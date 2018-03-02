Roma 2024 yılında dizel otomobilleri yasaklayacağını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Alman mahkemesinin şehirlerin dizel yasakları uygulamasına izin vermesinin ardından bir haber de İtalya'dan geldi. Tarihi kent Roma'nın Belediye Başkanı Virginia Raggi, 2024 yılından itibaren dizel otomobilleri yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.

Dizel otomobiller tarihi anıtlara zarar veriyor

Raggi yaptığı açıklamada yasağın başlıca nedeninin Roma'nın tarihi bölgelerine zarar veren kirli atmosferi azaltmak ve iklim değişikliğine son vermek olduğunu belirtti. Dizel motorların diğer motorlara kıyasla daha zararlı partiküller yaydığını söyleyen Virginia Raggi, Roma'nın 3.600 anıtının dizel kirliliğinden daha fazla zarar görmemesi için bu kararı almak zorunda olduklarını da belirtti.

Belediye Başkanı ayrıca şehrin etrafına 90 bin ağaç dikileceğini ve sıfır atık nihai hedefi ile kent çevresindeki atıkları azaltacak projelere de başlandığını duyurdu. Roma aynı zamanda, iklim değişikliği ile mücadeleye odaklanan ve küresel ekonominin dörtte birini temsil eden Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu'nun (C40 Kentleri) 90 üyesinden biri.

https://electrek.co/2018/02/28/rome-bans-diesel-cars-2024/