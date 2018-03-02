Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Roma 2024 yılında dizel otomobilleri yasaklayacağını açıkladı

Dizel otomobilleri yasaklayan şehirler kervanına Roma da katıldı. Belediye Başkanı Virginia Raggi, 2024 yılından itibaren dizel otomobillerin yasaklanacağını açıkladı.
1 yıl
2,3b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde Alman mahkemesinin şehirlerin dizel yasakları uygulamasına izin vermesinin ardından bir haber de İtalya'dan geldi. Tarihi kent Roma'nın Belediye Başkanı Virginia Raggi, 2024 yılından itibaren dizel otomobilleri yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.

Dizel otomobiller tarihi anıtlara zarar veriyor

Raggi yaptığı açıklamada yasağın başlıca nedeninin Roma'nın tarihi bölgelerine zarar veren kirli atmosferi azaltmak ve iklim değişikliğine son vermek olduğunu belirtti. Dizel motorların diğer motorlara kıyasla daha zararlı partiküller yaydığını söyleyen Virginia Raggi, Roma'nın 3.600 anıtının dizel kirliliğinden daha fazla zarar görmemesi için bu kararı almak zorunda olduklarını da belirtti.
Belediye Başkanı ayrıca şehrin etrafına 90 bin ağaç dikileceğini ve sıfır atık nihai hedefi ile kent çevresindeki atıkları azaltacak projelere de başlandığını duyurdu. Roma aynı zamanda, iklim değişikliği ile mücadeleye odaklanan ve küresel ekonominin dörtte birini temsil eden Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu'nun (C40 Kentleri) 90 üyesinden biri.

https://electrek.co/2018/02/28/rome-bans-diesel-cars-2024/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ardicli2000 1 yıl
İnş hiçbir üretici dizel binek araç üretmez. Tüm arge parası benzin ve hybrid e gider. az yakıtlı verimli güzel araçlara bineriz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rajeesh 1 yıl
adamların dertlerine bak ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 1 yıl
İstanbul'un 10'da biri, Ankara'nın 4'de biri kadar nüfusa sahip, yüz ölçümü olarak Ankara'nın 19'da biri kadar bir şehir. Ve en önemlisi antik ve tarihi bir şehir. Yasaklanması normal yani.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl
Bizde yasaklanmaz, araç firmaları bizim ülke için dizel üretmeye devam ederler. Çok satıyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 1 yıl
Şimdiden yeni araç alacakların dizeli terk etmesi lazım. Özellikle en az 5 sene kullanırım diyenlerin.
Şirketler, kiralık araçlar, ticari araçlar falan yine alır tabi ama.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
5510gokhan 1 yıl
romada arabalar hep iki kişilik benzinli , sandığınız gibi bir şehir değil , bizde böyle bir gündem bile yok değil mi ne tuhaf.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 1 yıl 5510gokhan
Bizim egolarımız büyük ne de olsa
her yerde motosiklet dolu, belediye otobüsleri sürekli çalışıyor, metro hattı fazla yok ama hatlar uzun, metro demişken mevcut A, B hattına ilave olarak C hattı da yapılıyor. Şehirden hava alanına taksiyle gidilecekse tarife standart, yani bizdeki gibi İstanbul turu attırıp turisti kaziklamadan getirip götürüyorlar.
Dahası da var ama fazlasını yazmaya gerek yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Euro 6 dizele devam. Tez vakitte euro 5 'den euro 6'ya gecicem. Küçük benzinli motor ve kısa menzilli veya uzun süre şarj olan elektrik araçlar benim işimi görmez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xnoname 1 yıl
Dizel sever arkadaşlar umutları bir kenarı bırakın artık maalesef son yakın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Bizde de yasaklanır... 2150 yılında filan :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl
İnş hiçbir üretici dizel binek araç üretmez. Tüm arge parası benzin ve hybrid e gider. az yakıtlı verimli güzel araçlara bineriz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaydj 1 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

hurriyetoto.com/...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2283 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dizel, dizel otomobiller ve
5 etiket daha dizel yasakları roma Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Çift ekranlı telefonu inceledik: ZTE Axon M 1 yıl Almanya Bitcoin'le yapılan ödemelere vergi muafiyeti sağlayacak 1 yıl Youtube, hikayelere arka plan değiştirme özelliği getirdiğini duyurdu 1 yıl Yükseltme döngüsünün uzaması akıllı telefon satışlarını tehdit ediyor 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch" testlere başladı 1 yıl Avrupa Komisyonu'ndan sosyal medya devlerine ''illegal içerik'' uyarısı 1 yıl Apple giyilebilir teknoloji pazarında Fitbit ve Xiaomi'yi geçti 1 yıl Volkswagen Tiguan hibrit, kış testlerinde görüntülendi 1 yıl Trump, okul katliamlarının çoğalmasının ardından şiddet içeren oyunlara el atıyor 1 yıl RTÜK üyesi Ersoy: "YouTube'u değil, Netflix gibi platformları denetleyeceğiz" 1 yıl Cep telefonu arayanlara farklı bir yaklaşım: Light Phone 2 1 yıl Nokia 6'yı inceledik: 2018 model 1 yıl Samsung Galaxy Xcover 5 göründü 1 yıl SikurPhone: Hem çok güvenli hem de taşınabilir kripto cüzdan 1 yıl Facebook, Oscar Ödülleri'nin kırmızı halı seremonisini canlı yayınlayacak 1 yıl Netflix bu yıl 700 orijinal film ve dizi yayınlayacak 1 yıl Ford EcoSport Türkiye pazarına giriş yaptı 1 yıl 8.8 milyar dolarlık dev teleskop James Webb, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya 1 yıl Meizu M6S artık 6GB RAM’e sahip 1 yıl Microsoft, Skylake işlemcili sistemler için Intel'in Spectre yamalarını yayınladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Roma 2024 yılında dizel otomobilleri yasaklayacağını açıkladı Sonraki Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660 1 yıl Yeni Volvo S60, Twitter'da paylaşıldı 1 yıl Sarhoş olduğu için Uber'e yanlış adres girdi ve 1600 dolar ödedi 1 yıl 2018 Jaguar I-Pace, 480km menzili ile tanıtıldı 1 yıl Canlı: Asus Zenfone 5Z ve MWC 2018 özeti 1 yıl ZTE’den 4 fanlı oyuncu odaklı telefon 1 yıl Apple AirPods gelecekte sağlık durumunuzu takip edebilir 1 yıl GitHub dünyanın en büyük DDos saldırısına uğradı 1 yıl Instagram'a sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor 1 yıl DxOMark: Kamera performansı en iyi telefon Galaxy S9+ 1 yıl İki yıllık iPhone 7, GeekBench 4 tek çekirdek testinde Galaxy S9'u geçti 1 yıl Bank Frick, kripto para yatırımı ve depolama hizmeti sunacak 1 yıl Kvaern elektrikli bisiklet, güneş enerjili şarj istasyonu ile geliyor 1 yıl Far Cry 5'in Hollywood filmlerini aratmayan tanıtım videosu yayınlandı 1 yıl Facebook iş ilanları 40 ülkeye daha gidiyor 1 yıl Google çevrimiçi yapay zekâ eğitimlerine başlıyor 1 yıl En iyi ekrana sahip akıllı telefon Samsung Galaxy S9 1 yıl Reklam Kurulundan Booking ve Google'a ceza 1 yıl Qualcomm, Snapdragon 600 serisi için 10nm sürecine geçebilir 1 yıl Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Konseyi'ne öneri: "Whatsapp grubu kuralım" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim