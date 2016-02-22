Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor





İspanya'daki MWC 2016 tüketici elektroniği fuarı tüm hızıyla devam ederken, dünyanın farklı ülkelerinde de önemli hareketlilikler mevcut. Çinli Vivo, 1 Mart 2016 itibariyle dünyanın ilk 6GB RAM taşıyan akıllı telefonu Vivo XPlay 5'i duyurmaya hazırlanıyor.





Bugüne kadar akıllı telefonlarda en fazla 4GB RAM seviyesine rastlamıştık. Android işletim sisteminin akıcı çalışması için yeterli görünen bu seviye, bu yıl içerisinde yerini 6GB seviyesine bırakacak. Zira, tüketici ilgisi de mobil cihazlardaki artan RAM boyutlarına yöneliyor. Vivo X5 Play modeli, 6GB RAM belleğin yanında Snapdragon 820 yonga setine de yer verecek. Böylece Android tarafının en güçlü modeli olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.





Vivo'nun nasıl bir bellek yönetimi uygulayacağı merak konusu. Bazı kaynaklar, belleğin bir kısmını Adreno 530 grafik birimine ayırarak daha güçlü grafik işlemlerinin önünü açabileceğini belirtiyor. Böylece akıllı telefon dünyasında, atanmış grafik belleğine sahip ilk modeli de görmüş olacağız.





Samsung, geçen yıl 1.5GB LPDDR4 RAM bellek kitlerinin hacimli üretimine başlamıştı. Bu sayede 6GB'a kadar RAM bellek kullanımı mümkün hale geliyor. Aslında bunu ilk olarak Samsung'un Galaxy Note 5 veya Galaxy S7 modelinde kullanması bekleniyordu ancak, firma anlaşılan beklemeyi tercih ediyor. Modelin diğer detayları ise lansmanda netliğe kavuşacak.

http://www.phonearena.com/news/The-Vivo-Xplay-5-smartphone-will-have-6GB-of-RAM-because-more-is-better-right_id78665