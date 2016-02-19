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Dünyanın en güçlü Ubuntu telefonu geliyor

Ubuntu işletim sisteminin akıllı telefonlarda nasıl durduğunu merak edenler için seçenekler giderek artıyor. Meizu PRO 5 Ubuntu Edition, ekosistemdeki dördüncü ve en güçlü üye oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en güçlü Ubuntu telefonu geliyor

Yaklaşık iki yıldan bu yana uyumlu bir birliktelik yürüten Canonical Vakfı ve Çinli Meizu, ikinci Ubuntu Touch akıllı telefonlarını MWC 2016 fuarı öncesinde lanse etti. Meizu PRO 5 Ubuntu Edition, dünyanın en güçlü Ubuntu Touch akıllı telefonu ünvanını taşıyor.  

Meizu PRO 5 modeli geçen yıl satışa sunulmuştu ve Meizu'nun en güçlü modeli konumundaydı. Ubuntu Edition versiyonu, donanım açısından farklı değil. Farklı olan Ubuntu Touch işletim sisteminin yüklü olması. 5.7 inçlik Full HD AMOLED ekran, Exynos 7420 yonga seti, 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 21MP çözünürlüğünde arka kamera, 3050mAh kapasiteli batarya özellikleri bulunuyor. Kullanıcılar Ubuntu Touch işletim sistemini akıcı bir şekilde tecrübe etme imkanına sahip olacaklar.

Ubuntu zaten geniş bir geliştirici desteğine sahip olduğu için, Touch sürümü önemli bir dezavantaj yaşamayacak. Twitter, YouTube, Telegram,  Soundcloud, TimeOut, Songkick, Spotify gibi uygulamalar cihazda yerini almış durumda. Daha fazlası da önümüzdeki aylarda ekosisteme dahil olacak. 

Ubuntu, akıllı telefon pazarında çok iddialı değil ve hızlı bir yükselişe geçmesi de biraz zor gözüküyor zira Android ile iOS çok büyük bir pazar payına hakim durumda. Vakıf, daha çok kendisini tanıtmaya yönelik hamleler yapıyor. Cihazın ön siparişleri, MWC 2016 fuarında başlayacak. 

https://insights.ubuntu.com/2016/02/17/meizu-pro-5-ubuntu-edition-launches-globally/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
dediklerinizden sadece telegram uygulaması var mağazada bari direk yazmasaydınız
youtube uygulaması mı haha
spotify uygulamasını blackberry e bile çıkarmamışken ubuntuya zaten çıkarmaz bununlar beraber spotify ın alternatifi var oda meegodan portlanma
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isakoc 3 yıl
Bildiğim kadarıyla android de linux kullanılarak yapılmış bir mobil işletim sistemiydi.
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Bukalemun 3 yıl isakoc
Çok Asi
Bildiğim kadarıyla android de linux kullanılarak yapılmış bir mobil işletim sistemiydi.

Un ve su gibi düşünün,

Os/linux/android bir şekilde kaynağı linux ( unix )
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SilkDemise 3 yıl
kadirirdem
ubuntu ne abi ya android varken....

adroid ne üstüne inşa edilmiş sanıyorsun çok merak ettim
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SilkDemise 3 yıl
dobrasam
ubuntu kullanan biri olarak çok satın alınabilecek bir cihaz olur zira ubuntu lünux program desteği sınırsıza yakın

linüx'ün sürüm adı ubuntu
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kadirirdem 3 yıl
ubuntu ne abi ya android varken....
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Morphinz 3 yıl
Telefondan SSH çeksem sunuculara ne güzel olur ya.. :)
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Berkæn 3 yıl
3050mAh pil sadece benim mi dikkati mi çekti ?
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furkant1 3 yıl Morphinz
Morphinz
Telefondan SSH çeksem sunuculara ne güzel olur ya.. :)

Ssh uygulamaları bulunuyor hocam zaten. JuiceSSH'ı öneririm
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Das Boot 3 yıl
Ülkemizde satılan Ubuntu cihaz var mı? Ben görmedim henüz. Daha halen yaygın değiller. Düşük donanımla uygun fiyata sunsalar bence daha iyi olur. En azından ucuza alır deneriz.
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unflattering 3 yıl Das Boot
Schiffsführer
Ülkemizde satılan Ubuntu cihaz var mı? Ben görmedim henüz. Daha halen yaygın değiller. Düşük donanımla uygun fiyata sunsalar bence daha iyi olur. En azından ucuza alır deneriz.

Sahsen ben dibi görünmeyen suya girmeyi sevmem. Denemek için ubuntu almam. Düşük donanımlıysa hiç almam. Sizinki cesaret işi.
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frt-_-ctn 3 yıl
Bukalemun
nexus4 e yüklenebiliyordu 2 yıl önce. Lg nexus 4 ün donanımı çok mu kötüydü ki?!!! Ubuntu bunu geliştiremedi. android bile resmi olarak 5.1.1 vermişken....

Atla deveyi kıyaslamışsınız.
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Bukalemun 3 yıl frt-_-ctn
frt-_-ctn
Bukalemun
nexus4 e yüklenebiliyordu 2 yıl önce. Lg nexus 4 ün donanımı çok mu kötüydü ki?!!! Ubuntu bunu geliştiremedi. android bile resmi olarak 5.1.1 vermişken....

Atla deveyi kıyaslamışsınız.

Mesaj yazarken ne düşündünüz bilmiyorum ama,

Piyasa da donanım çok
yazılım ise ios ve android hakimiyetinde.

Microsoft un telefon ve fiyat politikası ortada , hale S200 işlemci kullanıyor.


Linux ubuntu için CİHAZ sıkıntısı mı yaşıyormuş ki ? Daha hiç piyasada olmayan ve ülkemizde hiç olmayacak bir cihazı haber yaptırıyor ?

mobil piyasa şuanda doyuma ulaştı ama TR da aktif cihaz alacak kişi çok


Ya bu diyar yada bu deve
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dobrasam 3 yıl
ubuntu kullanan biri olarak çok satın alınabilecek bir cihaz olur zira ubuntu lünux program desteği sınırsıza yakın
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Bukalemun 3 yıl
nexus4 ' e yüklenebiliyordu 2 yıl önce. Lg nexus 4' ün donanımı çok mu kötüydü ki?!!! Ubuntu bunu geliştiremedi. android bile resmi olarak 5.1.1 vermişken....
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