Dövizdeki hareketlilik otomobil fiyatlarını da arttırdı; işte yapılan yeni zamlar

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Döviz kurundaki artış şu sıralar Türkiye’nin gündemini oluşturan konuların başında geliyor. Özellikle dolardaki yükselme ve Türkiye-ABD arasındaki çekişme tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Fakat madalyonun diğer yüzünde dövizdeki hareketliliğin getirdiği önemli bir sonuç daha var. O da otomobil üreticilerinin birbiri ardına yaptığı zamlar.

Volkswagen fiyatları bugün yine güncellendi

Dolar ve euro’daki artış sebebiyle otomobil üreticileri neredeyse her gün fiyat listesini günceller hale geldi. Hal böyle olunca sıfır otomobil almak isteyenler “fiyat listeleri güncellenmektedir” yazısını görmekten daha da korkar oldu. Örneğin Volkswagen tarafından bugün yapılan zamla birlikte Polo’nun başlangıç fiyatı 95 bin TL'den 102 bin 600 TL'ye, Golf 129 bin 600 TL'den 139 bin 900 TL'ye, Passat ise 162 bin 300 TL'den 175 bin 200 TL'ye yükseldi.

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault için de durum pek farklı değil. Yapılan yeni güncellemeyle birlikte Clio’nun başlangıç fiyatı 75 bin 900 TL'den 89 bin 150 TL'ye, Symbol’ün fiyatı 78 bin 900 TL'den 92 bin 650 TL'ye, Megane Sedan ise 91 bin 900 TL'den 109 bin 900 TL'ye kadar geldi. (Hurda teşviksiz fiyatlar belirtilmiştir)

Bazı üreticiler fiyatlarını güncellemeye devam ediyor

Honda’nın Türkiye’de en çok satan modellerinden Civic Sedan’ın başlangıç fiyatı son zamlarla birlikte 114 bin TL’ye yükselirken, Civic hatchback ise 136 bin 300 TL’den alıcı beklemeye başladı. Yeni Dacia Duster'ın başlangıç fiyatı da 85 bin TL'den 99 bin 900 TL'ye ulaştı. Zam yapması beklenen üreticilerden biri olan Opel’in de resmi sitesinde ise hala “fiyat listeleri güncellenmektedir” ibaresi yer alıyor.

Görüldüğü üzere döviz kurundaki artış neredeyse her gün otomobil fiyatlarına yansıtılıyor. Bugün ise son günlerin aksine döviz kurunda düşüş yaşanmaya başladı. Bu düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımayacağını hep birlikte göreceğiz.