Dünyanın en dayanıklı oyuncu telefonu Doogee S70 tanıtıldı

Geçmişte piyasaya sürmüş olduğu aşırı dayanaklı ve sıra dışı cihazlarla dünya çapında büyük ilgi gören Çinli akıllı telefon üreticisi Doogee, şimdi de dünyanın “en dayanıklı ve en gelişmiş fiziksel özelliklere sahip” oyuncu telefonu Doogee S70’i tanıttı.

Cihaz, 24W hızlı şarj destekli, 5500mAh’lik çok güçlü bir bataryaya sahip ve kullanıcılarına 756 saatlik bir pil ömrünü, 80 saat çevrimiçi görüşme gerçekleştirebilmeyi ve 11 saat aralıksız oyun oynayabilmeyi vaat ediyor. Cihaz, 6 inçlik Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. Ayrıca su ve toza olan dayanıklılığını tasdikleyen IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip olan cihaz, askeri sınıf MIL-STD-810G testlerinden de geçmeyi başardı.

6 GB RAM’e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda Helio P23 işlemcisi bulunuyor. Cihazın ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu. Serinin önceki modeli S60 ülkemizde şu an 2000TL civarında bir fiyat etiketiyle alıcı buluyor.

Cihaz Özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P23

Bellek: 6GB RAM, 64GB Depolama

Ekran: 6 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP, Sony IMX363 sensör + 5MP, f/1.9 diyafram

Ön Kamera: 16MP

Batarya: 5500mAh

https://www.xda-developers.com/the-doogee-s70-is-the-worlds-first-rugged-gaming-smartphone/