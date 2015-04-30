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Dünyanın ilk akıllı çöp kutusu: Bruno

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk akıllı çöp kutusu: Bruno
Bugün önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı ve gündelik hayatımızın standart üyelerinden bir tanesi daha "Akıllı" takısı kazandı. Kickstarter dünyanın ilk akıllı çöp kutusuna destek aramaya başladı.
Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde Poubelle adlı geliştiri tarafından başlatılan ve Bruno olarak isimlendirilen akıllı çöp kutusu, bünyesinde bir vakum cihazı taşıyor ve böylece örneğin mutfak süpürüldükten sonra alt tarafında yer alan boşluk üzerinden toplanan tozu / kiri hızlı bir şekilde bünyesine çekebiliyor. iOS ve Android sürümü bulunan özel bir uygulaması yer alan ve WiFi kablosuz bağlantı teknolojisini kullanabilen Bruno, bu noktada azalan çöp poşetleri ya da çöpü boşaltma amaçlı bildirimler verebiliyor, hatırlatmalar kurabiliyor. 
Birçok farklı renk seçeneğiyle hazırlanan akıllı çöp kutusu, üzerinde yer alan sensörler sayesinde el değmeden kapağını açabiliyor ve geliştirici tarafından belirtildiği üzere 18-volt gücündeki motoruyla tek şarj üzerinden 30 gün boyunca aktif çalışma gösterebiliyor. Bruno ayrıca modern tasarımıyla da konumlandırıldığı ortama uyum sağlayabiliyor.
Kickstarter'da 50,000$ hedefle yolan çıkan Bruno, yapılacak en az 140$ bağış ile elde edilebiliyor. Tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor.

https://www.kickstarter.com/projects/brunosmartcan/trash-can-vacuum-bruno-the-worlds-first-smartcan?ref=category_newest Yorum Yaz
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cosica 4 yıl en beğenilen
şimdi bu gerçekten çöp olmuş.
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Beybifeys 4 yıl
Çok yaratıcı forum ahalisi vol.1
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lido 4 yıl
Çöp
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Elsa 4 yıl
Trash
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shadowtr 4 yıl
Çöp
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therkut 4 yıl
Baya baya ciddi galiba adamlar
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doctor_bey 4 yıl
Akıllı çöp kutusu mu?


Hep diyorum yine diyeceğim, akıllı don yapın
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derniere 4 yıl
Forumda her ürüne çöp denildi ama bu lakabı bu kadar hak eden bir ürün olmamıştı.

Bu lafı hiç yazmadım forumda ama bu ürün çöp olmuş.
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Mr xXx 4 yıl
Gerçek anlamda güldüm ya
tam anlamıyla çöp
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cosica 4 yıl en beğenilen
şimdi bu gerçekten çöp olmuş.
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