apple'ın elini oldukça güçlendirmiş. 
Normalde Seviye 1 önbellek işlemci için, Seviye 2 önbellek grafik birimi için ayrılır ve Seviye 3 önbellek ikisi arasında paylaştırılarak darboğaza girmeleri önlenir. Seviye 3 özellikle grafik birimi için önemlidir ancak Apple, tasarım konusunda bir hayli tecrübeli olduğu için özelleştirilmiş grafik birimini herhangi bir darboğaza sokmamayı başarıyor. Bu noktada tahminler Seviye 2 önbellek zar alanının Apple A9'dan bir miktar daha büyük olduğu yönünde.  
Apple aynı üçüncü çekirdekte olduğu gibi zar alanını büyüterek maliyetin artmasının önüne geçiyor. Diğer taraftan Seviye 3 önbellek enerji tüketiminin ve sıcaklık değerinin artmasına da neden olabilir. 2013 yılındaki Apple A7 yonga setinde Seviye 3 önbellek kullanmaya başlayan Apple, A9X ile bundan tamamen vazgeçmiş oldu. 

Sonuç olarak tablet pazarında performans anlamında fırtınalar estirecek bir iPad Pro karşımızda duruyor. Apple'ın yonga tasarımı konusundaki tecrübesinin hangi noktaya geldiğinin en iyi göstergesi olan Apple A9X, muhtemelen gelecek yıllardaki güçlü A serisi yonga seti tasarımlarını da kökten etkileyecektir. 

Dosya Konusu: Apple A9X yonga seti 2013 model Core i5 ile yarışıyor
 

http://wccftech.com/a9x-apples-cpu-king-analyzed/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WHITE_Wolf 3 yıl en beğenilen
Donanımhaber editör seçerken daha dikkatli olmalı zira bu arkadaş mobil işlemci ile masaüstü işlemciyi geekbench gibi lightweight diyebileceğimiz bir teste sokup daha iyi diyor siz afedersinizde hiçmi donanım bilgisine sahip değilsiniz bir arkadaşta macos olsaydı gerçek gücü çıkardı diyor hayır o zaman ne kadar kötü bir işlemci olduğunu anlardınız mobil işlemciler mobil os lar için hazırlanır çok az komut setine sahiptir ve microkernel içerirler Gerçek testlere sokun(Cinebench,aidata vb) sokun bakalım o işlemciyi ne hale geliyor.Geçen ayda bir editör android java üstüne ama javascript te iostan daha kötü diye haber yapmıştı(java ile javascript aynı zannediyor)daha ne denirki ne donanım ne yazılım bilgisi var editörlerde.
Donanımhaber editör seçerken daha dikkatli olmalı zira bu arkadaş mobil işlemci ile masaüstü işlemciyi geekbench gibi lightweight diyebileceğimiz bir teste soku...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 3 yıl WHITE_Wolf
SentnieL

Donanımhaber editör seçerken daha dikkatli olmalı zira bu arkadaş mobil işlemci ile masaüstü işlemciyi geekbench gibi lightweight diyebileceğimiz bir teste sokup daha iyi diyor siz afedersinizde hiçmi donanım bilgisine sahip değilsiniz bir arkadaşta macos olsaydı gerçek gücü çıkardı diyor hayır o zaman ne kadar kötü bir işlemci olduğunu anlardınız mobil işlemciler mobil os lar için hazırlanır çok az komut setine sahiptir ve microkernel içerirler Gerçek testlere sokun(Cinebench,aidata vb) sokun bakalım o işlemciyi ne hale geliyor.Geçen ayda bir editör android java üstüne ama javascript te iostan daha kötü diye haber yapmıştı(java ile javascript aynı zannediyor)daha ne denirki ne donanım ne yazılım bilgisi var editörlerde.

