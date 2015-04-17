Dünyanın en gerçekçi GTA 5 deneyimi !

Yeni nesil ve eski nesil konsollar derken PC platformunda da büyük bir çıkış yapan GTA 5, farklı modlar almaya başladı bile. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesini ise sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift ile oyuncuların oyuna fiziksel olarak dahil olmasına imkan tanıyan Virtuix Omni ikilisi oluşturuyor.





Kicstarter'ın hayat geçirmek adına destek sağladı Oculus Rift ve Virtuix Omni, GTA5 ile vorpX isimli eklentiyle beraber çalışma gösteriyor ve kişilerin birinci derece görüş açısı (FPS) modunun da desteğiyle olabilecek en gerçekçi GTA deneyimi elde etmesine imkan tanıyor. Oculus Rift görüntü, Virtuix Omni ise hareket etme noktasında faaliyet gösteriyor.





GTA 5'i olabilecek en gerçekçi şekilde oynamak ve tabiri caizse GTA dünyasına girmek isteyenlerin Oculus Rift için 350$, Virtuix Omni içinse 700$ ödemesi gerekiyor. Bu ilginç deneyimi gözler önüne seren videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/grand-theft-auto-5-using-oculus-rift-and-omni-directional-treadmill-17-04-2015/