Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor

Bilim kurgu klasiği Brave New World, yeni bir dizi uyarlaması için resmi onayı aldı. Aldous Huxley'in 1931 yılında kaleme aldığı eser, 20. yüzyılın en önemli romanlarından birisi olarak gösteriliyor.