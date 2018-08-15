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Dövizdeki hareketlilik otomobil fiyatlarını da arttırdı; işte yapılan yeni zamlar

Dolardaki artış ve ABD ürünlerine boykotun konuşulduğu şu günlerde otomobil fiyatları da hareketlendi. Dövizdeki hareketlilik markaların her gün fiyat güncellemesine neden oluyor. İşte zamlı fiyatlar:
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dövizdeki hareketlilik otomobil fiyatlarını da arttırdı; işte yapılan yeni zamlar
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Döviz kurundaki artış şu sıralar Türkiye’nin gündemini oluşturan konuların başında geliyor. Özellikle dolardaki yükselme ve Türkiye-ABD arasındaki çekişme tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Fakat madalyonun diğer yüzünde dövizdeki hareketliliğin getirdiği önemli bir sonuç daha var. O da otomobil üreticilerinin birbiri ardına yaptığı zamlar.

Volkswagen fiyatları bugün yine güncellendi 

Dolar ve euro’daki artış sebebiyle otomobil üreticileri neredeyse her gün fiyat listesini günceller hale geldi. Hal böyle olunca sıfır otomobil almak isteyenler “fiyat listeleri güncellenmektedir” yazısını görmekten daha da korkar oldu. Örneğin Volkswagen tarafından bugün yapılan zamla birlikte Polo’nun başlangıç fiyatı 95 bin TL'den 102 bin 600 TL'ye, Golf 129 bin 600 TL'den 139 bin 900 TL'ye, Passat ise 162 bin 300 TL'den 175 bin 200 TL'ye yükseldi.

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault için de durum pek farklı değil. Yapılan yeni güncellemeyle birlikte Clio’nun başlangıç fiyatı 75 bin 900 TL'den 89 bin 150 TL'ye, Symbol’ün fiyatı 78 bin 900 TL'den 92 bin 650 TL'ye, Megane Sedan ise 91 bin 900 TL'den 109 bin 900 TL'ye kadar geldi. (Hurda teşviksiz fiyatlar belirtilmiştir)

Bazı üreticiler fiyatlarını güncellemeye devam ediyor 

Honda’nın Türkiye’de en çok satan modellerinden Civic Sedan’ın başlangıç fiyatı son zamlarla birlikte 114 bin TL’ye yükselirken, Civic hatchback ise 136 bin 300 TL’den alıcı beklemeye başladı. Yeni Dacia Duster'ın başlangıç fiyatı da 85 bin TL'den 99 bin 900 TL'ye ulaştı.  Zam yapması beklenen üreticilerden biri olan Opel’in de resmi sitesinde ise hala “fiyat listeleri güncellenmektedir” ibaresi yer alıyor.

Görüldüğü üzere döviz kurundaki artış neredeyse her gün otomobil fiyatlarına yansıtılıyor. Bugün ise son günlerin aksine döviz kurunda düşüş yaşanmaya başladı. Bu düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımayacağını hep birlikte göreceğiz.


