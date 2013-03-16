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Dropbox, Mailbox'ı satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Dropbox, Mailbox'ı satın aldı
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Bulut depolama alanının öncü firmalarından Dropbox, kısa sürede iOS platformunda hızla yaygınlaşan mail istemcisi Mailbox'ı satın aldığını duyurdu.

Drobox'ın kurucusu ve icra kurulu başkanı Drew Houstan, hem Dropbox'ın hem de Mailbox'ın insanların yaşamlarını daha da kolaylaştırmayı hedef edinmiş iki firma olduğuna dikkat çekerek Mailbox'ın çok daha geniş kitlelere daha hızlı şekilde ulaşmasına yardımcı olacaklarını söyledi.

Satın alım işlemi neticesinde Mailbox'ın arkasındaki 13 çalışan Dropbox'a transfer olurken; bu 13 isim Mailbox'ı geliştirmeye devam edecek. Şimdilik Mailbox'ın ayrı bir uygulama geliştirilmeye devam edileceği açıklanırken; firmanın ilerleyen dönemlerde maillere dosya ekleme gibi konularda Mailbox ile Dropbox'ın bir araya getirmesi bekleniyor.

App Store'daki sayfasına buradan ulaşabileceğiniz Mailbox'ı kullanabilmek için uygulamayı yüklemeniz maalesef yetmiyor. Çünkü yüklemeden yapmanız gereken çok önemli bir iş var: rezervasyon almak. Evet uygulamayı kullanabilmek için rezervasyon alıp sıraya girmeniz ve sıra gelene kadar beklemeniz gerekmekte. Ancak sıra size geldiğinde uygulama size bildirim gönderiyor ve kullanmaya başlıyorsunuz. Bu çalışma modeliyle geçen ay App Store üzerinden yayınlanan ve hızla yaygınlaşan Mailbox'ın, son açıklanan verilere göre, mail trafiği 60 milyona ulaşmış durumda.


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sierratr1 6 yıl
700.000 den geldim 20 gün kadar geriye saydı biraz evvel bitti.Göreceğiz bakalım
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alemburda34 6 yıl
valla Gmail, yandex şuan en çok kullandığım mail servisi diğerleri fasa fiso kalıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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akmac 6 yıl alemburda34
alemburda34
valla Gmail, yandex şuan en çok kullandığım mail servisi diğerleri fasa fiso kalıyor.

Mailbox bir uygulama.
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ahmettuzlusu 6 yıl
Bence iyi bir yatırım olmuş umarım güzel bir şey ortaya çıkar.
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T İ M O T E O 6 yıl
Bence de bos bir icraat
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V911 6 yıl
çakal.avi
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gun 6 yıl
545 bin kişi önünde diyor yuh yani :)
Arkamda da saniyede bir kişi filan birikiyor.
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plutonus 6 yıl
mailbox ın çok şişirildiğini düşünüyorum. dropbox ın elinde patlayacak.
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