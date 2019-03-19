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'Dune' filminin çekimleri başladı: Hans Zimmer müzikleri hazırlayacak

Zengin oyuncu kadrosu ve yüksek bütçesiyle dikkat çeken yeni Dune uyarlamasının çekimleri nihayet başladı. Denis Villeneuve önderliğinde hazırlanan film 2020 yılında vizyona girecek.
2 ay
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21
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bilim kurgu denilince akla gelen ilk serilerden olan Dune, uzun bir sürenin ardından tekrar sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan Warner Bros, filmin çekim sürecinin de bugün itibarıyla start verdiğini duyurdu. Özellikle de bilim kurgu hayranlarının büyük bir merakla beklediği yeni Dune uyarlaması ünlü yönetmen Denis Villeneuve tarafından hazırlanıyor.

Yapımcı stüdyo Warner Bros yayınladığı yazıda ayrıca filmin oyuncu kadrosunu ve yapım ekibini de resmen açıkladı. İnanılmaz zengin bir kadroya sahip olan Dune; Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård gibi günümüzün ünlü aktör ve aktrislerini bir araya getirecek. Filmin müzikleri ise sinema dünyasının ünlü ismi Hans Zimmer tarafından hazırlanacak.

Bilim kurgu edebiyatının en ünlü eserlerinden birisi olan Dune serisi bugüne kadar birçok ünlü film yapımcısı tarafından sinemaya uyarlanmaya çalışıldı. 80'lerin başında dönemin başarılı yönetmenleri Ridley Scott ve Alejandro Jodorowsky bu alanda bazı girişimlerde bulunmuş ancak serinin geniş ve kompleks yapısı ve dönemin şartları gibi nedenlerden dolayı proje daha başlamadan rafa kaldırılmıştı.

Dune serisinin beyaz perdeyle ilk buluşması ise 1984 yılında gerçekleşti. David Lynch tarafından yönetilen film hem gişede hem de eleştirmenler karşısında bekleneni verememişti. Tabi 80'lerin şartları ve bütçe kısıtlamaları gibi durumlar da Lynch'in uyarlamasını epey olumsuz etkilemişti.

Ayrıca Bkz. "Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor"
Denis Villeneuve yönetimindeki yeni uyarlamalar ise hem yeterli bütçeye hem de çok kaliteli bir ekibe sahip gibi görünüyor. Son yılların popüler yönetmenlerinden olan Villeneuve, Arrival (2016) ve Blade Runner 2049 (2017) filmleriyle özellikle de bilim kurgu dünyasında adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı. Kanadalı yönetmenin ayrıca Prisoners (2013) ve Sicario (2015) gibi çok başarılı filmleri bulunuyor.

Dune serisi 1965-1985 yılları arasında yayınlanan altı farklı kitaptan oluşuyor. Frank Herbert'in kaleme aldığı seri uzak bir gelecekte geçiyor ve çöl gezegen Arrakis'i kontrol eden ailenin oğlu Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Felsefi altyapısı ile diğer bilim kurgu serilerinden ayrılan Dune; dinden siyasete, ekonomiden liderliğe birçok önemli konuda felsefi tahliller yapıyor.

Bilim kurgu edebiyatının üç büyük isminden birisi olarak gösterilen Arthur C. Clarke, Dune serisi için, "Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslanabilecek tek şaheser kurgu romandır." ifadelerini kullanmıştı. Bakalım Denis Villeneuve'nin yeni uyarlamaları beklentileri karşılayabilecek mi.

