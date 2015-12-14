Dropbox Mailbox ve Carousel uygulamaları kapanıyor





Bulut altyapısı platformu Dropbox'un mobil dünyadaki etkisini artırmak adına kullanıma sunduğu Mailbox mail uygulaması ve Carousel fotoğraf albümü uygulaması, ani bir kararla kullanımdan kaldırılıyor. Uygulamanın kaynakları Dropbox platformuna kaydırılacak.





Dropbox platformunun kendisini sürekli geliştirmesi ve rekabette ayakta kalabilmesi için daha fazla kaynak ayırması gerekiyor. Bu bakımdan Carousel uygulamasının altyapısı Dropbox'a entegre edilecek ve geliştirici ekip de ana ekibe dahil edilecek. Mailbox altyapısı ise kullanıcıların iletişim ve ortak çalışma yollarını geliştirmek amacıyla kullanılacak.





Mailbox email uygulaması 26 Şubat 2016 itibariyle faaliyetlerine son verecek. Kullanıcıların verilerini kaydetmesi için özel bir yardım sayfası da açılacak. Carousel ise 31 Mart 2016 itibariyle iptal edilecek. Kullanıcılar fotoğraflarını Dropbox üzerinden kullanmaya devam edecek. Carousel bizzat Dropbox tarafından geliştirilmişti. Mailbox ise 2013 yılında satın alınmış ve geliştirici ekip kadroya dahil edilmişti.

http://www.androidcentral.com/dropbox-shut-down-mailbox-and-carousel-apps-q1-2016