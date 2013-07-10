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Dropbox, Dropbox Platform adlı yeni geliştirici platformunu duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dropbox, Dropbox Platform adlı yeni geliştirici platformunu duyurdu

2007 yılında iki kişilik bir ekip tarafından kurulan ve bugün 175 milyon kullanıcıya sahip bir bulut depolama platformuna dönüşen Dropbox, üçüncü taraf geliştiricilere de önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor. 

Firmanın dün ilk kez düzenlediği geliştirici konferansında, üçüncü taraf geliştiricilere yönelik Dropbox Platform adlı yeni platformunu duyurdu. 

Kullanıcıların farklı cihazlardan Dropbox üzerindeki dosyalarını düzenlemesi nedeniyle, eş zamanlı senkron sorunu yaşayan geliştiriciler, yeni platformla bunun üstesinden gelebilecek. Datastore adındaki yeni programlama arayüzü sayesinde cihaz ve platformlar arasında kullanıcı arayüzü bileşenleriyle birlikte bulut tabanlı olarak veri eş zamanlama mümkün olacak. Böylece sadece doyalar değil kayıtlı oyun verileri de eş zamanlanabilecek.

Datastore arayüzü aslında Sync programlama arayüzünün bir ileri versiyonu sayılabilir. Platforma son şekli veriliyor ve Yahoo! Mail, Shutterstock, ve Mailbox! gibi servisler şimdiden platforma kayıt yaptırmış durumda. 

https://blog.dropbox.com/2013/07/dbx/ Yorum Yaz
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