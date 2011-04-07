Dünyanın Facebook odaklı ilk telefonu INQ Cloud Touch, İngiltere'de piyasaya sürüldü

INQ firmasının şubat ayında tanıttığı ve dünyanın ilk Facebook odaklı cep telefonu olarak lanse ettiği Cloud Touch, İngiltere pazarına giriş yaptı.

Carphone Warehouse tarafından sözleşmesiz şekilde 299,95 Pound (~490$) civarında satışına başlanan Cloud Touch'da tam Facebook entegrasyonu sağlanmış. Böylece tek tuşa basarak Facebook dünyasına geçiş yapabiliyorsunuz. 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemcinin güç verdiği akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor. 114 x 62 x 12.7 mm boyutlarında ve 122 gram ağırlığında tasarlanan INQ Cloud Touch, bünyesinde 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, microSD kart desteği (4 GB'lık microSD kart, kutu içeriğinde mevcut), dört band GSM şebekesi - 3G desteği, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksel kamera gibi teknik özellikleri barındırıyor.

http://www.carphonewarehouse.com/mobiles/mobile-phones/INQ-CLOUD-TOUCH/