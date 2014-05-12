Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DouBBleTime projesi daha hızlı şarj imkanı sunan USB kablolar peşinde

5 yıl
194
1
3
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DouBBleTime projesi daha hızlı şarj imkanı sunan USB kablolar peşinde

Mobil cihazlardaki bataryalar henüz tüketicilerin beklentisine karşılık veremeyecek kadar kısa kullanım süreleri sunuyor ve batarya teknolojilerinde devrim sayılabilecek bir yenilik henüz görünürde yok. 

Bunun yerine üreticiler gerek yazılım gerekse donanım tarafında çeşitli optimizasyonlarla kullanım sürelerini artırmaya çalışıyor. Hızlı şarj yöntemi de bunlardan birisi. 

Genelde yongasetine entegre bir devre ve uyumlu adaptör ile çok kısa sürelerde mobil cihazları şarj etmek mümkün. DouBBle Time projesi ise USB kablosu üzerinden gerçekleşen hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Proje kapsamında USB kablolar üzerine bir devre entegre ediliyor ve veri bağlantısını keserek tüm ağırlığın güç aktarımına verilmesini sağlıyor. Böylece aktarılan güç iki katına çıkıyor ve şarj süresi de yarıya iniyor. 

Geliştiriciler bu teknoloji sayesinde bilgisayara bağladığınız cihazın prize bağlanmış gibi enerji akışı sağlayabildiğini belirtiyor. Kullanıcı kablo üzerindeki düğmeye basarak veri aktarımını kesebiliyor. 

DouBBLE Time projesi bu teknolojiyi microUSB ve Lightning kabloları için geliştirmiş ve tüm mobil cihaz türlerini kapsama alanına almış. Kickstarter üzerinde destek arayan proje şimdiden gerekli bağış limitini üçe katlamış durumda ve 20$ üzeri bağışlarda bir adet DouBBLE Time kablosu hediye ediliyor. 

https://www.kickstarter.com/projects/1785889318/doubbletime-charging-cable-full-battery-in-1-2-the Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 5 yıl
Hiper USB
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
Hiç sağlıklı bir yöntem değil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bingbang 5 yıl SteveMeade
SteveMeade

Hiç sağlıklı bir yöntem değil

Sağlıklı olmadığını nereden çıkardınız?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy S5 video inceleme bölüm-1: "Teknik Özellikler ve Tasarım mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim