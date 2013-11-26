Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu Vivo Xplay 3S, 12 Aralık'ta sahne alıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
705
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu Vivo Xplay 3S, 12 Aralık'ta sahne alıyor

Çin'deki teknolojik gelişme ve yeniliklerin geldiği son noktayı göstermesi açısından önem taşıyan dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu Vivo Xplay 3S, 12 Aralık itibariyle teknoloji dünyasına resmen merhaba diyecek.

Vivo aslında Oppo markasının da sahibi olan Çinli BBK firmasının yan şirketi durumunda. Yani Çin'de gördüğümüz önemli mobil gelişmelerin bir kısmının arkasında BBK var diyebiliriz. 

Vivo firması Twitter üzerinden yayınladığı görsellerle modelin bazı özelliklerine ışık tutmuştu. Bunlardan ilki ve şüphesiz en önemlisi 5.7 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük sunması. Akıllı telefon dünyasında bir ilk olacak ekranın LG Display veya Japan Display tarafından üretildiği tahmin ediliyor. 

Vivo Xplay 3S ayrıca dünyanın en hızlı akıllı telefonu ünvanını da ele geçirmek üzere. Eğer Xiaomi tarafından bir hamle gelmezse, Snapdragon 800 MSM8974AB yongaseti ilk olarak Xplay 3S ile birlikte piyasaya çıkacak. Bu versiyonda 2.3GHz çekirdek hızı, 550MHz grafik birimi hızı, 933MHz bellek frekansı ve 465MHz ISP hızı bulunuyor. 

Diğer bir dikkat çekici konu ise Galaxy Note 3 sonrasında 3GB RAM taşıyacak ikinci akıllı telefon olması. Modelde bunun yanında çift ses yongası, 4G LTE desteği, 13MP çözünürlükte kamera ve 3000mAh batarya özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. 

Bu bakımdan Vivo Xplay 3S modelinin doğrudan Galaxy Note 3 ile rekabete tutuşacağını tahmin edebiliriz. Ancak modelin ilk etapta Çin'de satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Smartphone-extraordinaire-Vivo-Xplay-3S-coming-on-December-12_id49731 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eeevrim 6 yıl en beğenilen
1440p nin akıllı telefonlardan önce Tv ve Monitörlerde yaygınlaşmasını isterdim.
2 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 6 yıl
5" de 720p işimizi görür.. performans istiyoruz
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeki-adam 6 yıl
720pden sonra inanılmaz gereksiz
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bradley Cooper 6 yıl
mobil teknolojiler ilerledikçe batarya seviyeleri yerlerde sürünüyor. neden batarya üzerine yoğunlaşmıyorlar ki
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 6 yıl Bradley Cooper
VanpeL[TR]

mobil teknolojiler ilerledikçe batarya seviyeleri yerlerde sürünüyor. neden batarya üzerine yoğunlaşmıyorlar ki

Şu aşamada pili falan geçtim, IGZO panele yönelseler bile çok büyük fark olacak pil ömrü konusunda. Çözünürlüğü 720p yap, panel de IGZO olsun, 2 günden aşağı gitmez. Asus TF701T tablette 2560x1600 piksellik IGZO panel var ve pil ömrü 18 saat, tasarruf modunda. 10 inçlik bir aletten söz ediyoruz, öyle diyeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackks66 6 yıl
arkadaslar bu tip telefonları türkiyeye beklemeyin çindeki piyasayı bilen birisi olarak xiaomi mi2 mi2s mi3, meizu mx3, opponun find 5 ve n1 modelleri, yukarıdaki 2k ekranlı cihaz gibi cihazlar gerçekten çok kaliteli ve gerçekten uygun fiyatlara satılıyor, üreten firmalara da baktığımızda bunlar daha çin pazarını doyaracak konuma gelmedi ki dışarıya açılsın yani bu firmalar hacimli üretim yapıncaya kadar bekleyeceğiz ama o zaman hala bu fiyatlar geçerli olur mu olmaz mı bilmiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iTerre 6 yıl
Gereksiz.Aynı Miui gibi.Ha bunu aldın,o ekranın hakkını verecek medyayı,appi nerden bulacaz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toyota_58 6 yıl
bence 720p ekran 5inçde düşük kalıyor 1080p farkını hissedebiliyorsunuz bu yüzden 1080p ekranb en iyi çözünürük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
2k ekranlar yapın,bataryalar hala leş seviyelerinde.En iyisi 2k ekranlı telefon,yanımada oto aküsü alayım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
bi ürün çıksın ondan sonra elektrin full hd ekranlar ilk çıktıgındada öyle diyordunuz herkes s4 ht one almaya başladıı Nokia full hd telefonlar yaptı. Bi siz biliyosunuz bu telefonu yapan mühendisler hiçbişey bilmiyor düşünememişler 2K nın gereksiz olduğunu kimse kusura bkmasın artık android şekillendiriyor piyasayı yıllardır en iyi boyut 4 inç diyen apple bile direnemedi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F30ED544B 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

bi ürün çıksın ondan sonra elektrin full hd ekranlar ilk çıktıgındada öyle diyordunuz herkes s4 ht one almaya başladıı Nokia full hd telefonlar yaptı. Bi siz biliyosunuz bu telefonu yapan mühendisler hiçbişey bilmiyor düşünememişler 2K nın gereksiz olduğunu kimse kusura bkmasın artık android şekillendiriyor piyasayı yıllardır en iyi boyut 4 inç diyen apple bile direnemedi

evet alanlar var ama bunların büyük çoğunluğu ekran full hd olduğu için değilde diğer donanım özellikleri için alıyordur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 6 yıl
Sona eklener K'lar "Kazık" anlamına mı geliyor? :-) O ebattaki ekrana ne gereksiz bir çözünürlük!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rust in Peace 6 yıl
Belli bir mesafeden baktığımız için TV'de 4K da gereksiz hatta laptoplardaki 1080p de gereksiz ne de olsa 1366x768'de pikseller sayılmıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl Rust in Peace
Rust in Peace

Belli bir mesafeden baktığımız için TV'de 4K da gereksiz hatta laptoplardaki 1080p de gereksiz ne de olsa 1366x768'de pikseller sayılmıyor.

Laptoplarda hala 1366x768 cozunurlugu anlamis degilim yazilar okunamiyor gozu yormakta bu cozurluk sadece oyunlarda dusuk cozunurluk olmasi acisindan avantajli.

Laptoplar artik oyun konsu degildir. Gerci yuksek cozunuruluklu guclu islemci GPU ve SSD lerle performans yuksek cozunurlukte de saglamakta.

Turkiye gibi ulkelerde notebook modelleri nedense vasat ekranli olmasi bu yuzden .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl
Lanet olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agonim1453 6 yıl
Bırakın gereksiz mereksiz demeyi zaten o çözünürlükte oynayacak olsam pc de oynarım oyunumu. Onlar böyle gereksiz şeyleri yapsınlarki bizim aldığımız discovery gibi çözümler artsın :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
caneycaney +12 Wi Fi +11 javaprof +8 khytr89 +8 ecs_elite_group +7 deoks +7 KaleyDeskop +6 AqRaMa +5 stalker(1979) +5 WB +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
705 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, vivo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 625 video inceleme "Büyük ekranlı Lumia mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim