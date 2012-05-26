Dünyanın en ince akıllı telefonu Oppo Finder, ön siparişe başlıyor

Dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse edilen ve Huawei Ascend P1 modelinin ünvanını elinden alan 6.65mm kalınlığa sahip Oppo Finder ön siparişe sunuluyor.





Ascend P1 modelini sadece 0.03mm fark ile geride bırakan model donanım açısından da dikkat çekiyor. 1.5GHz hızında çalışan Snapdragon S4 olduğu tahmin edilen çift çekirdekli Qualcomm işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 4.3 inçlik Super AMOLED Plus ekran, 8MP arka/1.3MP ön kamera, 1080p video çekimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi modelin belirtilen özellikleri arasında.





İlk olarak Çin pazarına sunulacak Oppo Finder için 6 Haziran'dan itibaren yaklaşık 632$ seviyesinden ön siparişler alınmaya başlayacak. Global satış süreciyle ilgili henüz bir bilgi yok.









http://micgadget.com/26334/the-worlds-thinnest-smartphone-now-comes-from-a-chinese-phone-maker-oppo/?utm_source=feedburner