Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Twitter'ın üye sayısı 200 milyonu aştı

Bazı kişiler için bağımlılık halini alan, bazılarının ise tamamen vakit kaybı olarak gördüğü, ileti başına 140 karakter sınırlamasıyla insanların başlarından geçen olayları, düşüncelerini paylaştıkları dünyanın en büyük sosyal ağ ve mikroblog sitelerinden Twitter, Katie Stanton tarafından yapılan açıklamalara göre 200 milyonluk üye sayısı barajını aşarak önemli bir başarının altına imza attı.

Her gün ortalama 500.000 yeni üyeliğe merhaba diyen Twitter'da gönderilen iletilerin %70'i Amerika Birleşik Devletleri dışından, %25'i ise tek başına Japonya'dan geliyor. Yapılan bağımsız bir araştırmaya göre ise 8 veya daha fazla kişiyi takip eden üye sayısı 56 milyonu bulmuş durumda. Twitter üyeleri arasında ünlülere ve hatta cumhurbaşkanına rastlamak mümkün.

http://www.bgr.com/2011/04/29/twitter-surpasses-200-million-users-more-than-70-are-international/#utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheBoyGeniusReport+%28BGR+|+Boy+Genius+Report%29