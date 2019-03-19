'Dune' filminin çekimleri başladı: Hans Zimmer müzikleri hazırlayacak

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"Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor"

Bilim kurgu denilince akla gelen ilk serilerden olan Dune, uzun bir sürenin ardından tekrar sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan Warner Bros, filmin çekim sürecinin de bugün itibarıyla start verdiğini duyurdu. Özellikle de bilim kurgu hayranlarının büyük bir merakla beklediği yeni Dune uyarlaması ünlü yönetmen Denis Villeneuve tarafından hazırlanıyor.Yapımcı stüdyo Warner Bros yayınladığı yazıda ayrıca filmin oyuncu kadrosunu ve yapım ekibini de resmen açıkladı. İnanılmaz zengin bir kadroya sahip olan Dune;vegibi günümüzün ünlü aktör ve aktrislerini bir araya getirecek. Filmin müzikleri ise sinema dünyasının ünlü ismitarafından hazırlanacak.Bilim kurgu edebiyatının en ünlü eserlerinden birisi olan Dune serisi bugüne kadar birçok ünlü film yapımcısı tarafından sinemaya uyarlanmaya çalışıldı. 80'lerin başında dönemin başarılı yönetmenlerivebu alanda bazı girişimlerde bulunmuş ancak serinin geniş ve kompleks yapısı ve dönemin şartları gibi nedenlerden dolayı proje daha başlamadan rafa kaldırılmıştı.Dune serisinin beyaz perdeyle ilk buluşması ise 1984 yılında gerçekleşti.tarafından yönetilen film hem gişede hem de eleştirmenler karşısında bekleneni verememişti. Tabi 80'lerin şartları ve bütçe kısıtlamaları gibi durumlar da Lynch'in uyarlamasını epey olumsuz etkilemişti.Denis Villeneuve yönetimindeki yeni uyarlamalar ise hem yeterli bütçeye hem de çok kaliteli bir ekibe sahip gibi görünüyor. Son yılların popüler yönetmenlerinden olan Villeneuve,vefilmleriyle özellikle de bilim kurgu dünyasında adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı. Kanadalı yönetmenin ayrıca Prisoners (2013) ve Sicario (2015) gibi çok başarılı filmleri bulunuyor.Dune serisi 1965-1985 yılları arasında yayınlanan altı farklı kitaptan oluşuyor. Frank Herbert'in kaleme aldığı seri uzak bir gelecekte geçiyor ve çöl gezegen Arrakis'i kontrol eden ailenin oğlu Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Felsefi altyapısı ile diğer bilim kurgu serilerinden ayrılan Dune; dinden siyasete, ekonomiden liderliğe birçok önemli konuda felsefi tahliller yapıyor.Bilim kurgu edebiyatının üç büyük isminden birisi olarak gösterilen, Dune serisi için, "Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslanabilecek tek şaheser kurgu romandır." ifadelerini kullanmıştı. Bakalım Denis Villeneuve'nin yeni uyarlamaları beklentileri karşılayabilecek mi.