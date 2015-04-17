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Dünyanın en gerçekçi GTA 5 deneyimi !

4 yıl
10,5b
1
35
Oyunlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en gerçekçi GTA 5 deneyimi !
 
Yeni nesil ve eski nesil konsollar derken PC platformunda da büyük bir çıkış yapan GTA 5, farklı modlar almaya başladı bile. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesini ise sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift ile oyuncuların oyuna fiziksel olarak dahil olmasına imkan tanıyan Virtuix Omni ikilisi oluşturuyor. 

Kicstarter'ın hayat geçirmek adına destek sağladı Oculus Rift ve Virtuix Omni, GTA5 ile vorpX isimli eklentiyle beraber çalışma gösteriyor ve kişilerin birinci derece görüş açısı (FPS) modunun da desteğiyle olabilecek en gerçekçi GTA deneyimi elde etmesine imkan tanıyor. Oculus Rift görüntü, Virtuix Omni ise hareket etme noktasında faaliyet gösteriyor. 

GTA 5'i olabilecek en gerçekçi şekilde oynamak ve tabiri caizse GTA dünyasına girmek isteyenlerin Oculus Rift için 350$, Virtuix Omni içinse 700$ ödemesi gerekiyor.  Bu ilginç deneyimi gözler önüne seren videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/grand-theft-auto-5-using-oculus-rift-and-omni-directional-treadmill-17-04-2015/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
uregil 4 yıl en beğenilen
Bu gidişle yakında bosstan dayak yiyip soluğu acilde alacağız.
1 Yanıt Yanıtla +17
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alito 4 yıl
Şu aleti görünce, bebeklerin yürümesini sağlayan hoppala geliyor aklıma hep.
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fotifoti 4 yıl
bf'de iyi olur bu ama nereye koyacağız :P iyi kondisyon ister bir de :)
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orithyia 3 yıl
böyle seylerle ugrasılcağına gerceğini yap daha iyi :D
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Leo Messi 3 yıl
pewdiepie değilmi o adam
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ThePhantomF4 3 yıl
GTA 5 in grafikleri Battlefield gibi bir oyun kadar gerçekçi olamadı malesef battlefieldde tankın üstündeki yazıların mürekkep kalemle yazıldıgını anlayabilirsiniz bunun için fotoğraf çekemedim ama siz yinede bakın
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DH Misafiri 3 yıl
koşarken koyup gitmesin diye belnden bağlamışlar :)
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DH Misafiri 3 yıl
çok iyi ya bunların fiyatları ne acaba :) en yakın zamanda almak lağzım :)
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aycibin 3 yıl
350$ para degil.en dandik 40" tv parası
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BekirTemel 3 yıl
Zihnimizi okuyup hareket eden oyun deneyimi isterik,böyle her yerimize bir şey yerleştirilmesi rahat değil.
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cem.lady 3 yıl
yuok yua güzel degil konforu vs Begenmedim .
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CocoR3ch 3 yıl
Gereksiz geldi ya
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Arka Destroyer 3 yıl
oha ya
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MegaWolt38 4 yıl
Birkaç seneye (en fazla 3 ya da 4) her eve girer bu sanal gerçeklik aletleri. PS3'lerdeki Move paketleri ilk çıktığında vay be demiştik, bu da yakın zamanda çok gelişir ve popüler olur. Artık teknolojinin gelişmesi uzun zaman almıyor. Dediğim gibi en fazla 3-4 seneye her evde olur.
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