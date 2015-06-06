Dropbox'un Windows ve Windows Phone uygulamaları güncellend,

Ekosistemin popüler geliştiricisi Rudy Huyn tarafından geliştirilen resmi Dropbox uygulamaları Windows Phone ve Windows tarafında yeni özelliklerle güncellendi.

Bu yeni güncellemelerle popüler bulut depolama servisi Dropbox'un hem Windows hem de Windows Phone sürümü öncelikle bazı arayüz geliştirmeleri aldı. Videoları artık galeri görüntüsüne dahil eden uygulamalar, yeni paylaşma menüsüne kavuşuyor, erişebilirlik iyileştirmeleri alıyor ve birçok hatadan kurtularak eskiye oranla daha performanslı çalışma gösteriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Windows ve Windows Phone sürümlerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/dropbox-picks-update-windows-and-windows-phone-some-notable-improvements