Benchmarkları yapan Ars Technica sitesi. Daha iyi diyen de o. Biz de yazımızda buna dikkat çektik zaten. benim bizzat deneyip de iyidir dediğim bir test değil. ARM da Cortex a72 çekirdeği Core M çekirdeğinden daha iyi iddiasında bulunuyor. Aynı şey burada da geçerli söylediklerinize bakarsak. allaha şükür biraz donanım bilgimiz var eğer siz daha iyisini biliyorsanız cinebench, aidata gibi testleri yapın yazımıza ekleyelim size de referans düşelim. Bilgi böylece çoğalmış olur.
SentnieLDonanımhaber editör seçerken daha dikkatli olmalı zira bu arkadaş mobil işlemci ile masaüstü işlemciyi geekbench gibi lightweigh...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
ios ile adeta zincire vurulmuş bir cihaz.
macos olaydi da binlerce lira bayilanlar faydasini gorseydi performansinin.2k ekranda o islemciyle candy crush oynayacak millet,flash destegi olmayan tarayicida sekme degisince arkada video duracak.yazik hakikaten
ios ile adeta zincire vurulmuş bir cihaz.macos olaydi da binlerce lira bayilanlar faydasini gorseydi performansinin.2k ekranda o islemciyle candy crush oyna...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BluePage 3 yıl
A9x'e bende hayran kaldım, hali hazırda a8x kullanıyorum Air2 ile.
Ama şu macbook 12'de a9x'i geliştirip kullanıp 12-15 saat pil ömrü vadedecek bi işlemci tasarlasalar, şu core m saçmalığından kurtulsalar ozaman bi fansız macbook alma zamanı gelmiştir derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyDestroyeD 3 yıl
bayılıyorsunuz apple a DH yöneticileri , haber editörleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
apple bilgisayarlarda da kendi işlemcilerine geçecek dedikoduları zaten giderek artıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ioz 3 yıl
arkadaş bir sitenin kendine özgün içeriği olmalı kopyala yapıştır değil.
test diye boş laga luga laf eden videolar değil tablolar cihazların çıkardıkları işi gösteren görüntüler koyunda birileri sizin sitenize referans versin.
yoksa chrome ile bir haber açıp TÜRKÇE ye çevir yapmayı 5 yaşındaki çocuk bile yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoLdenBlog 3 yıl
travers

Yav hadi donanımdan anlamıyoruz. Yazılımdanda anlamıyoruz. Bari biraz düşünün bir haber girerken bu insanlarda beyin var. Madem o kadar iyi intelden neden işlemci alır bu apple? Ya da fansız soğutmasız bu kadar başarılı ise girer işlemci sektörüne 4 çekirdekli iyi bir soğutma ile inteli piyasadan siler. Bu kadarda mı çalışmıyor


Apple, Intel işlemcili sattığı cihaz sayısı 2015 finansal sonuçlarına göre 20 milyon civarında. A serisi işlemciye sahip sattığı cihaz sayısı 250 milyon civarında. (iPhone 231 milyon, 20 milyon iPad) Apple zaten işlemci sektöründe ve ürettiği işlemcileri kendisi kullanıyor. Neden Intel'le rekabete girsin ki? Diğer markalara ürün satmakla neden uğraşsın ki?

Yakın gelecekte yüksek ihtimal A serisi işlemciye sahip Mac cihazlar göreceğiz. Ancak buradaki geçiş sorunu donanımsaldan çok yazılımsal. Mac'i ve diğer popüler yazılımları ARM mimarisine adapte edebildikleri taktirde, Intel işlemci kullanmalarına gerek kalmaz. Zaten Apple tüm kontrolün kendisinde olmasını isteyen bir firma. Intel işlemcileri çok fazla ısınıyor ve Apple için çok pahalı. Yanlış hatırlamıyorsam 100-200$ gibi bir ücret ödüyor işlemciler için. Halbuki A serisi işlemcilerin Apple'a maliyeti 10-20$ civarında.

Her şeyin bir zamanı var. Ne zaman ki bu işlemciler Mac için mükemmel hale gelir, o zaman Apple bu işlemcileri Mac'lerde kullanır. Bu 3 yıl da sürebilir 5 yılda. Önemli olan Apple için mükemmel olması.

Yorumlarda anlam veremediğim bir diğer konu ise ortada sunulan bir çok veri olmasına rağmen hala bazı şeyleri kabullenememe durumu. Bakın bu testleri yapan Apple değil, bağımsız ve teknoloji sektöründe belirli bir saygınlığı olan firmalar. Siz işlemci nedir, nasıl çalışır, hangi işlemleri ne kadar sürede yapar, işlemcinin işlem yapma kapasitesi ölçülürken hangi metrikler kullanılır onu bile bilmiyorken burada teknik ve detaylı bir şekilde yapılan bir testin yalan olduğunu söylüyorsunuz. Gören de Intel'de işlemci mimarı falan sanır sizi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Bir çok kişi yorumlarda saçmalamış. İşlemcileri karşılaştırma için çeşitli yöntemler var. 1mhz işlemci ile 5ghz işlemci bile karşılaştırılabilir yada 1980 de üretilmiş bir işlemci ile 2015 model bir işlemci. Sadece neyi karşılaştıracağınızı bilin.
Örneğin MIPS (mimari değil) yani "saniyede başına milyon komut" kaşılaştırma için kullanıma iyi bir örnek.
Şu linkten bakabilirsiniz, listede süperbilgisayarlar bile var : en.wikipedia.org/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 3 yıl
Yav hadi donanımdan anlamıyoruz. Yazılımdanda anlamıyoruz. Bari biraz düşünün bir haber girerken bu insanlarda beyin var. Madem o kadar iyi intelden neden işlemci alır bu apple? Ya da fansız soğutmasız bu kadar başarılı ise girer işlemci sektörüne 4 çekirdekli iyi bir soğutma ile inteli piyasadan siler.

