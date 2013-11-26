Dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu Vivo Xplay 3S, 12 Aralık'ta sahne alıyor





Çin'deki teknolojik gelişme ve yeniliklerin geldiği son noktayı göstermesi açısından önem taşıyan dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu Vivo Xplay 3S, 12 Aralık itibariyle teknoloji dünyasına resmen merhaba diyecek.





Vivo aslında Oppo markasının da sahibi olan Çinli BBK firmasının yan şirketi durumunda. Yani Çin'de gördüğümüz önemli mobil gelişmelerin bir kısmının arkasında BBK var diyebiliriz.





Vivo firması Twitter üzerinden yayınladığı görsellerle modelin bazı özelliklerine ışık tutmuştu. Bunlardan ilki ve şüphesiz en önemlisi 5.7 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük sunması. Akıllı telefon dünyasında bir ilk olacak ekranın LG Display veya Japan Display tarafından üretildiği tahmin ediliyor.





Vivo Xplay 3S ayrıca dünyanın en hızlı akıllı telefonu ünvanını da ele geçirmek üzere. Eğer Xiaomi tarafından bir hamle gelmezse, Snapdragon 800 MSM8974AB yongaseti ilk olarak Xplay 3S ile birlikte piyasaya çıkacak. Bu versiyonda 2.3GHz çekirdek hızı, 550MHz grafik birimi hızı, 933MHz bellek frekansı ve 465MHz ISP hızı bulunuyor.





Diğer bir dikkat çekici konu ise Galaxy Note 3 sonrasında 3GB RAM taşıyacak ikinci akıllı telefon olması. Modelde bunun yanında çift ses yongası, 4G LTE desteği, 13MP çözünürlükte kamera ve 3000mAh batarya özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor.





Bu bakımdan Vivo Xplay 3S modelinin doğrudan Galaxy Note 3 ile rekabete tutuşacağını tahmin edebiliriz. Ancak modelin ilk etapta Çin'de satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Smartphone-extraordinaire-Vivo-Xplay-3S-coming-on-December-12_id49731