Dünyanın en güçlü Ubuntu telefonu geliyor

Yaklaşık iki yıldan bu yana uyumlu bir birliktelik yürüten Canonical Vakfı ve Çinli Meizu, ikinci Ubuntu Touch akıllı telefonlarını MWC 2016 fuarı öncesinde lanse etti. Meizu PRO 5 Ubuntu Edition, dünyanın en güçlü Ubuntu Touch akıllı telefonu ünvanını taşıyor.





Meizu PRO 5 modeli geçen yıl satışa sunulmuştu ve Meizu'nun en güçlü modeli konumundaydı. Ubuntu Edition versiyonu, donanım açısından farklı değil. Farklı olan Ubuntu Touch işletim sisteminin yüklü olması. 5.7 inçlik Full HD AMOLED ekran, Exynos 7420 yonga seti, 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 21MP çözünürlüğünde arka kamera, 3050mAh kapasiteli batarya özellikleri bulunuyor. Kullanıcılar Ubuntu Touch işletim sistemini akıcı bir şekilde tecrübe etme imkanına sahip olacaklar.





Ubuntu zaten geniş bir geliştirici desteğine sahip olduğu için, Touch sürümü önemli bir dezavantaj yaşamayacak. Twitter, YouTube, Telegram, Soundcloud, TimeOut, Songkick, Spotify gibi uygulamalar cihazda yerini almış durumda. Daha fazlası da önümüzdeki aylarda ekosisteme dahil olacak.





Ubuntu, akıllı telefon pazarında çok iddialı değil ve hızlı bir yükselişe geçmesi de biraz zor gözüküyor zira Android ile iOS çok büyük bir pazar payına hakim durumda. Vakıf, daha çok kendisini tanıtmaya yönelik hamleler yapıyor. Cihazın ön siparişleri, MWC 2016 fuarında başlayacak.

https://insights.ubuntu.com/2016/02/17/meizu-pro-5-ubuntu-edition-launches-globally/