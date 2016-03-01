Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonunun canlı fotoğrafları sızdı

Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu olması beklenen Vivo Xplay 5'in canlı görüntüleri sızdırıldı. Yayınlanan görüntüler Galaxy S7 Edge tarzı çift kavisli ekranı doğruluyor...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,6b
1
38
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Henüz resmi olarak duyurulmayan Vivo Xplay 5 yakında tanıtılacak. Cihaz en çok beklenen amiral gemisi akıllı telefonların arasında olmayabilir ama kesinlikle en tartışmalılarından biri konumunda.
Birkaç hafta önce, Çinli şirketin 6 GB RAM paketiyle donatılmış bir amiral gemisi çıkarabileceği ortaya çıkmıştı. Dev cep telefonu üreticilerinin bile henüz böyle bir hamleyi planlamaması nedeniyle gelen bilgiler güven vermiyordu. Ancak Vivo tarafından yayınlanan bir görselin, 6GB RAM söylentilerini doğrulaması ile birlikte güvensizlik yerini heyecanlı bekleyişe bıraktı. Çünkü Xplay 5, bu RAM kapasitesine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olacak.
Mobilissimo tarafından yayınlanan son canlı resimler Xplay 5'in sadece çok güçlü değil aynı zamanda son derece şık bir cihaz olduğunu ortaya koyuyor. Yayınlanan üç fotoğraf bize yaklaşan amiral gemisini yakından görme fırsatı veriyor.
Çift kavisli ekran doğrulandı
Yeni akıllı telefonun yan kısmını gösteren fotoğraf cihazın Galaxy S7 Edge gibi iki kenarı da kavisli ekranla geleceğini doğrulamış oldu. Telefonun arka yüzünü gösteren fotoğraf ise çift tonlu LED flaşla yuvarlak kameranın yanı sıra parmak izi sensörünü ortaya koyuyor.
Vivo Xplay 5'in Qualcomm Snapdragon 820 işlemci ile birlikte Adreno 530 grafik işleme birimiyle geleceği söyleniyor. Cihazın depolama kapasitesiyle ilgili hiçbir bilgi yok, bu nedenle cihaz resmiyet kazanana kadar beklemek zorunda kalacağız. Ancak bu süre çok uzağımızda değil. Vivo'nun amiral gemisi akıllı telefonunu 1 Mart tarihinde yani 24 saatten kısa bir süre sonra açıklaması bekleniyor.

http://stiri-telefoane.mobilissimo.ro/vivo/vivo-xplay-5-ii-face-apariia-in-noi-imagini--cu-doar-24-ore-inainte-de-lansarea-sa-oficiala-primul-smartphone-cu-6-gb-memorie-ram_30188.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ihsando77 3 yıl en beğenilen
yahu milletin ne bol parası var, ne burnu büyüklük olmuş millette ya.. yok çakma olurmuş, yok ezilirmiş.. bir telefonlamı ezileceksin. gram kendine güveni olmayan adamın elinde iphone olsa ne olur.. yine ezilir yine ezilir..ADAM GİBİ ADAM OLUN! Elinizde ne olduğu, hangi arabaya bindiğinizin, nasıl giyindiğinizin önemi yok. ö
yahu milletin ne bol parası var, ne burnu büyüklük olmuş millette ya.. yok çakma olurmuş, yok ezilirmiş.. bir telefonlamı ezileceksin. gram kendine güveni olmay...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 3 yıl
MultiCore
Millet s7 edge mi diye sorduğunda Sen yok kanka bu vivo xplay diyeceksin. Karşındaki içinden (S7 Edgenin çakması işte aqua diyecek). İşte o an çakma telefon kullaniyomus bakislariyla ezileceksin.

