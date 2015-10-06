Dropbox, yeni özelliğiyle ortak çalışmayı kolaylaştırıyor

Dünyanın en popüler bulut depolama servisleri arasında yer alan Dropbox, daha önce sadece "kurumsal" kullanıcılarına açık olan önemli bir özelliği herkesin kullanımına sundu.

Dropbox "Badge" isimli bu özellik, ortak dokümanlarda (Word, Excel ya da PowerPoint) çalışmayı çok daha kolay hale getiriyor. Bu altyapıyla anlık olarak dokümanı görüntüleyen kişi ufak balonlar ile gösteriliyor ve bu kişi bir düzenleme yaparsa hemen düzenlenen bu yeni versiyona geçiş yapılabiliyor. Böylelikle çok daha hızlı çalışılmasına imkan tanıyan ve "revizyon" sorunlarının önüne geçmeyi hedefleyen Dropbox, aynı zamanda dosyaların eski sürümümlerine de hızlı bir şekilde erişim sunabiliyor.

Şirketin konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/10/dropbox-badge-now-available/?_tk=social&_camp=product-announce&_ad=badge-bp&_net=twitter