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gambit666 9 ay en beğenilen
2012 yılında 0 astra aldım 35 bin TL.
şimdi satışa koysam 60 bin ediyor.
6 yıldır kullanıp, üstüne 55000 km yaptım.
dolar artmasın dedikçe, fabrikaları satmayın dedikçe, köprü, havalimanı gerekiz dedikçe, üretim, tarım, hayvancılık, programlama dedikçe bize çomar, vatan haini, koyduk mu vb. şeyler ile cevap verdiniz. şimdi hiç üzülmeyin.
2012 yılında 0 astra aldım 35 bin TL.şimdi satışa koysam 60 bin ediyor.6 yıldır kullanıp, üstüne 55000 km yaptım.dolar artmasın dedikçe, fabrikal...
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3 Yanıt Yanıtla +236
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harbidenmi 9 ay
hayatında hiç araba sahibi olamamış ve olamayacak fakirler vardı, hani dolar artarken banane dolardan.. ekmeği, suyu dolarlamı alıyoruz diyorladı un ve su %50 artmış, birde ben hep 50 tl lik alıyorum diyen ağzı kokan fakirler vardı aç karınlarına bakmadan akpnin uşaklığını trollüğünü yapıyorlardı, uzun süredir gözükmüyorlar, hayırdır açlıktan geberdilermi acaba ?
hayatında hiç araba sahibi olamamış ve olamayacak fakirler vardı, hani dolar artarken banane dolardan.. ekmeği, suyu dolarlamı alıyoruz diyorladı un ve su %50 ...
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Yanıtla +135
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deoks 9 ay
O kadar kore, japon diye pohpohladık, apple yerine samsung alın dedik ama adamlar zammı sokmuşlar yine. Paranın dini, milleti yoktur diye boşuna dememişler.
1 Yanıt Yanıtla +60
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1 Avatar
ŞAhin 9 ay
Sifir arac almayin arkadaslar. Gercekten fiyatlar şaka gibi.
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Ned_Starkk 9 ay
Dolar 2 lira çıktı 1 lira düştü nerdeyse bayram edecek millet, bu arada dolar düşerken herkes bayram yolculuğuna çıkacakken 60 kuruş yakıt zammını kitlediler... Bu millet her türlü oyunu bozar, %60 değil %365 ötvyi hakediyor
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drmelihx 9 ay
Kur artişi sebebiyle gelen zamlara zerre üzülmem umarim ötv kdv yi sorgulayan bir millet oluncaya kadar kur zamlari soluksuz bir şekilde devam eder...
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haberelectro 9 ay
Opelde zamlamis. En ucuz araba 100 bin artik. 1.2 corsa 103 bin..
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1419oguzhan 9 ay
Parası olan her daim kazanıyor Türkiye'de, zenginler için pvp server.
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hanox 9 ay
Her fırsatta saldırmak için bahane arıyorsunuz.Böyle bir savaşın ortasında mantıklı davranın,tüm dünya bizi takdir ederken bizim içimizdekiler hala
yermeye çalışıyor.
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huguli 9 ay
Maaşlara bu kadar zam gelmedi ama
Neyse bunlar hep dış gucler oyunu
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redoano 9 ay
Lizbon'da Golf 23-25 bin euro civarinda. Ortalama maas 1000 euro civari. 25 maas ile aliyorsun golfu.
Ankara'da golf 135-140 bin (20 bin euro civari, aslinda bati Avrupa genelindeki fiyattan daha ucuz). ortalama maas 2500 civari. 55 maas demek.
Portekiz de Avrupanin zengin ulkelerinden degil, ortalama maas miktari da oldukça dusuk. Madrid'de aracin fiyati hemen hemen Portekizle ayni, maaslar 1600-2000 euro civari ortalama. Paris'te ise maas 2300-2500 euro civari, aracin fiyati yine hemen hemen ayni.
Hic iyi degil durumlar maalesef.
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mamaker 9 ay
80 milyonluk ülkenin 75 milyonu boş en üzücü tarafı ise bunlar ülke yönettiriyor yine o bildiğimiz boş tayfaya.Mesela örnek vermek gerekirse Türk lirasının sadece dolar karşısında değer kaybettiğini düşünüyor bitik ekonominin abd tarafından yapıldığını sanıyor.Aynı gemide berabermişiz öyle diyorlar...
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ozgen_ 9 ay

@Konungariket Sverige
Çalışarak zengin olma ihtimalinin zayıflığını zamanla anlayacaksın,
Para ise sanal bir durumdur, temel ihtiyaçlarından fazla para kendisini koruman ve arttırman için türlü türlü işlerle oyalar, fazla para karşılığında stres ve büyüklenme satın alırsın. Esasında sorumluluktan ibarettir.
Neden yaşadığının üzerine umarım tekrar düşünürsün.
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Konungariket Sverige 9 ay ozgen_
ben neden yaşadığımı emin ol şu dünyanın %95'inden daha iyi biliyorum benim yaptığım meditasyonları şu ülkedeki insanların %10 'unu yapsa amerikayı sollar geçeriz. vahşi doğada hayatta kalmak istiyorsan savaşmak ve yemek bulmak zorundasın şehirlerdede savaşını verip paranı kazanmak zorundasın para tek tanrıdır burda hayatının amacı cart curt hikaye anlatmanın anlamı yok instagram'da at gibi mankenleri görünce için geçiyor nusretin pişirdiği etleri görünce için geçiyor sokakta ferrarileri boğazdaki yalıları görüyorsun sonrada para karşılığı stress diyorsun. şunu ister kabul edin yada etmeyin bu dünyada tek gerçek paradır sağlıkta huzurda herşey para ile olur bak ibrahim tatlıses'e parası var adamın kafasına headshot attılar hala kalkıp geziyor yine mankenleri götürüyor
komunizm ve sosyalizm ile hiç bir yere gelinilmemiştir komunizm ile adam olunsaydı sovyetler sosyalizm ile adam olunsaydıda venezuela bugün batmazdı.
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