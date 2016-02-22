Doug Liman'dan yeni sanal gerçeklik dizisi

Son yılların en heyecan verici kullanıcı teknolojilerinden biri olan sanal gerçeklik cihazları, sadece oyun dünyası için değil, sinema ve dizi sektörü için de yeni imkanları beraberinde getirdi. Sanal gerçeklik cihazlarının sunduğu yenilikçi projeler geliştirme şansı, sinema dünyasının önemli isimlerinin bu alana yönelmesini sağladı. Bu platform için ilk içerikleri geliştirecek sinemacılar arasına katılan son isim de Doug Liman oldu.

Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) ve Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow) gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Doug Liman, sanal gerçeklik cihazları için yeni bir dizi çekecek. Dallas Buyers Club'ın Oscar adayı senaristi Melisa Wallack ve Julina Tatlock kaleme alınacak olan Invisible, tuhaf sırları olan tanınmış bir New York ailesinin hikayesini anlatacak.

New York'ün köklü ailelerinden biri olan Ashland ailesinin üyeleri, kendilerine doğaüstü yetenekler veren özel bir gene sahiptir. Yıllardır nesilden nesile aktarılan bu gen, ailenin güç ve servet sahibi olmasını sağlamıştır, ancak yeni jenerasyonun yetenekleri eskisi kadar etkili değildir. Ailenin bu sıkıntılı zamanında olağanüstü bir çocuğun doğması, Ashlandler'in insanların dikkatini çekmesine neden olur ve bu ilgi sırların ortaya çıkması tehlikesini beraberinde getirir.

Doug Liman'ın tüm bölümlerini yöneteceği Invisible, ilk olarak Samsung Milk VR üzerinden yayınlanacak. Dizi daha sonra Jaunt Studios'un VR uygulaması üzerinden izlenebilecek.

http://deadline.com/2016/02/doug-liman-conde-nast-vr-scripted-series-invisible-1201705817/