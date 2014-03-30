Dropbox kitap paylaşma platformu Readmill'i satın aldı





İnternetin en büyük bulut depolama platformlarından olan Dropbox, büyümesini sürdürüyor ve önemli satın almalar yapıyor. Firma son olarak Readmill'i satın aldı.





Readmill kullanıcıların dijital kitaplar oluşturarak okumalarını ve bunları arkadaşları ile paylaşmalarını sağlıyordu ve dökümanlara sosyal bir yaklaşım sunuyordu.





Readmill'in ortak çalışma teknolojileri Dropbox'a geçecek. Ayrıca Readmill ekibi de Dropbox'a geçecek ve uygulamalar da sona erdirilecek. Satın alma bedeli ise 8 milyon dolar olarak açıklandı.

http://androidcommunity.com/dropbox-buys-readmill-service-to-shut-down-july-1-20140328/