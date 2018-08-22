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Dünyanın en dayanıklı oyuncu telefonu Doogee S70 tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Doogee, dünyanın en dayanıklı telefonu S70'i tanıttı. Askeri sınıf MIL-STD-810G testlerinden geçmeyi başaran cihaz, 11 saat aralıksız oyun oynayabilmeyi vaat ediyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
3,8b
1
10
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dünyanın en dayanıklı oyuncu telefonu Doogee S70 tanıtıldı
 
Geçmişte piyasaya sürmüş olduğu aşırı dayanaklı ve sıra dışı cihazlarla dünya çapında büyük ilgi gören Çinli akıllı telefon üreticisi Doogee, şimdi de dünyanın “en dayanıklı ve en gelişmiş fiziksel özelliklere sahip” oyuncu telefonu Doogee S70’i tanıttı.
Cihaz, 24W hızlı şarj destekli, 5500mAh’lik çok güçlü bir bataryaya sahip ve kullanıcılarına 756 saatlik bir pil ömrünü, 80 saat çevrimiçi görüşme gerçekleştirebilmeyi ve 11 saat aralıksız oyun oynayabilmeyi vaat ediyor. Cihaz, 6 inçlik Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. Ayrıca su ve toza olan dayanıklılığını tasdikleyen IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip olan cihaz,  askeri sınıf MIL-STD-810G testlerinden de geçmeyi başardı. 
6 GB RAM’e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda Helio P23 işlemcisi bulunuyor.  Cihazın ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu. Serinin önceki modeli S60 ülkemizde şu an 2000TL civarında bir fiyat etiketiyle alıcı buluyor.

Cihaz Özellikleri

  • İşlemci: MediaTek Helio P23
  • Bellek: 6GB RAM, 64GB Depolama
  • Ekran: 6 inç Full HD+
  • Arka Kamera: 12MP, Sony IMX363 sensör + 5MP, f/1.9 diyafram
  • Ön Kamera: 16MP
  • Batarya: 5500mAh

https://www.xda-developers.com/the-doogee-s70-is-the-worlds-first-rugged-gaming-smartphone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
babapars 9 ay en beğenilen
P23 e kadar herşey çok iyiydi
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sahmat_78 9 ay
"oyuncu telefonu" nedir abi...
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Captain_Ivy 9 ay
Videoya efekt yapcaz diye telefonu göremedik adam akıllı..
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muhayyel genç 9 ay
Sanırım oyunu dağda oynuyoruz
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general4242 9 ay
İçerisinde korsan, bilgi çalan yazilimlar olan telefon markaları listesinde Doogee de vardı.
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SpesifikBrush 9 ay
Baktım hemen, 2500'e satılıyor S60. Nereden buldunuz 2000'e satan yer.
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Tommy Shelby 9 ay
Harbi çöp olmuş bu ne
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psicik96 9 ay
LEŞ GG.
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Guest-CBD9CC12F 9 ay
Helio p23 de biri dürttü uyandım resmen rüya gibi bi cihaza p23 nedir
zaten ismi doogee
Edit işlemcide a53 tasarruf çekirdeği ve g71 mp2 var hani şu geçen senenin p10 cihazında 12 kanal olan şeyin 2 kanal olanı
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Captain_Ivy 9 ay
Videoya efekt yapcaz diye telefonu göremedik adam akıllı..
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babapars 9 ay en beğenilen
P23 e kadar herşey çok iyiydi
Yanıtla +8
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sahmat_78 9 ay
"oyuncu telefonu" nedir abi...
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clb12 9 ay
Mtk islemci bitirdi butun albeniyi.
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