Bu kadarda mı çalışmıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
A9X daha hızlı. testlerde açıkça ortada. seneye bu fark iyice artacak. burası mobil. pc deki gibi iki firma işlemci yapmıyor. neredeyse 10 firma yarışıyor. pc satışları her sene yaklaşık %10 düşüyor. bu bilgiler tüm sitelerde. gerçekler tartışılmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 3 yıl
Ekrem71, kaynak yazıyı okudum, yazınızın kaynak yazıyla pek alakası yok.

Şu yazıyı okumanızı tavsiye ederim:

http://www.pcworld.com/article/3006268/tablets/tested-why-the-ipad-pro-really-isnt-as-fast-a-laptop.html
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 3 yıl
komedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6659 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ipad pro, ipad pro a9x ve
4 etiket daha apple a9x iPad Apple Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Snapdragon 820'nin gücü ortaya çıkıyor 3 yıl Ruslardan hologram baskısında devrim 3 yıl Apple TV Dördüncü Nesil Video İnceleme 3 yıl "Lifi" uzun bir süre "wifi"ın yerini alamayacak 3 yıl İptal edilmiş Microsoft Mercury tableti ortaya çıktı 3 yıl Intel'in Goldmont yol haritası netleşiyor 3 yıl DonanımHaber, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'ne aday gösterildi 3 yıl Masalar, devasa dokunmatik ekrana sahip birer bilgisayara dönüşüyor 3 yıl Amazon, teslimatlarda yardımcı olacak yeni Drone'unu tanıttı 3 yıl İlk yardım ekiplerine özel "kanama simülasyonu" 3 yıl Drone eklentisiyle yukarıdan nefes alış verişi ve kalp atışı taranabiliyor 3 yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nden trafiğe uygun kum aracı 3 yıl Elektronik ticarette dev indirimler: Cyber Monday 3 yıl Çizim yeteneğiniz yoksa yazarak tasarlayın 3 yıl Apple daha ince bir MacBook Air modelini tanıtabilir 3 yıl Çevrenizdeki kablosuz sinyalleri merak ediyor musunuz? 3 yıl MSI ve Thermaltake ortaklığından Pacific M3 özelleştirilmiş su bloğu 3 yıl Sony PlayStation 4'e yedinci çekirdek desteği geliyor 3 yıl 5 Dolarlık bilgisayar nasıl 150 Dolar oldu? 3 yıl Mobilite: Mate 8, Xiaomi Redmi Note 3, Nokia 230 ve diğerleri 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dosya Konusu: Apple A9X yonga seti 2013 model Core i5 ile yarışıyor Sonraki Samsung Gear VR ile ilgili önemli uyarılar 3 yıl Kendi kendine devreleri onarabilen jel icat edildi 3 yıl LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu "Neler yeni? Geçmeli mi?" 3 yıl Google'ın düzenlediği yarışmada Türk öğrenciler bölge birincisi oldu 3 yıl Ülkemiz için LG G4 Android 6.0 Marshmallow güncellemesi yayınlandı 3 yıl Formula E'de sürücüsüz araçlar yarışacak 3 yıl Samsung Exynos 8890 yonga seti benchmark rekorlarını alt üst ediyor 3 yıl Ekran teknolojilerinde yeni dönem kapıda 3 yıl Windows 10'da OneDrive üzerinden dosya paylaşımı nasıl yapılır? 3 yıl Huawei büyümenin anahtarını fiziksel mağazalarda görüyor 3 yıl Lenovo ve Razer oyuncu bilgisayarlarında devrim yapmayı amaçlıyor 3 yıl VRGO ile oyun kontrolcüsü siz olun 3 yıl Google Card Board v2 inceleme videosu "2 dolara sanal gerçeklik kaskı" 3 yıl ABD'de Kasım'ın son haftası rekor haftası oldu 3 yıl Hızlı ve Öfkeli serisi ile efsaneleşen Paul Walker'ın ölümünden Porsche mi sorumlu? 3 yıl AMD Zen mimarili ilk işlemciler gelecek yıl sonunda 3 yıl VPN'de fark edilen yeni açık ip adresinizi ortaya çıkarabilir 3 yıl Apple, iPhone 7 modelinde 3.5mm jack bağlantısından vazgeçebilir 3 yıl iOS 9 ile gelen Live Photos fotoğrafları nasıl paylaşılır? 3 yıl Instagram çoklu hesap desteğini deniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim