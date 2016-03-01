Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonunun canlı fotoğrafları sızdı

Henüz resmi olarak duyurulmayan Vivo Xplay 5 yakında tanıtılacak. Cihaz en çok beklenen amiral gemisi akıllı telefonların arasında olmayabilir ama kesinlikle en tartışmalılarından biri konumunda.

Birkaç hafta önce, Çinli şirketin 6 GB RAM paketiyle donatılmış bir amiral gemisi çıkarabileceği ortaya çıkmıştı. Dev cep telefonu üreticilerinin bile henüz böyle bir hamleyi planlamaması nedeniyle gelen bilgiler güven vermiyordu. Ancak Vivo tarafından yayınlanan bir görselin, 6GB RAM söylentilerini doğrulaması ile birlikte güvensizlik yerini heyecanlı bekleyişe bıraktı. Çünkü Xplay 5, bu RAM kapasitesine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olacak.

Mobilissimo tarafından yayınlanan son canlı resimler Xplay 5'in sadece çok güçlü değil aynı zamanda son derece şık bir cihaz olduğunu ortaya koyuyor. Yayınlanan üç fotoğraf bize yaklaşan amiral gemisini yakından görme fırsatı veriyor.

Çift kavisli ekran doğrulandı

Yeni akıllı telefonun yan kısmını gösteren fotoğraf cihazın Galaxy S7 Edge gibi iki kenarı da kavisli ekranla geleceğini doğrulamış oldu. Telefonun arka yüzünü gösteren fotoğraf ise çift tonlu LED flaşla yuvarlak kameranın yanı sıra parmak izi sensörünü ortaya koyuyor.

Vivo Xplay 5'in Qualcomm Snapdragon 820 işlemci ile birlikte Adreno 530 grafik işleme birimiyle geleceği söyleniyor. Cihazın depolama kapasitesiyle ilgili hiçbir bilgi yok, bu nedenle cihaz resmiyet kazanana kadar beklemek zorunda kalacağız. Ancak bu süre çok uzağımızda değil. Vivo'nun amiral gemisi akıllı telefonunu 1 Mart tarihinde yani 24 saatten kısa bir süre sonra açıklaması bekleniyor.

http://stiri-telefoane.mobilissimo.ro/vivo/vivo-xplay-5-ii-face-apariia-in-noi-imagini--cu-doar-24-ore-inainte-de-lansarea-sa-oficiala-primul-smartphone-cu-6-gb-memorie-ram_30188.html