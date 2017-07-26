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Wonder Woman 2'nin çıkış tarihi belli oldu

Bu yılın en başarılı filmlerinden Wonder Woman'ın devam filmi için hazırlıklara hız verildi. Warner Bros, bir süredir gündemde olan Wonder Woman 2'nin çıkış tarihini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının belki de en sevilen kadın kahramanı olan Wonder Woman, bu yıl ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninin 4. filmi olan Wonder Woman, hem eleştirmenler hem sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. DC sinematik evreninin açık ara en sevilen filmi olan Wonder Woman, an itibariyle gişede 780 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda.
Filmin gördüğü büyük ilginin ardından Wonder Woman 2'yi öncelikli projeleri arasına alan Warner Bros, devam filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Stüdyo, bugün yayınladığı açıklamayla devam filminin çıkış tarihini açıkladı. Amazon prensesi Diana Prince'in maceralarını anlatmaya devam edecek Wonder Woman 2, 13 Aralık 2019'da vizyona girecek.
Warner Bros'un yeni Wonder Woman filmi için çizgi roman filmlerini görmeye alışık olduğumuz yaz aylarını değil de aralık ayını tercih etmiş olması, stüdyonun filme ne kadar çok güvendiğini gösteriyor. Zira sinema dünyası için genelde durgun geçen kış aylarında ancak çok büyük hayran kitlesine sahip filmler büyük gişe rakamlarına ulaşabiliyor.
Warner Bros tarafından yayınlanan açıklamada filmi kimin yöneteceği açıklanmadı ancak ilk filmin yönetmeni olan Patty Jenkins'in devam filmini de yönetmesi bekleniyor. İlk filmdeki yönetimi ile övgü toplayan Jenkins, şu sıralar, DC sinematik evreninin başındaki isim olan Geoff Johns ile birlikte Wonder Woman 2'nin senaryosunu yazıyor.

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kaazto28 2 yıl en beğenilen
donanımhaber-film tanıtımı uyumluluğu. Bize ne, filmlerden dizilerden. Forumdaki her konu için haber yapacaksanız işiniz var demektir.
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TD-W9970_V3 2 yıl
birincisini izlememişken 2.nin haberlerini hata 3-5yıl önceden konu rezervi yapan uyanıkların yine boş durmamış olduklarını konusunu açtıklarını görüyorum,
bi gün bu uyanıklara öyle bişey yapacağım ki yılı gelmeden konu açamayacakları,
dur şimdiden başlıyorum :))
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ahmethi 2 yıl
BU kadın bu filme cuk oturmuş
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-Bane 2 yıl
Yorum yapmadan önce ne içiyorsunuz aynısından bende sipariş etmek istiyorum kafalar çok güzel burdan hissettim.
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TearsForFears 2 yıl
Film güzeldi ama eksikleri vardı. İlk film olduğundan önce olayların başlangıcını gösterdiler. 2. film günümüzde geçecektir diye düşünüyorum. O yüzden ilk film kadar güzel olacağını sanmıyorum.
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oray 2 yıl
ilk filmi oldukça güzeldi, ikinciyi sabırsızlıkla bekliyorum.
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huseyincarnege 2 yıl
acaba gene türk öldürcekmi :S
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Master_Evil 2 yıl
güzel tarih vermişler kim öle kim kala, ilk filmini beğendim çıkınca izleriz artık
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zazian_12 2 yıl
Film deyim yerindeyse "DANDİK"ti. tam hollywood filmi, ilk 10 dakkayı izle gerisini tahmin edersin. Kurgu da çok saçmaydı.
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1BilimAdamı 2 yıl
Film kötüydü be, salonda açtım filmi izlerken odayıda toparladım son yarım saattedw gelip sonunu izledim ve sonra tekrar ortadoğulu esmer Yahudi bi kadına yunan tanrıça rolü vermek ne kadar mantıklı?
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ÖzdalDoğru 2 yıl
Film kötüydü bence ama beni rahatsız eden şey "Türkler nazilere bomba yapıyor" oldu. Adamlar bizi resmen nazi yandaşı yaptı.
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1BilimAdamı 2 yıl ÖzdalDoğru
ÖzdalDoğru
Film kötüydü bence ama beni rahatsız eden şey "Türkler nazilere bomba yapıyor" oldu. Adamlar bizi resmen nazi yandaşı yaptı.

Evett naziler hahaha
film 1. Dünya savaşı döneminde geçiyor
osmanlı nazilere bomba mı yapmışş
ve almanlara bomba yapabiliriz yani ne var bunda şuanda tai amerikan uçak şirketlerine yedek parça üretiyor
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