Yav he he hadi..
MultiCoreMillet s7 edge mi diye sorduğunda Sen yok kanka bu vivo xplay diyeceksin. Karşındaki içinden (S7 Edgenin çakması işte aqua diyecek). İ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
6 gb ram nedir la
Sunucu mu kuruyoruz gardaş hayırdır? Böyle b.ktan bir işletim sistemi mi olur aga, 6 gb ram nedir aklım almıyor. Aslında bu Android in ne kadar dandik bir işletim sistemi olduğunun göstergesidir. Tizen vs gibi işletim sistemleri yayılsa da insanlar android kazmalığına tutsak kalmasa.
6 gb ram nedir laSunucu mu kuruyoruz gardaş hayırdır? Böyle b.ktan bir işletim sistemi mi olur aga, 6 gb ram nedir aklım almıyor. Aslında bu Android in ne k...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dostum kertenkele 3 yıl
Fotoğrafından mı anladınız 6 gb ram olduğunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black_sky 3 yıl
Bende dahil bu cihazın adını sanını bilmiyoruz. Özellikleri gerçekten çok iyi acaba fiyat ve performans konusunda nasıl olacak? Merakla bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
umut_baris
Android sözüm ona daha kararlı hale geliyor ama kimse de sormuyor ki bu ram kapasitesi neden yükseliyor diye?

işlem kapasitesi yükseliyor çünkü. Ram ile kararlılık arasında hiçbir ilişki yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 3 yıl
Yakında çinden
5.5" 4K ekran,
10gb ram,
256gb disk alanı,
20mp çift flashlı çift arka kamera f1.7
16mb çift flashlı çift ön kamera f1.7
5000mA
1tb arttırılabilir hafıza
2 hat
TV
gibi ilginç bir telefon bekliyorum.
Ayrıca androidin ram manyaklığı da gittikçe işin içinden çıkılmaz hal almaya başladı. Bir dönem işlemciler ghz de sidik yarıştırırdı şimdilerde telefonlar ram de sidik yarıştırır oldu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nbacıshaquılle 3 yıl
Note 6 4.5gn ramle gelir bence s7 den çok artırtmazlar s8 ve note 7 6 ile gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atılgan oo 3 yıl RaptorFX
RaptorFX
Yakında çinden
5.5" 4K ekran,
10gb ram,
256gb disk alanı,
20mp çift flashlı çift arka kamera f1.7
16mb çift flashlı çift ön kamera f1.7
5000mA
1tb arttırılabilir hafıza
2 hat
TV
gibi ilginç bir telefon bekliyorum.
Ayrıca androidin ram manyaklığı da gittikçe işin içinden çıkılmaz hal almaya başladı. Bir dönem işlemciler ghz de sidik yarıştırırdı şimdilerde telefonlar ram de sidik yarıştırır oldu.

bence bu dediklerin cok daha erken gerceklesecek. cunku artik telefonlari bilgisayar gibi guclu donanim sahibi yapip bilgisayar gibi kullanacagiz.

ornegin icinde gta 5 kurulu olsa tlevizyona baglayip oynasak cok pratik olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atılgan oo 3 yıl
telefon biraz once tanitildi ozellikleri guzel ama asiri derecede pahali. telefonun iki varyasyonu var.

snapdragon 820, 6gb ram, 5.4 inch ekran 654dolar

snapdragon 652, 4gb ram, 5.4 inch ekran 564dolar.

s652 li versiyonu bile s820li xiaomi mi5 ten pahali. bence bu fiyatla ölü dogdu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
on taraf iyi hos guzel arka tarafi komple bir elden gecirmek lazim ucuz telefonlar gibi duruyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
Anroid'e 128 gb ram ile vursanda android yine android dir bu yüzden windows phone kullanın uygulama kasıyor derdiniz de olmaz
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şapkalı Mantar 3 yıl There goes your life
There goes your life
Anroid'e 128 gb ram ile vursanda android yine android dir bu yüzden windows phone kullanın uygulama kasıyor derdiniz de olmaz

Nasıl olsa uygulama yok kafa rahat.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Android sözüm ona daha kararlı hale geliyor ama kimse de sormuyor ki bu ram kapasitesi neden yükseliyor diye?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mars Portakalı 3 yıl
6gb ram nedir arkadaş? Demek ki Android sistemi hala yerlerde ve bu gibi donanımlara ihtiyaç duyuyor gerçi yine donmalar olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yduman 3 yıl
1ses1
Şu telefondaki remden hiçbir şey anlamıyorum. 1gb olur 800mb dolu gözüküt. 2 GB olur 1.8GB dolu gözükür. Şimdi kullandığım 3gb onunda sürekli 2gb uygulamaları tamamiyle kapattığımda 1.8 gb dolu olur. 6gb olur 5 gb dolu olur. Sebebini bilmediğimden yazıyorum

