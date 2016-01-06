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Dünyanın ilk Snapdragon 820'li akıllı telefonu ile tanışın: LeTV Le Max Pro

Ha bugün ha yarın derken Qualcomm'un Snapdragon 820 yonga setini ilk kullanacak akıllı telefon belli oldu. Bu ünvanı Çinli LeTv Le Max Pro amiral gemi modeli kaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk Snapdragon 820'li akıllı telefonu ile tanışın: LeTV Le Max Pro

Geçen yıl USB Type-C bağlantısını ilk kez akıllı telefonlara getirerek büyük sükse yapan Çinli üretici LeTv, şimdi Snapdragon 820 yonga setini kullanan ilk akıllı telefonu tanıtarak asıl bombayı patlattı. CES 2016 fuarında Le Max Pro adındaki yeni amiral gemi modeli resmiyet kazandı. 

Firma bir süredir büyük bombayı yakında patlatacağının işaretlerini veriyordu. Bazı benchmark skorları da internete sızan Le Max Pro, AnTuTu üzerinde akıllı telefon pazarının en güçlüsü durumunda. Snapdragon 820 yonga seti AnTuTu üzerinde 132 000 seviyelerine kadar çıkıyor. Ona en yakın ise 123 000 civarında skor alan Apple A9 yonga seti. Elbette AnTuTu testlerinde artık grafik birimi ve işlemcinin payı toplam skorda yükseltilmiş durumda. Bu bakımdan yeni sürümde tüm cihazlar için skorlarda artışlar yaşanıyor. Geekbench testlerinde ise Apple A9 tek çekirdek skorunu lider götürüyor.  

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan Le Max Pro, Snapdragon Sense ID adındaki ultrason tabanlı parmak izi okuyucusu ile de bir ilke imza atıyor. Cihazın arka kısmında yer alan bir sensör, ultrason dalgaları ile parmak ucunun çok yüksek kalitede 3D haritasını çıkarıyor ve geleneksel teknolojiye göre çok daha güvenli bir sistem sunuyor. 

Sensörün arka planında algoritma hesaplamalarını yapan Qualcomm SecureMSM yazılımları, Qualcomm Biometric Integrated Circuit devresi ve çeşitli teknolojiler yer alıyor. Sensörün elde ettiği veriler üzerinde saklanıyor ve başka bir alana aktarılmıyor. Snapdragon Sense ID hükümetlerin de güvenlik onayını almış durumda. 

Diğer taraftan kablosuz iletişim standardı olarak 802.11ad kullanılıyor. Çok sık görmeye alışmadığımız bu standart WiGig olarak da biliniyor ve hali hazırdaki 2.4GHz-5GHz bantlarının yanında 60 GHz bandını da ekliyor. Böylece WiFi bağlantısı 7Gb/s veri hızlarına imkan tanıyor. Engellere nüfuz edemediği için mesafesi kısa kalan teknoloji, yine de bağlı cihazın olduğu noktaya frekans gönderebildiği için engellerden kaçınabiliyor. Son olarak cihazın Snapdragon X12 LTE modemi ile 600Mbps indirme hızlarına erişebildiğini belirtelim. Bu hızda yine ilk kez bir akıllı telefonda yer alacak. 

Quick Charge 2.0 teknolojisi ile yüzde 60 batarya doluluğuna 30 dakikada ulaşan cihazın diğer donanım detayları henüz bilinmiyor. Le Max Pro modelinin satışına önümüzdeki aylarda başlanacak. Muhtemelen Snapdragon 820 üretimi halen istenen verimliliğe gelmediği için cihazların çıkışı da yılın ortalarını bulacak.  
Dünyanın ilk Snapdragon 820'li akıllı telefonu ile tanışın: LeTV Le Max Pro
 

https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2016/01/05/first-snapdragon-820-powered-smartphone-announced-ces Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Bimde satılsa yadırganmayacak bir telefon
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wolfestein 3 yıl
Bi işlemci yarışıdır gidiyor. Sürekli işlemci reklamları pompalanıyor. Telefonlarda bu kadar güçlü işlemciye gerek yok. Hem olsa ne olacak telefonda ne yapacağız.
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DH Misafiri 3 yıl
Bence isme takilmayin donanimsal olarak ust seviye bir cihaz saglamlik olarakta cok saglan suan turkiyede yassl yolla satilsa baska cihazlara bakmam ziraa paeasinin hakkini veremeyen unlu markalar var ulkemizde samsung gibi
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mpower14 3 yıl
ismi değişti leEco oldu
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ziper_gazi_ 3 yıl
Fire_67
GoldPunch
Fire_67 Type c 5steki lightining portu değil mi? Nasıl bu firma geçen sene ilk defa getirmiş oluyor?
Değil, ikisi farklı şeyler.
Mesut çevik programda sırf bilmeyenler için type c yi iphone 5s 6yı örnek vererek anlatıyodu nasıl aynı değil

değil, örnek olarak birtek o verilebildiği için onu vermiştir.
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mcebi001 3 yıl
Bari isimlerini değişseler yavv...her gördüğümde istemsizce le le sakine diye şarkı söylüyorum...
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TITAN291 3 yıl
piyasadaki üreticilerin artması her zaman kullanıcılar için iyidir =)
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FRAPS_TR 3 yıl
60 ghz Wifi ile yemek pişirirsiniz. Mikrodalga gibi..
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kingo_disco 3 yıl
Özellik olarak iyi ama ismi çöp
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BekirTemel 3 yıl
marka ismi bile kaybediyor, çok mu aradılar letv ismini
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arel.gr 3 yıl
acoustique france LeTV Le Max Pro
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Pi 3 yıl
810u da cok gazladilar fos cikti. Bu da oyle olmasin?
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OverClocK1ng 3 yıl
Vay be. BİM yapmış yine yapacağını...
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OverClocK1ng 3 yıl
Vay be. BİM yapmış yine yapacağını...
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