Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor

Bilim kurgu tarihinin en önemli eserlerinden olan Brave New World (Cesur Yeni Dünya), bir dizi uyarlamasıyla televizyonlara geliyor. Deadline tarafından bugün verilen habere göre ABD'li kanal USA Network, dizinin ilk sezonu için resmi onayı verdi.Ünlü yazar Aldous Huxley'in 1931 yılında kaleme aldığı Brave New World, 26. yüzyılın Londra'sında geçen distopik bir geleceği anlatıyor. Romanın dünyasında insanlık gelişen teknolojinin yardımıyla kusursuz sağlığı, huzuru ve stabiliteyi yakalamış; savaşlar ve yoksulluk ise yok edilmiştir. Yeni Dünya'da her birey genetik mühendisliğiyle kusursuz bir sağlıkla doğuyor ve alfa-beta gibi sınıflarda kendileri için önceden belirlenen görevlere göre hareket ediyor.Huxley'in yarattığı dünya aslında genel itibarıyla bir ütopya olarak da görülebilir. Ancak her şeyin kusursuz ve stabil bir şekilde ilerlediği bu geleceğe ulaşmak için insanlık birçok değerli şeyi yok etmek zorunda kalmış. Yeni Dünya'da aile, kültürel çeşitlilik, felsefe, sanat, edebiyat gibi şeylerin olmadığını görüyoruz. Bunun yerine insanlar önüne gelenle cinsel ilişkiye girme ve sürekli olarak soma isimli uyuşturucuyu kullanma gibi yollarla hedonist bir hayat yaşıyorlar.20. yüzyılın en iyi romanlarından birisi olarak gösterilen Brave New World'un daha önce iki kez film uyarlaması yapılmıştı. 1980 ve 1998 yıllarında yayınlanan filmler genel anlamda pek beğenilmemiş ve çok fazla izleyiciye de ulaşamamıştı.Brave New World'un yeni uyarlamaları için geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde farklı birçok girişimin olduğunu görmüştük. İlk olarak ünlü yönetmen Ridley Scott, başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı bir film için hazırlıklara başlamıştı. Daha sonra ise Steven Spielberg'in yeni bir Brave New World projesi üzerinde çalıştığını duymuştuk. Ancak bunların hiçbirisi maalesef düşünce aşamasından ileriye gidemedi.USA Network'un onay verdiği yeni Brave New World dizisinin yayın tarihi şu an için açıklanmadı. Ayrıca dizinin yönetmeni, senaristi veya oyuncu kadrosu da belirsizliğini koruyor. Detaylar geldikçe paylaşmaya devam ediyor olacağız.