https://screenrant.com/dune-movie-reboot-synopsis-filming-start/ Yorum Yaz
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Chagotta 2 ay en beğenilen
Sadece Hans Zimmer'in Film müziklerini dinlemek için bile giderim.
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hasomen 2 ay
ilk kitabın iki film halinde çekilecek olması bile yönetmenin yapıma olan bakışını yansıtıyor. 1984 yapımı gibi şu kitapta çok tutmuş hemen filmini çekelim kafasında yapılmayacağı belli projenin. Umarım gişede de beklenileni verir maalesef yönetmenin son filmi Blade Runner 2049 gişede beklenileni verememişti ki bence çok başarılı bir yapımdı
ilk kitabın iki film halinde çekilecek olması bile yönetmenin yapıma olan bakışını yansıtıyor. 1984 yapımı gibi şu kitapta çok tutmuş hemen filmini çekelim kaf...
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Paul Muaddib 1 ay
diğer bir kısım yapımlarında hoşlanmadığım iey Paul’u kaslı süper kahraman gibi göstermeleriydi. Aslında paul kahraman olarak gösterilmemesi lazım yani seriye uygun olarak gidilmesi gerek.
yönetmen belki dünyada en zor film nasıl çekileceğini gösterecektir. o serinin felsefesini beyazperdede vermek her babayiğidin harcı değil.
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The SATANİST 1 ay
yönetmen konusunda tereddütüm vardı ama ridley scot olunca konu iş tamamdır
bu arada nolan çekse süper olurdu
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Mr.Prestige 2 ay
Bu film sadece ilk kitabı mı kapsayacak yoksa tüm seriyi mi?
Vakıf serisinde beklediğini bulamayan biri olarak bu seriye başlamaya da korkuyorum.
Kilise organından uzay boşluğunda hayat sorgulayıcı işler yapan kral bu sefer nasıl manyaklıklar yapacak acaba
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Coco.Jambo 2 ay
İşte o hikaye, imgelere vs eşleşmesini sağlayan, filmdeki bilinmezliği, yalnızlığı, beyninin karıştığı noktaları hissettiren tabiiki Hans Zimmer hocamızın yaratıcılığı hisleri. Hans Zimmer'den başka kim hissettirebilir böyle duyguları.
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Glorfindel1907 2 ay
Kadro güzel, Müzikleri hazırlayacak kişi ise zaten efsane bu adamın müziklerini yaptığı kötü bir film varmı bilmiyorum...
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AKTeknisyen 2 ay
Tıbbi Kenevir satışlarını direkt etkiler herhalde :D
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Mellkor 2 ay
Güzel hikaye yüksek potansiyel süper kahramanlardan sıkılmaya başlanıldığı zamanda iyi bir tercih. Umarım rezil etmezler bu filmi.
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ahrimar 2 ay
Bilim kurgu zannedip, uzay savaşları vs yerine gameofthronsun daha basit bir versiyonun 3000yılında ki hikayesi ile karşılaştım. Tamamen abartı bir seri. Siyasi entrikalar falan. İlk kitap biraz daha macera içeriyor ama genel olarak bilimkurgu ile alakalı değil. Sadece kurgu. Conan - yüzüklerin efendisi falan gibi..
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yasin350 2 ay ahrimar
Aynen Dune daha çok fantezi edebiyatına giriyor.Dediğiniz gibi bilim kurgu için çok abartılmış bir eser.
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Coco.Jambo 2 ay
Hans Zimmer...

Bu nedir üstad
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Xrollann 2 ay Coco.Jambo
Hocam ne yaptın tüylerim diken diken..
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PHI 2 ay Coco.Jambo
"Asfalt ağladı be" tepkisinin müziğe yansımış hali.
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MERNEPTAH 2 ay Coco.Jambo
nedir kelimesi düşük kalır ..
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TsG 2 ay
"The planet Arrakis, known as Dune. A land of sand, home of the spice melange. The spice is the most valuable substance in the known universe. The spice extends life, the spice expands consciousness, the spice is vital for space travel. To accelerate the harvesting of spice the Emperor of the known universe proposed a challenge to the great houses: "The house that produces the most spice controls Dune. There are no set territories and no rules of engagement".
Vast armies have arrived. Now 3 great Houses fight for control of Dune. The noble Atreides, The insidious Ordos and The evil Harkonnen. Only one House will prevail!"
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