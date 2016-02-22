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Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor

Akıllı telefonunda 4GB RAM belleğin yetersiz olduğunu düşünen tüketiciler için Çinli Vivo büyük bir sürpriz hazırlıyor. Vivo XPlay 5, 6GB RAM bellek ile geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor


İspanya'daki MWC 2016 tüketici elektroniği fuarı tüm hızıyla devam ederken, dünyanın farklı ülkelerinde de önemli hareketlilikler mevcut. Çinli Vivo, 1 Mart 2016 itibariyle dünyanın ilk 6GB RAM taşıyan akıllı telefonu Vivo XPlay 5'i duyurmaya hazırlanıyor. 

Bugüne kadar akıllı telefonlarda en fazla 4GB RAM seviyesine rastlamıştık. Android işletim sisteminin akıcı çalışması için yeterli görünen bu seviye, bu yıl içerisinde yerini 6GB seviyesine bırakacak. Zira, tüketici ilgisi de mobil cihazlardaki artan RAM boyutlarına yöneliyor. Vivo X5 Play modeli, 6GB RAM belleğin yanında Snapdragon 820 yonga setine de yer verecek. Böylece Android tarafının en güçlü modeli olma yolunda önemli bir adım atmış olacak. 

Vivo'nun nasıl bir bellek yönetimi uygulayacağı merak konusu. Bazı kaynaklar, belleğin bir kısmını Adreno 530 grafik birimine ayırarak daha güçlü grafik işlemlerinin önünü açabileceğini belirtiyor. Böylece akıllı telefon dünyasında, atanmış grafik belleğine sahip ilk modeli de görmüş olacağız.

Samsung, geçen yıl 1.5GB LPDDR4 RAM bellek kitlerinin hacimli üretimine başlamıştı. Bu sayede 6GB'a kadar RAM bellek kullanımı mümkün hale geliyor. Aslında bunu ilk olarak Samsung'un Galaxy Note 5 veya Galaxy S7 modelinde kullanması bekleniyordu ancak, firma anlaşılan beklemeyi tercih ediyor. Modelin diğer detayları ise lansmanda netliğe kavuşacak. 

http://www.phonearena.com/news/The-Vivo-Xplay-5-smartphone-will-have-6GB-of-RAM-because-more-is-better-right_id78665 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 3 yıl
1 yıla kalmaz 16 gb ramli telefon haberinde yaparsınız bu kadar aç gözlü firmalar varken 100 mplik kameralar i7 işlemciler gelirde gelir mobile ama batarya gelmez
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kemak 3 yıl
Vivo notebook işine giremeyince aynı donanımı telefona koymuş :))
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Virinom 3 yıl
Deadp00L
Doom II böylece iddia edildiği gibi konsol seviyesi yakalandı tabi göz boyamalık ram konusunda, birde icraat yönünden bir şeyler yapılsa telefonlar iş hayatında belirli yüklerin altından kalka bilse, şimdi sorsam telefonun ne model kaç rami var 4-6 ne yapıyorsun peki?
Hocam aslında telefonla yazılımcıların yapabileceği işler sonsuz. Mesela Android telefonlarla Bitcoin mining yapanlar var. Tabii çok düşük miktarlar ama örnek olarak söyledim.

Söylediğin şey doğru fakat verdiğin örnek biraz saçma olmuş bitcoin mining denilen şey çok basit bir işlem oyun konsolundan tut akıllı saate kadar birçok cihazla yapılabilir.
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khytr89 3 yıl
Android isletim sisteminin akici calismasi icin 4gb ram mi gerekiyor :/ google oturup bunu bir daha gozden gecirmeli zira cok ciddi bir sacmalik var.. bu ram artis mevzusu nereye kadar gidecek acaba ?
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kadirirdem 3 yıl
gta 5 kaldırır mı ? :D :D kötü esprisini yaptıktan sonra samsung note 6 ya saklıyor 6gb ram'ı...
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DubSteq 3 yıl
General mobile discovery elite de 1gb atanmış grafik bellek vardı hatırlatırım.
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deoksiriboz1001 3 yıl
Şu ram i 16gb yapın da gta 5 i rahat rahat oynayalım bari
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Berkæn 3 yıl
6 gb rami nerede kullanılacaksa
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mcrew 3 yıl
Xiaomi cikarsin da alak

Tasarimlari guzel
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Das Boot 3 yıl
PC'de 8 GB kullanıyorken cep telefonlarında 6 GB'lara çıkılması tamamen pazarlama aracı.
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hadjimurat 3 yıl
Eski bir vivo kullanıcısı olarak bir çok markaya kafa tutan bir kalite var firmada kullandığı arayuz bile harikaydı xplay ın ki şimdi dahada gelişiyor ancak bu kaliteye evet çok pahalı ancak 6 gb ram cok ütopik olmuş ama vivo firması zaten biraz ütopik bir firma bir çok alanda türkiyeye gelmesini hep istediğim bir firmaydı eğer biyerlerden aldırabilirseniz bence deneyin derim ciddi anlamda kaliteli bir marka
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javaprof 3 yıl
millet özellikler artıyo ama bunları kullanacak program yok diyor ama yanılıyor bence özellikle nintendo ds psp oyunları telefonda oynanırken çok fazla donanım istiyor yakında birde ps2 3ds emülatörleri çıkar onların ne kadar donanım isteyeceği de muamma üstelik son senlerde özellikle yarış oyunları da konsol seviyesinde grafikler sunuyor asphalt 8 nfs most wanted nfs no limit rr3 gibi birde bu yeni teknolojiler geldikçe bir çok pc oyunu mobile port edilecektir tıpkı final fantasy gta ve tomb raider serisinde olduğu gibi ayrıca markette video render photoshop yazılım geliştirme platformları yani ideler de her geçen gün artıyor.birde markette bulunan uygulamalar da güncelleme aldıkça daha fazla güç istemeye başlıyor fazla güçten zarar gelmez.
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