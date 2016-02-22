Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Doug Liman'dan yeni sanal gerçeklik dizisi

Geçmişi Olmayan Adam ve Yarının Sınırında gibi başarılı filmlerin yönetmeni Doug Liman, sanal gerçeklik cihazları için yeni bir dizi çekecek. Dizi, ilk olarak Samsung Milk VR'da izlenecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,9b
1
2
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son yılların en heyecan verici kullanıcı teknolojilerinden biri olan sanal gerçeklik cihazları, sadece oyun dünyası için değil, sinema ve dizi sektörü için de yeni imkanları beraberinde getirdi. Sanal gerçeklik cihazlarının sunduğu yenilikçi projeler geliştirme şansı, sinema dünyasının önemli isimlerinin bu alana yönelmesini sağladı. Bu platform için ilk içerikleri geliştirecek sinemacılar arasına katılan son isim de Doug Liman oldu.
 Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) ve Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow) gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Doug Liman, sanal gerçeklik cihazları için yeni bir dizi çekecek. Dallas Buyers Club'ın Oscar adayı senaristi Melisa Wallack ve Julina Tatlock kaleme alınacak olan Invisible, tuhaf sırları olan tanınmış bir New York ailesinin hikayesini anlatacak.
New York'ün köklü ailelerinden biri olan Ashland ailesinin üyeleri, kendilerine doğaüstü yetenekler veren özel bir gene sahiptir. Yıllardır nesilden nesile aktarılan bu gen, ailenin güç ve servet sahibi olmasını sağlamıştır, ancak yeni jenerasyonun yetenekleri eskisi kadar etkili değildir. Ailenin bu sıkıntılı zamanında olağanüstü bir çocuğun doğması, Ashlandler'in insanların dikkatini çekmesine neden olur ve bu ilgi sırların ortaya çıkması tehlikesini beraberinde getirir.
Doug Liman'ın tüm bölümlerini yöneteceği Invisible, ilk olarak Samsung Milk VR üzerinden yayınlanacak. Dizi daha sonra Jaunt Studios'un VR uygulaması üzerinden izlenebilecek.

http://deadline.com/2016/02/doug-liman-conde-nast-vr-scripted-series-invisible-1201705817/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mementopolis 3 yıl
Sirf milleti Vr cihazlarina saldirsin diye yapilan cürük hamleler . Oculust Rift 400 dolar , HTC Vive VR 799 dolar :) . Sacmalik ya . 3D tv ve Kinect gibi bu da cöp olacak sanki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
dizide mi çıkacakmış sanal gerçekliğe hmmmm....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor 3 yıl Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor 3 yıl ZTE Blade V serisi yenilendi 3 yıl Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi 3 yıl HTC One X9 global olarak tanıtıldı 3 yıl NASA'nın yeni teleskopu eskisinden 100 kat daha iyi 3 yıl Modüler yapısı ile dikkat çeken LG G5’in tüm ekipmanları bu yazıda 3 yıl Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir 3 yıl Deadpool şimdiden bütçesinin 8 katı hasılat yaptı 3 yıl Facebook kendi VR takımını oluşturdu 3 yıl 4G teknolojisi ile Drone'lar daha yükseğe uçabilir 3 yıl Adobe mobil içerik yönetimini genişletiyor 3 yıl Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia X Performance hakkında her şey 3 yıl Samsung Gear 360 kamerası resmiyet kazandı 3 yıl LG G5 inceleme videosu 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı tablet serisi: Tab3 3 yıl Nokia CEO'su yeniden akıllı telefon pazarına gireceklerini doğruladı 3 yıl Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu 3 yıl Evrenin en uzun yıldız tutulması keşfedildi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Doug Liman'dan yeni sanal gerçeklik dizisi Sonraki Fotoğraf Teknikleri - PicsArt fotoğraf düzenleme 3 yıl HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde Desire 530, 630 ve 825'i tanıttı 3 yıl Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge resmiyet kazandı 3 yıl HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı 3 yıl ZTE, akıllı projektörünü tam donanımlı bir tablete dönüştürdü 3 yıl LG'den sanal gerçeklik kamerası ve kaskı 3 yıl Samsung Galaxy S7 duyuruldu, işte detaylar 3 yıl Asus TP200SA ikisi bir arada dizüstü incelemesi 3 yıl Windows 10 platformunun ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonu: HP Elite X3 3 yıl Tanıtım videosu ile LG G5'in aksesuar ve özelliklerine yakından bakın 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi bugün tanıtılıyor [Canlı Yayın] 3 yıl MWC öncesi Sony Xperia PP10 görseli sızdırıldı 3 yıl LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey: 3 yıl Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu? 3 yıl BlackBerry'nin ikinci Android telefonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir 3 yıl Yeni ZUK modeli Mart ayında tanıtılacak 3 yıl HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında 3 yıl Samsung Pay ilk altı ayda 5 Milyon kullanıcıya ulaştı 3 yıl Dopamin salınımını artıracak "mutlu eden" kulaklıklar geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim