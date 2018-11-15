Dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum jantı görücüye çıktı

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3D yazıcıların oldukça pratik ve verimli olması kullanım alanlarının her geçen gün artmasına neden oluyor. Karşımızda duran HRE3D+ isimli bu jant da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Sektörün önde gelen şirketlerinden HRE’nin GE Addictive ile bir araya gelerek ortaya çıkardığı bu ürün, dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum jantı olma özelliği taşıyor.

Şimdilik yeni bir prototip olan HRE3D+, yeni teknolojilerin gelecekteki jant tasarımlarını ne yönde etkileyebileceğinin mükemmel bir örneği olarak karşımızda duruyor. Üstelik titanyum gibi ileri seviye bir materyali işleyerek son derece yoğun bir tasarımla bir araya getirebilmesi de bizce alkışı hak ediyor. Bunun yanı sıra 3D yazıcılar, geleneksel alüminyum monoblok jantların oluşum sürecindeki yüzde 80’e varan materyal kaybını yüzde 5’lere kadar düşürerek verimliliğiyle de dikkat çekiyor.

Üretimi 5 aşamadan oluşuyor

HRE tarafından geliştirilen HRE3D+ titanyum jantın üretimi 5 farklı aşamadan oluşuyor. Sonrasında bu parçalar yine titanyum malzemelerle bir araya getirilerek karbon fiber çerçeveye yerleştiriliyor. Tüm bunlar 3D yazıcıyla üretilen titanyum jantın alüminyuma kıyasla daha dayanıklı ve daha hafif olmasını sağlıyor. Titanyumun jant üretimi için mükemmel bir malzeme olduğunun altını çizen HRE, 3D yazıcıların gelecekte sektöre yön vereceğine inanıyor.