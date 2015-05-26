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Dünyanın en güvenli ufak hava aracı: Nano Tornado

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en güvenli ufak hava aracı: Nano Tornado
 
Son dönemde popülerliği artan dört pervaneli ufak hava araçları, çoğu modelde pervanelerin açıkta olması nedeniyle bazı güvenlik sorunları ortaya çıkartabiliyor. Bunu önlemek adına geliştirilen Nano Tornado, hayata geçebilmek için Kickstarter benzeri çalışma gösteren Indiegogo üzerinde destek arıyor.
Nano Tornado diğer rakipleriyle benzer bir çalışma mantığı güdüyor ancak dört adet pervanesinin tamamen korunaklı olmasıyla farklılaşıyor. Bu sayede çok daha güvenli bir seçenek haline gelen Nano Tornado, duvara çarpsa dahi uçmaya devam edebiliyor ya da direkt olarak el üzerinden rahatlıkla havalandırılabiliyor.
Bu kapalı yapısı sayesinde taşıma sürecini de kolaylaştıran ve her seferinde kırılmaya karşı pervaneleri sökme derdini ortadan kaldıran Nano Tornado, beraberinde FlySky isimli kontrolcüyle geliyor ve isteğe bağlı olarak Fat Shark RC ya da Polaroid Cube kamera modellerini de üzerinde taşıyarak video çekimi gerçekleştirebiliyor.
Site üzerinde 50,000$ hedef ile yolan çıkan Nano Tornado, yapılacak en az 349$ bağış ile 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/nano-tornado-camera-drone-own-the-sky#/story Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirHan 4 yıl
Şahsın projesini sunumu biraz ucuz pazarlama havası yaratıyor. Ayrıca kulaklıkla dinlemenizi tavsiye etmem, sesi kısın mutlaka.
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swat882 4 yıl
bataryanın dayanması imkansız şu haliyle, geliştirilmesi şart
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teramit 4 yıl
birçok güzel drone un pervane koruması var zaten, sadece korumalı diye drone alınmazki...
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aycibin 4 yıl
fanlar aşırı hızlı dönüyor sesinden belli.şarj dayanmaz böyle.şunun pervanelere sadece altlı üstlü tel yapsalar aynı güveni sağlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rainbow6 4 yıl
Ne varki bunda zaten benzerleri çinden geliyo ... bu cihazıda piysaya çıktıktan 2 ay sonra 60-70 dolara çinliler kopyalar, fiyatı yüksek bence üstelikte hiçte nano değil bendeki cihaz bundan daha küçük ve gösterdiği herşeyi yapabiliyor fiyatıda 60 dolar 5 dolarada çerçeve aldım en az bunun kadar güvenli oldu , üstelikte rüzgardan falan etkilenmiyo havada taklada atıyo :) kamerasıyla çekimde yapıyo
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DeepestSea 4 yıl
Güzel bi proje ama pervanelerin çaplarının yükseltilip, hızlarının düşülmesi ve kanatların biraz daha büyümesi durumunda hem çok ses yapmıyacak, hem çok pil yemeyecek ve daha hızlı çalışacak
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WB 4 yıl
Biraz zorlama olmus, gelismesi lazim..
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doctor_bey 4 yıl
Bence ucuz, güzel olmuş cihaz
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halitozbasli 4 yıl
umut_baris
Fazla ses yapar.

Sesi çok önemli değilde o ducted fan motorlarla fazla devir çevirdiği için pili hiç dayanmaz, faydalı ağırlık taşıyamaz.
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umut_baris 4 yıl
Fazla ses yapar.
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