İşletim sistemleri hızlı erişim için bazı sistem ve uygulama dosyalarını RAM da depolar. Her işletim sisteminde durum böyledir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6557 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fotoğraf, canlı ve
7 etiket daha vivo xplay 5 resim 6g Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Gigabyte H170-Gaming 3 uygun fiyatlı oyuncu anakartı incelemesi 3 yıl Lamborghini'nin 770 beygirlik yeni süper otomobili: Centenario 3 yıl Game of Thrones’un yeni videosu altıncı sezona göz kırpıyor 3 yıl Samsung’un Android 6 Marshmallow güncelleme takvimi 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li telefonu ile tanışın: Vivo Xplay 5 3 yıl Netflix, Oscar haftasını VPN, Proxy ve DNS engelleyerek kutluyor 3 yıl SteamOS'a Vulkan desteği geldi 3 yıl GoPro 105 milyon dolar ödeyerek 2 video düzenleme uygulamasını satın aldı 3 yıl iPhone 7 inceliğini koruyor, kamera çıkıntısını da 3 yıl Audi yeni SUV modeli Q2'yi duyurdu 3 yıl iOS 10 ve OS X 10.12 testleri hız kazandı, kullanım oranı yükseliyor 3 yıl Intel'den Google'a 3,5 Milyar Dolar'lık piyango 3 yıl Snapchat de kimlik avı dolandırıcılığı kurbanı oldu 3 yıl Apple, FBI karşısında ilk davasını kazandı 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin ülkemizdeki fiyatları yavaş yavaş şekilleniyor 3 yıl HTC Vive 10 Dakikada 15.000 Adet Sattı 3 yıl HDMI üzerinden FreeSync destekli ilk Samsung monitörleri piyasaya çıkıyor 3 yıl Amiral gemisi Oppo R9, 17 Mart tarihinde geliyor 3 yıl Nvidia yeni nesil Titan modelini Nisan ayında tanıtabilir 3 yıl LG G4 ve LG G5 karşı karşıya 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonunun canlı fotoğrafları sızdı Sonraki PhotoMath 2.0 ile matematik işlemleri daha kolay 3 yıl LMcable ile hem microUSB hem de Lightning aynı kabloda 3 yıl Happy Meal kutularından sanal gerçeklik gözlüğüne 3 yıl Speedify: Yüksek internet hızı için Wi-Fi ve 3G/4G bağlantıları birleştirin 3 yıl Otonom araçlar park problemini çözebilir 3 yıl Alto's Adventure: Sürükleyici ve sonsuz bir snowboard serüveni 3 yıl Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor 3 yıl Exynos, akıllı telefon pazarındaki dördüncü büyük isim oldu 3 yıl Google'dan ilginç SSD istatistikleri 3 yıl LG G5'in ülkemizdeki çıkış tarihi ve fiyatı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge’in ekranını Xiaomi ve Huawei de kullanabilir 3 yıl Samsung Galaxy A9 Pro, Snapdragon 652 CPU ve 4GB RAM'le gelecek 3 yıl EMC, VMAX All Flash ve DSSD D5 depolama çözümlerini tanıttı 3 yıl HTC Vive'ın Avrupa Fiyatı 900 Avro Olarak Açıklandı 3 yıl Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu 3 yıl Facebook arkadaşlarınızın uyku durumunu takip edebilirsiniz 3 yıl AMD'nin yaklaşan Bristol Ridge APU'su Xbox One'dan hızlı olacak 3 yıl Microsoft'un sanal gerçeklik teknolojisi Hololens'in geliştirici kiti 3.000$ 3 yıl En kötü filmlere ödülleri dağıtıldı 3 yıl 88. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim