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Dropbox, 500 milyon indirme rakamını geride bıraktı

Bulut depolama denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden olmayı başaran Dropbox, bir başarıya daha Google Play Store bünyesinde imza attı. Önemli bir kilometre taşı geride kaldı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox, 500 milyon indirme rakamını geride bıraktı

Dünyanın en çok kullanılan bulut depolama servisleri arasında yer alan Dropbox, Android platformunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Google Play Store verilerine bakıldığı zaman Dropbox tam 500 milyon indirme rakamını geride bırakmayı başardı. 1 milyar indirme rakamını geçen Google'ın uygulamaları ile Facebook'un birçok cihazda ön yüklü olarak gelmesi göz önüne alındığı zaman beklentilerin üzerinde bir kitleye ulaşan Dropbox, son dönemde yaptığı atılımlar ile özellikle iş dünyasında büyüme gösteriyor ve genel olarak sektörün "buluta" kayması ile popülerliğini sürekli olarak arttırıyor.
İndirme rakamını sürekli olarak geliştirmesi beklenen Dropbox'un Android sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
Dropbox, 500 milyon indirme rakamını geride bıraktı
 

http://www.talkandroid.com/282652-dropbox-has-passed-500-million-downloads/ Yorum Yaz
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Audi383848 2 yıl
Google drive varken ne gerek var.1-2 gb alan veriyor ben kullanmıyorum.Drive 7 kattan fazla alan veriyor.
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Fenomenon 3 yıl
Box varken gereksiz.
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aynur2016 2 yıl
İnternette en büyük, limitsiz ve ücretsiz depolama alanı!

kutucugum.com/...

LİMİTSİZ ve BEDAVA
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tekin-71 3 yıl
Hala Türkçe dil desteği yok
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