Dosya Konusu: Apple A9X yonga seti 2013 model Core i5 ile yarışıyor





Apple'ın iPad Pro tablet modeli ile teknoloji dünyasına sunduğu A9X, firmanın bugüne kadar tasarladığı en güçlü yonga seti olma özelliğine sahip ve A8X yonga setindeki 3 çekirdekten 2 çekirdeğe geçiş yapması nedeniyle detayları oldukça merak ediliyor. Son gelen bilgiler gerçek bir performans canavarı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.





Apple'ın X serisi yonga setleri genelde iPad serisinde kullanılıyordu. Bu yıl yeni bir iPad modeli gelmediği için ve iPad Mini 4'te A8 dönemine devam ettiği için A9X yonga seti sadece iPad Pro modeline özel hale geldi. Profesyonellere yönelik olduğu için performasının da üst seviye olması gereken iPad Pro, Apple A9X sayesinde bunun altından çok rahat bir biçimde kalkıyor.

Üretim süreci





Apple A9X yonga seti Samsung'un 14nm FinFET süreci ile üretiliyor. En azından Chipworks'un parçalarına ayırdığı iPad Pro modelindeki yonga seti böyle. Apple detayları paylaşmadığı için TSMC'nin 16nm FinFET süreci ile üretilen yonga setleri hangi versiyonda bilinmiyor. Anandtech ise üretimin sadece 16nm FinFET+ ile TSMC tarafından yapıldığını belirtiyor.





Üretim geometrilerinin gelişmesi Apple'ın da elini oldukça güçlendirdi zira Apple A9X yonga seti, yüksek performansına rağmen enerji tüketimini minimum seviyede tutuyor ve Apple'ın artık klişesi haline gelen 10 saatlik kullanım ömrünü karşılayabiliyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi üretim geometrisinin buna imkan tanıyor oluşu.





Diğeri ise iPad Pro'nun büyük gövdesinin ısınma problemlerinin daha rahat üstesinden gelebiliyor olması. Ayrıca çekirdek sayısının artması zaten büyük olan zar alanını daha da büyütecek ve Apple'ın en hassas noktası olan maliyetleri de artıracak. Performans konusunda istediği seviyeye gelen Apple da 2 çekirdekli tasarımda kalmayı tercih etti.









Daha önce gündeme gelen benchmark skorlarına göre Apple A9X yonga setinde iki adet özelleştirilmiş 64-bitlik ARM tabanlı Twister çekirdeği yer alıyor. Çekirdekler 2.25GHz saat hızında çalışıyor ve A8X'e göre yüzde 25 civarında bir performans artışı mevcut. Geekbench 3 skorlarına göre tek çekirdekte 3233 puan alan A9X bu alanda rakipsiz bir hale geliyor. Ars Technica, Apple A9X yonga setinin 2013 yılı Core i5 çekirdeğini geride bıraktığını ve Broadwell ile gelen Core M işlemcisinden de görece olarak iyi olduğunu belirtiyor.





Yapılan araştırmalara göre Apple A9X yonga seti yaklaşık 150 milimetre karelik bir zar alanına sahip. Bu rakam Apple A9 yonga setinden yüzde 40 daha fazla. Hatta bazı Skylake tabanlı Intel işlemcilerden bile çok az bir farkla önde diyebiliriz. Peki işlemci tarafında iki çekirdeğe yer veren Apple, kalan büyük zar alanını nereye harcıyor? Tabii ki grafik birimine.

Grafikler ne alemde?





Grafik hassasiyeti olan tabletin elbette grafik gücünün de üst seviye olması gerekiyor. 2732 x 2048 piksel çözünürlüğündeki ekrana veri aktarımı devasa boyutlara ulaştığı için, Apple'ın bu noktada daha özel bir çözüme yönelmesi gerekiyordu. Imagination Technologies gerekli çözümü sağlamış gibi duruyor.





Imagination Technologies üzerinde yüzde 10 hisseye sahip Apple bunu tepe tepe kullanıyor zira A9X yonga setindeki PowerVR 7XT serisi grafik birimi özelleştirilmiş bir tasarıma sahip. Zar alanı üzerinde 6 adet grafik kümesi yer alıyor. Bu kümeler ise kendi içerisinde iki kümeye sahip. Böylece ortada 12 adet grafik birimi çıkıyor. Toplamda ise 384 stream işlemcisine erişiliyor ki bu, oldukça etkileyici bir rakam. Normalde 7XT serisinde 2, 4, 6, 8 ve 16 çekirdek ölçeklendirmesi mevcut. Apple'ın özelleştirilmiş grafik birimi 8 çekirdekli GT7800 ve 16 çekirdekli GT7900 birimlerinin arasına konumlanmış oluyor.





GFXBench Offscreen testlerine göre T-Rex HD kısmına baktığımızda 163.4fps, Manhattan HD kısmına baktığımızda ise 80.2fps değerlerini görüyoruz. Bu rakamlar Surface Pro 4 modelinde 110.4-53.9, 2015 rMBP modelinde ise 134.9-57.4 şeklinde değişiyor. Yani iPad Pro grafik tarafında sadece tablet değil pek çok dizüstü modelinden bile yüksek fps değerlerine ulaşabiliyor.

Seviye 3 önbellek





Diğer bir ilginç nokta yonga setinde Seviye 3 ön belleğin yer almaması. Apple yeni yonga setinde tümleşik 128-bit bant genişliğine sahip LPDDR4 bellek kontrolcüsü kullandığı için devasa grafik biriminin veri akışını rahatlıkla kaldırabiliyor. 4GB RAM ile birlikte 51.2 GB/s veri aktarım oranları Apple'ın elini oldukça güçlendirmiş.

Normalde Seviye 1 önbellek işlemci için, Seviye 2 önbellek grafik birimi için ayrılır ve Seviye 3 önbellek ikisi arasında paylaştırılarak darboğaza girmeleri önlenir. Seviye 3 özellikle grafik birimi için önemlidir ancak Apple, tasarım konusunda bir hayli tecrübeli olduğu için özelleştirilmiş grafik birimini herhangi bir darboğaza sokmamayı başarıyor. Bu noktada tahminler Seviye 2 önbellek zar alanının Apple A9'dan bir miktar daha büyük olduğu yönünde.

Apple aynı üçüncü çekirdekte olduğu gibi zar alanını büyüterek maliyetin artmasının önüne geçiyor. Diğer taraftan Seviye 3 önbellek enerji tüketiminin ve sıcaklık değerinin artmasına da neden olabilir. 2013 yılındaki Apple A7 yonga setinde Seviye 3 önbellek kullanmaya başlayan Apple, A9X ile bundan tamamen vazgeçmiş oldu.





Sonuç olarak tablet pazarında performans anlamında fırtınalar estirecek bir iPad Pro karşımızda duruyor. Apple'ın yonga tasarımı konusundaki tecrübesinin hangi noktaya geldiğinin en iyi göstergesi olan Apple A9X, muhtemelen gelecek yıllardaki güçlü A serisi yonga seti tasarımlarını da kökten etkileyecektir.





http://wccftech.com/a9x-apples-cpu-king-analyzed/