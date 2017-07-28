Dunkirk vizyondaki ilk haftasında büyük ilgi gördü

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Memento, The Dark Knight ve Inception gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve kendi döneminin en iyi yönetmenleri arasında yer alan Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Ünlü yönetmenin ilk savaş filmi olan Dunkirk, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
Nolan'ın yeni filmi vizyondaki ilk haftasonunda ABD'de 50.5 milyon dolar gişe hasılatı elde etti ve beklenitlerin üzerine çıktı. Film vizyona girmeden önce analistler filmin gişedeki ilk haftasonunda 30 - 40 milyon dolar arası bir hasılat elde edeceğini öngörüyordu. Ne var ki Dunkirk bu beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.
Dunkirk böylece ilk haftasonunda en çok hasılat elde eden 2. Dünya Savaşı filmleri arasında üçüncü sıraya yerleşti. Ayrıca film ilk haftasonundaki gişe performansı ile Christopher Nolan'ın en iyi çıkış yapan 4. filmi oldu. The Dark Knight filmleri dikkate alınmadığında Dunkirk ünlü yönetmenin filmleri arasında en iyi çıkış yapan 2. film oldu.
İlk haftanın ardından ise filmin gişe hasılatı 126.4 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu 126.4 milyon doların 69.5 milyon doları ABD'den gelirken, 56.9 milyon dolarlık kısmı ise ABD dışından geldi.
Dunkirk'in hem eleştirmenlerden hem de sinemaseverlerden aldığı olumlu yorumlar, filmin önümüzdeki haftalarda da gişede üst sıralarda kalmasını sağlayacak. Bu durum göz önüne alındığında Nolan'ın yeni filminin toplamda 500 milyon dolar hasılata ulaşacağı tahmin ediliyor.Dunkirk; 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Tahliyesi'ni anlatıyor. Senaryosunu Nolan'ın kaleme aldığı filmde; Alman askerleri tarafından Dunkirk'te köşeye kıstırılan 400 bine yakın Müttefik askerinin kurtarılması için verilen mücadele anlatılıyor.
Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane ve James D'Arcy gibi tanınmış isimler barındıran Dunkirk'ün asıl kahramanlarını Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles ve Jack Lowden gibi pek de tanınmayan genç oyuncular canlandırıyor.
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Ama maymunlar cehennemi gerçekten ÇÖP
Sorun Nolan olunca bende sıradan bir savaş bekledim.
Nolan iyidir efsanedir. Çok ekmeğini yeriz genç yönetmen.
Tahliyeyi bekleyen aç susuz psikolojik olarak bitmiş erler,
Gemiye binen-binemeyen suda boğulacak mı endişesini taşıyan askerler,
Elinden hiçbir şey gelmeyen komutanlar,
3 pilotun 400 bin askere yardıma gitmesi!!!!
Bir halkın çaresizlik içerisinde askerlerine yardıma koşması....
Tamamı psikolojik analiz. Ve inanılmaz başarılı bu konuda. Filmi baştan beri savaş filmi sınıfına sokmak ve böyle anlatmaya çalışmak editörmüzün en büyük hatası. Bunu filmi izleyince anladım.
Tamamen psikolojik analiz. Nefesimi tutmasam da zaten kesiliyordu. Hayatın kıymetini anlatıyor çok güzel...
baby driver fena değildi.
henü filmi izlemedim ama DH geleneğidir herşeyi gömerler. O yüzden ciddiye almıyorum.
üstteki arkadaşa ek olarak savaş filmi tavsiyesinde de bulunayım
Letters from Iwo Jima
[IMDB=http://www.imdb.com/title/tt0498380/]
filmde şu ufak tekneyi yaylım atesine tutma sahnesini pek anlayamadım.atış talimi dedi sonra neden mermiler devam etti?bir de ateş edilen yere delik tıkayalım diye elini koymak ne saçma bir mantık.oraya yaklaşırsan kafaya mermiyi yersin.bırak git o tekneden hayır gelmeyecek belli.
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