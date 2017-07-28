Dunkirk vizyondaki ilk haftasında büyük ilgi gördü

Memento, The Dark Knight ve Inception gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve kendi döneminin en iyi yönetmenleri arasında yer alan Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Ünlü yönetmenin ilk savaş filmi olan Dunkirk, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Nolan'ın yeni filmi vizyondaki ilk haftasonunda ABD'de 50.5 milyon dolar gişe hasılatı elde etti ve beklenitlerin üzerine çıktı. Film vizyona girmeden önce analistler filmin gişedeki ilk haftasonunda 30 - 40 milyon dolar arası bir hasılat elde edeceğini öngörüyordu. Ne var ki Dunkirk bu beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.

Dunkirk böylece ilk haftasonunda en çok hasılat elde eden 2. Dünya Savaşı filmleri arasında üçüncü sıraya yerleşti. Ayrıca film ilk haftasonundaki gişe performansı ile Christopher Nolan'ın en iyi çıkış yapan 4. filmi oldu. The Dark Knight filmleri dikkate alınmadığında Dunkirk ünlü yönetmenin filmleri arasında en iyi çıkış yapan 2. film oldu.

İlk haftanın ardından ise filmin gişe hasılatı 126.4 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu 126.4 milyon doların 69.5 milyon doları ABD'den gelirken, 56.9 milyon dolarlık kısmı ise ABD dışından geldi.

Dunkirk'in hem eleştirmenlerden hem de sinemaseverlerden aldığı olumlu yorumlar, filmin önümüzdeki haftalarda da gişede üst sıralarda kalmasını sağlayacak. Bu durum göz önüne alındığında Nolan'ın yeni filminin toplamda 500 milyon dolar hasılata ulaşacağı tahmin ediliyor.

Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane ve James D'Arcy gibi tanınmış isimler barındıran Dunkirk'ün asıl kahramanlarını Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles ve Jack Lowden gibi pek de tanınmayan genç oyuncular canlandırıyor.

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Dunkirk; 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Tahliyesi'ni anlatıyor. Senaryosunu Nolan'ın kaleme aldığı filmde; Alman askerleri tarafından Dunkirk'te köşeye kıstırılan 400 bine yakın Müttefik askerinin kurtarılması için verilen mücadele anlatılıyor.