Dropbox, gizli mesajlaşma uygulaması Droptalk'ı satın aldı





İnternetin en önemli bulut depolama platformlarından olan Dropbox, pek çok önemli satın alma ile fonksiyonlarını giderek genişletiyor. Firmanın son hamlesi ise mesajlaşma üzerine oldu.





Firmadan yapılan açıklamada gizli mesajlaşma uygulaması Droptalk'ı satın aldığı duyuruldu. Android, iOS ve web üzerinde uygulaması mevcut olan Droptalk, eski Facebook ve LinkedIn geliştiricileri tarafından hazırlandı.





Uygulama sohbeti bulut sunucular üzerinden taşıyor ve kullanıcılar dosya güncellemelerini anında görerek, dökümanlara konu üzerinden tıklayarak ulaşabiliyor. Ayrıca sohbetlere web üzerinden içerikler de doğrudan eklenebiliyor. Dışarıdan bu mesajlara kesinlikle erişim sağlanamıyor.





Dropbox'un Droptalk satın alımı sonrasında sohbet özelliğine eğileceği tahmin ediliyor. Satın alma bedeli ise açıklanmadı.

http://venturebeat.com/2014/06/05/dropbox-buys-droptalk-bringing-conversations-and-storage-closer-together/