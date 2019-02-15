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Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor

Bilim kurgu klasiği Brave New World, yeni bir dizi uyarlaması için resmi onayı aldı. Aldous Huxley'in 1931 yılında kaleme aldığı eser, 20. yüzyılın en önemli romanlarından birisi olarak gösteriliyor.
3 ay
3,2b
2
14
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bilim kurgu tarihinin en önemli eserlerinden olan Brave New World (Cesur Yeni Dünya), bir dizi uyarlamasıyla televizyonlara geliyor. Deadline tarafından bugün verilen habere göre ABD'li kanal USA Network, dizinin ilk sezonu için resmi onayı verdi.

Ünlü yazar Aldous Huxley'in 1931 yılında kaleme aldığı Brave New World, 26. yüzyılın Londra'sında geçen distopik bir geleceği anlatıyor. Romanın dünyasında insanlık gelişen teknolojinin yardımıyla kusursuz sağlığı, huzuru ve stabiliteyi yakalamış; savaşlar ve yoksulluk ise yok edilmiştir. Yeni Dünya'da her birey genetik mühendisliğiyle kusursuz bir sağlıkla doğuyor ve alfa-beta gibi sınıflarda kendileri için önceden belirlenen görevlere göre hareket ediyor.

Huxley'in yarattığı dünya aslında genel itibarıyla bir ütopya olarak da görülebilir. Ancak her şeyin kusursuz ve stabil bir şekilde ilerlediği bu geleceğe ulaşmak için insanlık birçok değerli şeyi yok etmek zorunda kalmış. Yeni Dünya'da aile, kültürel çeşitlilik, felsefe, sanat, edebiyat gibi şeylerin olmadığını görüyoruz. Bunun yerine insanlar önüne gelenle cinsel ilişkiye girme ve sürekli olarak soma isimli uyuşturucuyu kullanma gibi yollarla hedonist bir hayat yaşıyorlar.

Ayrıca Bkz. "Jared Leto'lu Joker filmleri iptal edildi"
20. yüzyılın en iyi romanlarından birisi olarak gösterilen Brave New World'un daha önce iki kez film uyarlaması yapılmıştı. 1980 ve 1998 yıllarında yayınlanan filmler genel anlamda pek beğenilmemiş ve çok fazla izleyiciye de ulaşamamıştı.

Brave New World'un yeni uyarlamaları için geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde farklı birçok girişimin olduğunu görmüştük. İlk olarak ünlü yönetmen Ridley Scott, başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı bir film için hazırlıklara başlamıştı. Daha sonra ise Steven Spielberg'in yeni bir Brave New World projesi üzerinde çalıştığını duymuştuk. Ancak bunların hiçbirisi maalesef düşünce aşamasından ileriye gidemedi.

USA Network'un onay verdiği yeni Brave New World dizisinin yayın tarihi şu an için açıklanmadı. Ayrıca dizinin yönetmeni, senaristi veya oyuncu kadrosu da belirsizliğini koruyor. Detaylar geldikçe paylaşmaya devam ediyor olacağız.

https://deadline.com/2019/02/brave-new-world-aldous-huxley-novel-straight-to-series-order-usa-network-1202556071/ Yorum Yaz
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Requizm 3 ay
Dizi olmaya çok müsait bir kitap. Umarım iyi olur.
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aegen123 3 ay
Çok sevdiğim bir kitaptı,umarım diziside kaliteli olur
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Mr.Prestige 3 ay
HBO çekmiyorsa büyük ihtimal ziyan olacak
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DH Misafiri 3 ay
aldous huxley: ingiliz yazar. ingilterede önemli tapınakçı ailelerin çocuklarının okuduğu eaton koleji'nde ve sonrasında oxford'ta okudu. oxford'ta okurken tapınakçı fabian cemiyeti üyesi bertrant russel ile tanıştı ve fikirlerinden etkilendi. Yine onun tesiriyle fabian cemiyetine üye oldu. Üniversite arkadaşı ve erotik roman yazarı d. h. lawrens ile homoseksüel aşk ilişkisi yaşadı. 1931'de meşhur romanı cesur yeni dünya'yı yazdı.
cesur yeni dünya adetâ tapınakçıların gelecekte dünya üzerinde "azaltılmış" nüfusla kuracakları "dünya cenneti"ni tarif etmektedir. Roman adını shakespear'ın bir eserinden almıştır. Dünyada 9 yıl savaşları yaşanmış ve insanlar gücün "tapınakçı" elit bir tabakanın elinde toplanmasına razı olmuştur. Geçmişe ait her şey yasaklanmış, yokedilmiş ve unutturulmuştur. Fennin daha fazla ilerlemesine de müsaade edilmemektedir. Sistem nefsi tatmin, istikrar ve tüketim üzerine kurulmuştur. Sistemi on dünya denetçisi teftiş etmektedir. cesur yeni dünyada normal doğum kaldırılmış, insanlar kuluçka makinelerinde üretilmektedir. Sonra toplumdaki ihtiyaca göre hipnopedya denen beyin yıkama sistemiyle gerekli işçi sınıflarına göre alfa, beta, gama, epsilon vb. grup adlarına göre yetiştirilmektedir. Evlilik ve aile yoktur. Bunlarla ilgili kavramlar müstehcen kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. İsteyen istediği kişiyle cinsel ilişkiye girebilmektedir. Hastalık ve yaşlılık teknik gelişme sayesinde yok edilmiştir. Din ve dine ait ne varsa unutturulmuştur. Haçların üstü kesilerek T'ye çevrilmiştir. Bayram yerine toplu seks ayini yapmaktadır. İnsanlar tüm vakitlerini çalışarak, seks yaparak, golf gibi oyunlar oynayarak geçirmektedir. Bütün bunlardan sıkılırlarsa ve boş vakit bulurlarsa o zaman soma denen uyuşturucuyu kullanarak tekrar mutluluğu yakalamaktadır(!).
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mahmut716 3 ay
kitap güzel ama konu klişeleşti diziler için
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Azumi 3 ay
Kitabı severek okumuştum ama dizide iyi yansıtabilecekler mi emin değilim, umarım batırmazlar.
@gtx295 buyrun hocam https://www.kitapyurdu.com/kitap/cesur-yeni-dunya
1 Yanıt Yanıtla +3
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gtx295 3 ay Azumi
fiyatı uygunmuş hocam. 13 lira birkaç kitap daha alıp kargodan kar etmek lazım açıkçası seviyorum bu tarz kitapları
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kakarikikiri 3 ay
"ütopya" dan ziyade distopya dır bu kitap. konu müsait, umarım iyi bir iş çıkartıp kitabın hakkını verirler, ikinci bir kara kule vakası olmasında.
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nebulabado 3 ay
Ooo... Güzel dizisi olur.
Bol sevişmeli ;)
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menesozun 3 ay
Çok beğendiğim bir kitaptı, bitirdiğimde 1984'ten daha çok hoşuma gitmişti. Bu habere çok sevindim.
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pspoor 3 ay menesozun
Umarim eserin irzina gecilmez ve sevinmeye devam edersin, ama bana sorarsan bu zayif bir ihtimal...
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gtx295 3 ay menesozun
Hocam kitabi hala bulabilirmiyiz.?
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film, sinema ve
8 etiket daha dizi bilim kurgu aldous huxley brave new world cesur yeni dünya Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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