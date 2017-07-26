Wonder Woman 2'nin çıkış tarihi belli oldu

Çizgi roman dünyasının belki de en sevilen kadın kahramanı olan Wonder Woman, bu yıl ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninin 4. filmi olan Wonder Woman, hem eleştirmenler hem sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. DC sinematik evreninin açık ara en sevilen filmi olan Wonder Woman, an itibariyle gişede 780 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda.

Filmin gördüğü büyük ilginin ardından Wonder Woman 2'yi öncelikli projeleri arasına alan Warner Bros, devam filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Stüdyo, bugün yayınladığı açıklamayla devam filminin çıkış tarihini açıkladı. Amazon prensesi Diana Prince'in maceralarını anlatmaya devam edecek Wonder Woman 2, 13 Aralık 2019'da vizyona girecek.

Warner Bros'un yeni Wonder Woman filmi için çizgi roman filmlerini görmeye alışık olduğumuz yaz aylarını değil de aralık ayını tercih etmiş olması, stüdyonun filme ne kadar çok güvendiğini gösteriyor. Zira sinema dünyası için genelde durgun geçen kış aylarında ancak çok büyük hayran kitlesine sahip filmler büyük gişe rakamlarına ulaşabiliyor.

Warner Bros tarafından yayınlanan açıklamada filmi kimin yöneteceği açıklanmadı ancak ilk filmin yönetmeni olan Patty Jenkins'in devam filmini de yönetmesi bekleniyor. İlk filmdeki yönetimi ile övgü toplayan Jenkins, şu sıralar, DC sinematik evreninin başındaki isim olan Geoff Johns ile birlikte Wonder Woman 2'nin senaryosunu yazıyor.