Dropbox, 500 milyon indirme rakamını geride bıraktı

Dünyanın en çok kullanılan bulut depolama servisleri arasında yer alan Dropbox, Android platformunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Google Play Store verilerine bakıldığı zaman Dropbox tam 500 milyon indirme rakamını geride bırakmayı başardı. 1 milyar indirme rakamını geçen Google'ın uygulamaları ile Facebook'un birçok cihazda ön yüklü olarak gelmesi göz önüne alındığı zaman beklentilerin üzerinde bir kitleye ulaşan Dropbox, son dönemde yaptığı atılımlar ile özellikle iş dünyasında büyüme gösteriyor ve genel olarak sektörün "buluta" kayması ile popülerliğini sürekli olarak arttırıyor.

İndirme rakamını sürekli olarak geliştirmesi beklenen Dropbox'un Android sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.talkandroid.com/282652-dropbox-has-passed-500-million-downloads/