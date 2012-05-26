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Dünyanın en ince akıllı telefonu Oppo Finder, ön siparişe başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,2b
1
50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse edilen ve Huawei Ascend P1 modelinin ünvanını elinden alan 6.65mm kalınlığa sahip Oppo Finder ön siparişe sunuluyor.

Ascend P1 modelini sadece 0.03mm fark ile geride bırakan model donanım açısından da dikkat çekiyor. 1.5GHz hızında çalışan Snapdragon S4 olduğu tahmin edilen çift çekirdekli Qualcomm işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 4.3 inçlik Super AMOLED Plus ekran, 8MP arka/1.3MP ön kamera, 1080p video çekimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi modelin belirtilen özellikleri arasında.

İlk olarak Çin pazarına sunulacak Oppo Finder için 6 Haziran'dan itibaren yaklaşık 632$ seviyesinden ön siparişler alınmaya başlayacak. Global satış süreciyle ilgili henüz bir bilgi yok.
Dünyanın en ince akıllı telefonu Oppo Finder, ön siparişe başlıyor
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http://micgadget.com/26334/the-worlds-thinnest-smartphone-now-comes-from-a-chinese-phone-maker-oppo/?utm_source=feedburner Yorum Yaz
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iismailcu 7 yıl en beğenilen
caglet
Pek hoşuma gitmedi , ne kadar ince olursa olsun , samsung veya htc kadar başarılı bir kalite sunamaz..Çin malı gibi duruyor

zaaten cin malı :D
cagletPek hoşuma gitmedi , ne kadar ince olursa olsun , samsung veya htc kadar başarılı bir kalite sunamaz..Çin malı gibi duruyorzaat...
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manyakurt 7 yıl
Kimse de demiyor ki "batarya ne alemde ?".
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bocekgrafik 7 yıl
Tasarımı çok estetik.
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DH Misafiri 7 yıl
çinlilere bakacağınıza kendi ülkemizin ne yaptığına bakın adamlar sen ne kadar para verirsen o kadarlık malzeme yapıyor.Adamlar çalışkan bizim ülkedekiler gibi tembel değiller.BİLİP BİLMEDEN ÇİNLİLERE LAF ETMEYİN ADAMLARIN EMEĞİNE SAYGI DUYUN!!!
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Guest-E7308EAF1 7 yıl
çin işi la bu
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Patria o Muerte 7 yıl
Tamamen gereksiZ..
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DH Misafiri 7 yıl
anlamıyorum android 4.0 dan başka güncellemeye hiçbir gerek olmadığı kanaatındayım. hala güncelleştirme soruyor.
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DH Misafiri 7 yıl
1.çin malı tel.
2.güncelleme desteği bilinen markalar kadar olacak mı?
3.fiyat marka güvencesi kazanan firmalara göre çok pahalı.
4.mini hdmı ve usb çıkış koysalarmış günümüzde yeni modellerde gerekli ve çinsen onuda kopyalasaydın belki o zaman şansın olurdu.
5.incelik iyi ama tek başına yeterli değil.gorilla glass gibi çizilmez dayanıklı ekran olmalıydı.
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Rajeesh 7 yıl
Huawei de çin malı çin malı diyordunuz ama yakında motorolayı alıcak adamlar, peh
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Dark Shade 7 yıl
kemalsaygin
doktormert
kemalsaygin ekranı 3,5 yaparkadaki oppo yazısını silalttaki android tuşlarını kaldır.oldu mu sana iphone 4?sonuçta çin malı. yenilikçi bir düşünce yok. hali hazırda olan bir ürünün(iP4) benzeri ile piyasayı kasıp kavuracaklar.
herif iphonun tarifini veriyor sonra yenilikçi bişey yok demiş :) komedi
dikkatli oku orada iphone nun tarifini vermedim. telefonun ip. na ne kadar benzediğini belirttim.

doğru diyorsun... çin ve kore de hep aynı şekilde işliyolar...
hiç özgün olamıyorlar... hep biyerden esinleniyorlar...
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doktormert 7 yıl
kemalsaygin
ekranı 3,5 yaparkadaki oppo yazısını silalttaki android tuşlarını kaldır.oldu mu sana iphone 4?sonuçta çin malı. yenilikçi bir düşünce yok. hali hazırda olan bir ürünün(iP4) benzeri ile piyasayı kasıp kavuracaklar.

herif iphonun tarifini veriyor sonra yenilikçi bişey yok demiş :) komedi
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TeKNoYDN 7 yıl
batarya?
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pijama61 7 yıl doktormert
doktormert

kemalsaygin

ekranı 3,5 yaparkadaki oppo yazısını silalttaki android tuşlarını kaldır.oldu mu sana iphone 4?sonuçta çin malı. yenilikçi bir düşünce yok. hali hazırda olan bir ürünün(iP4) benzeri ile piyasayı kasıp kavuracaklar.


herif iphonun tarifini veriyor sonra yenilikçi bişey yok demiş :) komedi




dikkatli oku orada iphone nun tarifini vermedim. telefonun ip. na ne kadar benzediğini belirttim.
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wuhsing1955 7 yıl
Asil benim gibi htc kullananlar bilir onu..
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Thehunt 7 yıl
iismailcu
cagletPek hoşuma gitmedi , ne kadar ince olursa olsun , samsung veya htc kadar başarılı bir kalite sunamaz..Çin malı gibi duruyor
zaaten cin malı :D

:D:D:D
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Rouvax 7 yıl
İphone 5i böyle yapsınlar yine yok satar
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