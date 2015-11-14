Doze uygulaması Android 6.0 sürümündeki güç tasarrufu sistemini getiriyor





Google'ın Android 6.0 işletim sistemi ile birlikte sunduğu güç tasarrufu özelliği Doze, eski sürümlere sahip Android cihazlara ne yazık ki gelmeyecek ancak bir geliştirici alternatif bir yöntem sunuyor.





Aynı adı taşıyan uygulama cihazınızın kablosuz bağlantısını kapatmadan uygulamaların veri alışverişi içerisinde bulunmasını engelliyor. Böylece batarya çok fazla meşgul edilmiyor ve kullanım süreleri de uzuyor. Android 6.0 bunu normalde sistem seviyesinde sağlarken, Doze ise bir VPN ağı kurarak engellemeyi bunun üzerinden yapıyor.





Doze uygulaması yerleşik sistemin aksine tamamen veri iletişimini kapatma yolunu seçmiyor. Ekran açık iken uygulamalar normal hareketliliğine devam ediyor. Ayrıca Doze uygulaması istendiği an aktif hale getirilebiliyor ve bir beyaz liste oluşturulabiliyor. En önemli avantajı ise Android 4.1 ve üzeri sürümlerle kullanılabilmesi. Uygulamanın bir miktar kullanım süresine olumlu katkı yaptığını söylemek mümkün.







