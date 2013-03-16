Dropbox, Mailbox'ı satın aldı

Bulut depolama alanının öncü firmalarından Dropbox, kısa sürede iOS platformunda hızla yaygınlaşan mail istemcisi Mailbox'ı satın aldığını duyurdu.

Drobox'ın kurucusu ve icra kurulu başkanı Drew Houstan, hem Dropbox'ın hem de Mailbox'ın insanların yaşamlarını daha da kolaylaştırmayı hedef edinmiş iki firma olduğuna dikkat çekerek Mailbox'ın çok daha geniş kitlelere daha hızlı şekilde ulaşmasına yardımcı olacaklarını söyledi.

Satın alım işlemi neticesinde Mailbox'ın arkasındaki 13 çalışan Dropbox'a transfer olurken; bu 13 isim Mailbox'ı geliştirmeye devam edecek. Şimdilik Mailbox'ın ayrı bir uygulama geliştirilmeye devam edileceği açıklanırken; firmanın ilerleyen dönemlerde maillere dosya ekleme gibi konularda Mailbox ile Dropbox'ın bir araya getirmesi bekleniyor.

App Store'daki sayfasına buradan ulaşabileceğiniz Mailbox'ı kullanabilmek için uygulamayı yüklemeniz maalesef yetmiyor. Çünkü yüklemeden yapmanız gereken çok önemli bir iş var: rezervasyon almak. Evet uygulamayı kullanabilmek için rezervasyon alıp sıraya girmeniz ve sıra gelene kadar beklemeniz gerekmekte. Ancak sıra size geldiğinde uygulama size bildirim gönderiyor ve kullanmaya başlıyorsunuz. Bu çalışma modeliyle geçen ay App Store üzerinden yayınlanan ve hızla yaygınlaşan Mailbox'ın, son açıklanan verilere göre, mail trafiği 60 milyona ulaşmış durumda.