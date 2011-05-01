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Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Twitter'ın üye sayısı 200 milyonu aştı

8 yıl
13,3b
1
10
Web Siteleri
knight
Haber Editörü
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Bazı kişiler için bağımlılık halini alan, bazılarının ise tamamen vakit kaybı olarak gördüğü, ileti başına 140 karakter sınırlamasıyla insanların başlarından geçen olayları, düşüncelerini paylaştıkları dünyanın en büyük sosyal ağ ve mikroblog sitelerinden Twitter, Katie Stanton tarafından yapılan açıklamalara göre 200 milyonluk üye sayısı barajını aşarak önemli bir başarının altına imza attı.

Her gün ortalama 500.000 yeni üyeliğe merhaba diyen Twitter'da gönderilen iletilerin %70'i Amerika Birleşik Devletleri dışından, %25'i ise tek başına Japonya'dan geliyor. Yapılan bağımsız bir araştırmaya göre ise 8 veya daha fazla kişiyi takip eden üye sayısı 56 milyonu bulmuş durumda. Twitter üyeleri arasında ünlülere ve hatta cumhurbaşkanına rastlamak mümkün.


http://www.bgr.com/2011/04/29/twitter-surpasses-200-million-users-more-than-70-are-international/#utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheBoyGeniusReport+%28BGR+|+Boy+Genius+Report%29 Yorum Yaz
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fuckulteli 8 yıl
Bu saatten sonra bu akdar üyeye ılaşmış bir sosyal paylaşım sitesi karakter sayısını arttırmaz ama 200 karakter ideal olurdu.. Hadi 180'ede razıyım.. Günde max. 4-5 tweet ayıtorum bana yetiyor.. Daha sosyala olsam 10'u geçmezdi sanırım.. Haa bu sadece öylesine yazdıklarım bazen kişilere attığım tweetler olabilir iletişim için bunları saymıyorum..
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xxxx1 8 yıl
bu milletin Türkçesi cıktı ayağa düştü demesi kendi diline kendi ülkesine bir ihanettir,Türkçe çeviriden Tükçeden bukadar rahatsızssın ne diye bu ülkenin elektriğinden suyundan atından arabasından yararlanıyorsun spastik!..illa English mı olacak bukadar senin dilin basit terbiyesiz!..üzerine alınan jon jon lar rahatlıkla alınabilir...
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Batuist 8 yıl
hergün 500bin yeni üye alıyorsa site 200milyona ulaşması 400 gün sürer demek ki 600gün sonra üye sayısı yarım milyar olcak.. :) artı bireysel kullanıcı kadar kurumsal kullanıcılarda var bu sayının içinde..
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Melikşah 8 yıl
Facebookun kaç üyesi var?
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Kissed by Fire 8 yıl
Türkçesi çıktığının ardından 200 Milyonu bulkması tesadüf olamaz
Sheekil jojuklar kaydoldu hep.
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Takao 8 yıl
Türkçesi çıktı apaçiler doluştu tabi
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5yıl Boyunca Hergün 8 yıl
daha büyük resim yokmuydu
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Sexxx Dreams 8 yıl
Öğreten yok ki bizde kullanalım.Her an yaptığımız ilginç şeyleri yazıyoruz anladığım kadarıyla başka birşey değil mi bunun esprisi?Dh twitter klubu vardı bir aralar.
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