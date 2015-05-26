Dünyanın en güvenli ufak hava aracı: Nano Tornado

Son dönemde popülerliği artan dört pervaneli ufak hava araçları, çoğu modelde pervanelerin açıkta olması nedeniyle bazı güvenlik sorunları ortaya çıkartabiliyor. Bunu önlemek adına geliştirilen Nano Tornado, hayata geçebilmek için Kickstarter benzeri çalışma gösteren Indiegogo üzerinde destek arıyor.

Nano Tornado diğer rakipleriyle benzer bir çalışma mantığı güdüyor ancak dört adet pervanesinin tamamen korunaklı olmasıyla farklılaşıyor. Bu sayede çok daha güvenli bir seçenek haline gelen Nano Tornado, duvara çarpsa dahi uçmaya devam edebiliyor ya da direkt olarak el üzerinden rahatlıkla havalandırılabiliyor.

Bu kapalı yapısı sayesinde taşıma sürecini de kolaylaştıran ve her seferinde kırılmaya karşı pervaneleri sökme derdini ortadan kaldıran Nano Tornado, beraberinde FlySky isimli kontrolcüyle geliyor ve isteğe bağlı olarak Fat Shark RC ya da Polaroid Cube kamera modellerini de üzerinde taşıyarak video çekimi gerçekleştirebiliyor.

Site üzerinde 50,000$ hedef ile yolan çıkan Nano Tornado, yapılacak en az 349$ bağış ile 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/nano-tornado-camera-drone-own-the-sky#/story