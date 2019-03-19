'Dune' filminin çekimleri başladı: Hans Zimmer müzikleri hazırlayacak

Bilim kurgu denilince akla gelen ilk serilerden olan Dune, uzun bir sürenin ardından tekrar sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan Warner Bros, filmin çekim sürecinin de bugün itibarıyla start verdiğini duyurdu. Özellikle de bilim kurgu hayranlarının büyük bir merakla beklediği yeni Dune uyarlaması ünlü yönetmen Denis Villeneuve tarafından hazırlanıyor.
Yapımcı stüdyo Warner Bros yayınladığı yazıda ayrıca filmin oyuncu kadrosunu ve yapım ekibini de resmen açıkladı. İnanılmaz zengin bir kadroya sahip olan Dune; Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård gibi günümüzün ünlü aktör ve aktrislerini bir araya getirecek. Filmin müzikleri ise sinema dünyasının ünlü ismi Hans Zimmer tarafından hazırlanacak.
Bilim kurgu edebiyatının en ünlü eserlerinden birisi olan Dune serisi bugüne kadar birçok ünlü film yapımcısı tarafından sinemaya uyarlanmaya çalışıldı. 80'lerin başında dönemin başarılı yönetmenleri Ridley Scott ve Alejandro Jodorowsky bu alanda bazı girişimlerde bulunmuş ancak serinin geniş ve kompleks yapısı ve dönemin şartları gibi nedenlerden dolayı proje daha başlamadan rafa kaldırılmıştı.
Dune serisinin beyaz perdeyle ilk buluşması ise 1984 yılında gerçekleşti. David Lynch tarafından yönetilen film hem gişede hem de eleştirmenler karşısında bekleneni verememişti. Tabi 80'lerin şartları ve bütçe kısıtlamaları gibi durumlar da Lynch'in uyarlamasını epey olumsuz etkilemişti.
Ayrıca Bkz. "Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor"
Denis Villeneuve yönetimindeki yeni uyarlamalar ise hem yeterli bütçeye hem de çok kaliteli bir ekibe sahip gibi görünüyor. Son yılların popüler yönetmenlerinden olan Villeneuve, Arrival (2016) ve Blade Runner 2049 (2017) filmleriyle özellikle de bilim kurgu dünyasında adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı. Kanadalı yönetmenin ayrıca Prisoners (2013) ve Sicario (2015) gibi çok başarılı filmleri bulunuyor.
Dune serisi 1965-1985 yılları arasında yayınlanan altı farklı kitaptan oluşuyor. Frank Herbert'in kaleme aldığı seri uzak bir gelecekte geçiyor ve çöl gezegen Arrakis'i kontrol eden ailenin oğlu Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Felsefi altyapısı ile diğer bilim kurgu serilerinden ayrılan Dune; dinden siyasete, ekonomiden liderliğe birçok önemli konuda felsefi tahliller yapıyor.
Bilim kurgu edebiyatının üç büyük isminden birisi olarak gösterilen Arthur C. Clarke, Dune serisi için, "Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslanabilecek tek şaheser kurgu romandır." ifadelerini kullanmıştı. Bakalım Denis Villeneuve'nin yeni uyarlamaları beklentileri karşılayabilecek mi.
Yapımcı stüdyo Warner Bros yayınladığı yazıda ayrıca filmin oyuncu kadrosunu ve yapım ekibini de resmen açıkladı. İnanılmaz zengin bir kadroya sahip olan Dune; Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård gibi günümüzün ünlü aktör ve aktrislerini bir araya getirecek. Filmin müzikleri ise sinema dünyasının ünlü ismi Hans Zimmer tarafından hazırlanacak.
Bilim kurgu edebiyatının en ünlü eserlerinden birisi olan Dune serisi bugüne kadar birçok ünlü film yapımcısı tarafından sinemaya uyarlanmaya çalışıldı. 80'lerin başında dönemin başarılı yönetmenleri Ridley Scott ve Alejandro Jodorowsky bu alanda bazı girişimlerde bulunmuş ancak serinin geniş ve kompleks yapısı ve dönemin şartları gibi nedenlerden dolayı proje daha başlamadan rafa kaldırılmıştı.
Dune serisinin beyaz perdeyle ilk buluşması ise 1984 yılında gerçekleşti. David Lynch tarafından yönetilen film hem gişede hem de eleştirmenler karşısında bekleneni verememişti. Tabi 80'lerin şartları ve bütçe kısıtlamaları gibi durumlar da Lynch'in uyarlamasını epey olumsuz etkilemişti.
Ayrıca Bkz. "Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor"
Denis Villeneuve yönetimindeki yeni uyarlamalar ise hem yeterli bütçeye hem de çok kaliteli bir ekibe sahip gibi görünüyor. Son yılların popüler yönetmenlerinden olan Villeneuve, Arrival (2016) ve Blade Runner 2049 (2017) filmleriyle özellikle de bilim kurgu dünyasında adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı. Kanadalı yönetmenin ayrıca Prisoners (2013) ve Sicario (2015) gibi çok başarılı filmleri bulunuyor.
Dune serisi 1965-1985 yılları arasında yayınlanan altı farklı kitaptan oluşuyor. Frank Herbert'in kaleme aldığı seri uzak bir gelecekte geçiyor ve çöl gezegen Arrakis'i kontrol eden ailenin oğlu Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Felsefi altyapısı ile diğer bilim kurgu serilerinden ayrılan Dune; dinden siyasete, ekonomiden liderliğe birçok önemli konuda felsefi tahliller yapıyor.
Bilim kurgu edebiyatının üç büyük isminden birisi olarak gösterilen Arthur C. Clarke, Dune serisi için, "Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslanabilecek tek şaheser kurgu romandır." ifadelerini kullanmıştı. Bakalım Denis Villeneuve'nin yeni uyarlamaları beklentileri karşılayabilecek mi.
https://screenrant.com/dune-movie-reboot-synopsis-filming-start/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yönetmen belki dünyada en zor film nasıl çekileceğini gösterecektir. o serinin felsefesini beyazperdede vermek her babayiğidin harcı değil.
bu arada nolan çekse süper olurdu
Vakıf serisinde beklediğini bulamayan biri olarak bu seriye başlamaya da korkuyorum.
Kilise organından uzay boşluğunda hayat sorgulayıcı işler yapan kral bu sefer nasıl manyaklıklar yapacak acaba
Bu nedir üstad
Vast armies have arrived. Now 3 great Houses fight for control of Dune. The noble Atreides, The insidious Ordos and The evil Harkonnen. Only one House will prevail!"
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