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Dropbox, gizli mesajlaşma uygulaması Droptalk'ı satın aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dropbox, gizli mesajlaşma uygulaması Droptalk'ı satın aldı

İnternetin en önemli bulut depolama platformlarından olan Dropbox, pek çok önemli satın alma ile fonksiyonlarını giderek genişletiyor. Firmanın son hamlesi ise mesajlaşma üzerine oldu.

Firmadan yapılan açıklamada gizli mesajlaşma uygulaması Droptalk'ı satın aldığı duyuruldu. Android, iOS ve web üzerinde uygulaması mevcut olan Droptalk, eski Facebook ve LinkedIn geliştiricileri tarafından hazırlandı. 

Uygulama sohbeti bulut sunucular üzerinden taşıyor ve kullanıcılar dosya güncellemelerini anında görerek, dökümanlara konu üzerinden tıklayarak ulaşabiliyor. Ayrıca sohbetlere web üzerinden içerikler de doğrudan eklenebiliyor. Dışarıdan bu mesajlara kesinlikle erişim sağlanamıyor.

Dropbox'un Droptalk satın alımı sonrasında sohbet özelliğine eğileceği tahmin ediliyor. Satın alma bedeli ise açıklanmadı. 

http://venturebeat.com/2014/06/05/dropbox-buys-droptalk-bringing-conversations-and-storage-closer-together/ Yorum Yaz
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Redlife35 5 yıl
Milletin bilgilerini kopyalama amaci hep
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zdniz 5 yıl
drop box galiba eski cıa başkanını başa getirmişmi buna benzer bi haber okumuşdum gölzerini gizli olanlara diktiler şimdi ben güvenipde alırmıyım onu
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danGerfuLL 5 yıl
Box'u WP destegi sayesinde tanidim bir daha da Dropbox'u aramadim. Devam Box'a tabi Dropbox satin almazsa.
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Masterbronze12 5 yıl
Servisin adında drop yada box geçiyorsa dropbox garanti alıyor bu şirketleri.
bknz. mailbox droptalk
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