DouBBleTime projesi daha hızlı şarj imkanı sunan USB kablolar peşinde





Mobil cihazlardaki bataryalar henüz tüketicilerin beklentisine karşılık veremeyecek kadar kısa kullanım süreleri sunuyor ve batarya teknolojilerinde devrim sayılabilecek bir yenilik henüz görünürde yok.





Bunun yerine üreticiler gerek yazılım gerekse donanım tarafında çeşitli optimizasyonlarla kullanım sürelerini artırmaya çalışıyor. Hızlı şarj yöntemi de bunlardan birisi.





Genelde yongasetine entegre bir devre ve uyumlu adaptör ile çok kısa sürelerde mobil cihazları şarj etmek mümkün. DouBBle Time projesi ise USB kablosu üzerinden gerçekleşen hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.





Proje kapsamında USB kablolar üzerine bir devre entegre ediliyor ve veri bağlantısını keserek tüm ağırlığın güç aktarımına verilmesini sağlıyor. Böylece aktarılan güç iki katına çıkıyor ve şarj süresi de yarıya iniyor.





Geliştiriciler bu teknoloji sayesinde bilgisayara bağladığınız cihazın prize bağlanmış gibi enerji akışı sağlayabildiğini belirtiyor. Kullanıcı kablo üzerindeki düğmeye basarak veri aktarımını kesebiliyor.





DouBBLE Time projesi bu teknolojiyi microUSB ve Lightning kabloları için geliştirmiş ve tüm mobil cihaz türlerini kapsama alanına almış. Kickstarter üzerinde destek arayan proje şimdiden gerekli bağış limitini üçe katlamış durumda ve 20$ üzeri bağışlarda bir adet DouBBLE Time kablosu hediye ediliyor.

https://www.kickstarter.com/projects/1785889318/doubbletime-charging-cable-full-battery-in-1-2-the