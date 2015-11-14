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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Doze uygulaması Android 6.0 sürümündeki güç tasarrufu sistemini getiriyor

Yazılımsal olarak sistemde güç tasarrufu sağlamak son dönemde mobil dünyada oldukça popüler. İşletim sistemleri yerleşik olarak bunu sunarken üçüncü taraf uygulamalar da mevcut.
3 yıl
4,2b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Doze uygulaması Android 6.0 sürümündeki güç tasarrufu sistemini getiriyor


Google'ın Android 6.0 işletim sistemi ile birlikte sunduğu güç tasarrufu özelliği Doze, eski sürümlere sahip Android cihazlara ne yazık ki gelmeyecek ancak bir geliştirici alternatif bir yöntem sunuyor. 

Aynı adı taşıyan uygulama cihazınızın kablosuz bağlantısını kapatmadan uygulamaların veri alışverişi içerisinde bulunmasını engelliyor. Böylece batarya çok fazla meşgul edilmiyor ve kullanım süreleri de uzuyor. Android 6.0 bunu normalde sistem seviyesinde sağlarken, Doze ise bir VPN ağı kurarak engellemeyi bunun üzerinden yapıyor. 

Doze uygulaması yerleşik sistemin aksine tamamen veri iletişimini kapatma yolunu seçmiyor. Ekran açık iken uygulamalar normal hareketliliğine devam ediyor. Ayrıca Doze uygulaması istendiği an aktif hale getirilebiliyor ve bir beyaz liste oluşturulabiliyor. En önemli avantajı ise Android 4.1 ve üzeri sürümlerle kullanılabilmesi. Uygulamanın bir miktar kullanım süresine olumlu katkı yaptığını söylemek mümkün.



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Not Today! 3 yıl
2 gündür kullanıyorum bir tek maile izin verdiğim halde hiçbir işe yaramıyor sanki. Cihazda root varsa droidwall ile herşeyin verisini kesin daha etkili olur.
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benhuraxu 3 yıl
Ben bir fark göremedim sanki
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tempestatem 3 yıl
Telefonu komple kapatıp buzdolabına koyun hiç pili gitmiyor.
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freudunpiposu 3 yıl
eren15935
mrtrhn
FightForBeer Greenify kullanın, yıllardır kullanıyorum daha etkili.
Greenfiy yavaşlatır aynı zaman da şarjı da daha çok harcar. En fazla bloatwareleri kapatırsanız yarar sağlar. Bu arkaplan verisini kısıyor.
Usta bu dozenin tam olarak islevi nedir? Yani calisma mantigi?
Vpn olusturuyor bunda. Ancak misal bir hostpotshield kurup kullandigimda sarj cok cabuk bitiyor. Bunda oyle olmaz mi yani anlamadim.

Bilemiyorum, yükledim ama konuşmak için erken telefonu gece bırakıp görmek gerekiyor.
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FightForBeer 3 yıl
Greenify kullanın, yıllardır kullanıyorum daha etkili.
1 Yanıt Yanıtla +1
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freudunpiposu 3 yıl FightForBeer
FightForBeer
Greenify kullanın, yıllardır kullanıyorum daha etkili.

Greenfiy yavaşlatır aynı zaman da şarjı da daha çok harcar. En fazla bloatwareleri kapatırsanız yarar sağlar.
Bu arkaplan verisini kısıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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seyru 3 yıl
Ben de Note 3'te kulanmaya başladım etkili gibi biraz deneyimlemek lazım.Birde o kadar çok uygualama varki listeye bazı uygulamaları alsak sisteme sıkıntı olurmu diye hepsini listeye alamadım.
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Not Today! 3 yıl
Bunu yapabilen bir sürü uygulama var zaten yeni birşeymiş gibi anlatılmış. Droidwall, no root wall gibi onlarca uygulamalar aynı işi yapıyor. Sadece ekran kapalıyken değil tamamen ağ bağlantısıda kesilebiliyor mesela.
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wox 3 yıl
Kullanmaya başladım ve note 3 te bayağı bir fark yarattı.
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Fenomenon 3 yıl
İyi bişeye benziyor denemek lazım.
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wolf silver 3 yıl
Opera Max gibi birşeye benziyor galiba...
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