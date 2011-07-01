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Droid 3'ün teknik özellik listesi internete sızdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Bir süre önce Çin'de gün yüzüne çıkan ancak özelliklerinden bazıları hala belirsizliğini koruyan Droid 3'in teknik özellik listesi internete sızdı. Android Central sitesinin yayınladığı teknik özellik listesinde Droid 3'ün CDMA ağı yanında GSM ağını da destekleyeceği görülürken; işlemcisi üzerindeki belirsizlik giderilmiş değil. Yayınlanan listede ayrıca, Droid 2 Global'ın Droid 3'ün satışa sunulmasıyla birlikte Android 2.2'den Android 2.3'e terfi edeceği bilgisi yer alıyor.

Android 2.3 ile gelecek olan Droid 3, çift çekirdekli 1GHz saat hızındaki işlemcisinden güç alıyor fakat bu işlemcinin TI OMAP 4430 mu yoksa Tegra 2 mi olduğu sorusuna şimdilik cevap verilemiyor. Bunun yanı sıra inç başına yaklaşık 275 piksel olmak üzere 4 inçlik ekranında 960 x 540 piksel görüntü sağlayabilen Droid 3'ün 8 megapiksellik kamerası ile 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilirken; kullanıcılara depolama için 16GB'lık alanı sunuyor. Telefonun 4G desteği ise bulunmuyor.

Droid 3'ün 14 Temmuz'da Amerika'da satışa sunulması, Avrupa'ya ise Milestone 3 ismiyle giriş yapması bekleniyor.

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séquestre 8 yıl
Kamerası ve işlemcisi çok iyi ..
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acmtncy 8 yıl
motorola bütün droidlerde omap kullandı bence omap olur yine
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Mr. Jingles 8 yıl

acmtncy

motorola bütün droidlerde omap kullandı bence omap olur yine

Daha önceki Droid serilerini aklıma getirdiğimde ben de OMAP olacağını tahmin ediyorum. Hepsinde değil ama büyük çoğunluğunda OMAP platformuna yer vermişti.

Fakat cihazın cihazın özelliklerine bakınca değişik olan tek şeyin ismi ve kasası olduğu görülüyor. Ne gerek vardı bu cihaza şimdi? Aynı donanımı başka bir kasaya koy ve adını değiştir sat. Bir zamanlar aynı stratejiyi Nokia da güdüyordu.
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lazloo 8 yıl
Bence Tegra 2 olacak.Atrix in yolundan devam edecek.
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