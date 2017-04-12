Drone satışları 2016'da iki katına çıktı

Dronelar'ın dar kullanıcı kitlesinin ötesine geçip geçemeyeceği tartışılan bir konu olsa da yayınlanan son veriler drone satışlarının her geçen gün biraz daha arttığını gösterdi. Pazar araştırma şirketi NPD Group tarafından yayınlanan son verilere göre dronelar'a harcanan toplam para 2016 yılında iki katına çıktı.

NPD Group'un raporuna göre bu kayda değer artışta, 300 dolar üstü "premium" dronelar'ın payı büyük. Otopilot ve "beni takip et" gibi yeni özellikler barındıran bu premium dronelar kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı. 2017'de bu özelliklerin daha düşük fiyatlı, geniş kitlelerin alabileceği dronelar'a da geleceği göz önüne alındığında, bu yıl satışların daha da artması bekleniyor.

NPD Group'un raporunda dikkat çeken bir diğer unsur da daha gelişmiş dronelar'ın yüksek fiyatlarına rağmen daha çok satmasıydı. 2017'nin ilk iki ayında en çok satan dronelar 1000 dolar üstü, profesyonel modeller oldu. Öte yandan otopilot özelliği olan droneların diğer modellerden 5 kat daha hızlı satması, bu özelliğin ne kadar ilgi gördüğünü gözler önüne serdi.

Sonuç olarak görünen o ki dronelar önümüzdeki dönemde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Fiyatlar düşerken sunulan özelliklerin daha ilgi çekici hale gelmesi, bu cihazları insanlar için cazip bir hobi haline getiriyor.

https://www.engadget.com/2017/04/11/drone-sales-doubled-2016-premium-autopilot-followme/