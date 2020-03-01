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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk karbon fiber telefonu Carbon 1 Mark II tanıtıldı

    Carbon Mobile, dünyanın ilk karbon fiberden üretilen akıllı telefonunu duyurdu. Hafifliği ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan cihaz, 800 euroluk hayli yüksek bir fiyat etiketine sahip.
    2 hf.
    4,5b
    1
    8
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Günümüzde akıllı telefonlar ve benzeri mobil cihazların ekran dışında kalan, gövde veya kasa olarak da tanımlanabilecek kısımları ekseriyetle plastikten, çeşitli metal alaşımlarından veya seramik, cam, çelik gibi ağır materyallerin karışımından üretiliyor. Üst seviyede plastik kasalar göremeyeceğimiz için haliyle gün geçtikçe ağırlığı artan ve taşıması zorlaşan amiral gemileri ile karşı karşıyayız.
    Neyse ki bu problemin farkında olan ve yenilikçi çözümler arayan üreticiler de mevcut. Carbon Mobile isimli mobil cihaz üreticisi, dünyanın ilk karbon fiberden üretilen akıllı telefonunu duyurdu. Karbon fiber, orlon, naylon ve katran ile farklı yan maddelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal uygulamalarla karıştırılmasıyla elde ediliyor. Çelikten 4,5 kat daha hafif olmasına rağmen 3 kat daha dayanıklı bir materyal. Bu da gelecekte akıllı telefonlardaki kullanımı yaygınlaşırsa hem ağırlık sorununu hem de dayanıklılık sorununu ortadan kaldırabileceği anlamına geliyor.
    Şirketin üretmiş olduğu Carbon 1 Mark II ismindeki cihaz yalnızca 125 gram ağırlığında ve 6.3 milimetre kalınlığa sahip, bu da onu son zamanlarda en hafif, en ince akıllı telefonlarından biri haline getiriyor. Bunların yanında Corning Gorilla Glass 6 ile korunan cihazda inceliği koruyabilmek için 0.4 milimetre kalınlığında Full HD+ 6.01 inç AMOLED (2160 x 1080 piksel) bir ekrana yer verilmiş.
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    MediaTek Helio P90 yonga setinin güç verdiği cihazda 8 GB RAM kapasitesinin ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
    Cihazın arka tarafında çözünürlükleri henüz bilinmeyen iki kamera sensörü, ön tarafta bir tane özçekim kamerası yer alıyor.
    Cihaz, güç düğmesinin hemen altında bulunan, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip ve ses kontrol düğmeleri aynı hizada bulunuyor.
    Cihazın bataryası 3050mAh gücünde ve altta yer alan USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor. Hızlı şarjdan bahsedilmemiş ancak en az 18W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

    Carbon 1 Mark II Fiyatı 

    Carbon 1 Mark II'nin temel varyantı 800 euroluk bir fiyat etiketi ile (~ 882 dolar) ön siparişe açılmış durumda. Orta-üst seviye donanıma sahip bir cihazın amiral gemisi seviyesinde bir fiyata sahip olması kulağa pek mantıklı gelmiyor ancak sınırlı sayıda üretilmiş olması sebebiyle fiyatı anlaşılabilir.
    Yalnızca 2000 adet üretilen olan modelin ön siparişleri Haziran 2020'de fiziksel olarak teslim edilmeye başlayacak.
    Cihaz bir de "Founder Edition" isimli bir varyanta sahip ancak bu varyant temel varyant gibi belirlenen ücreti ödeyen herkes tarafından satın alınamıyor. Sipariş edebilmek için özel bir davetiyeye sahip olmanız gerekiyor.

    https://www.gizmochina.com/2020/02/29/helio-p90-powered-carbon-1-mark-ii-is-the-worlds-first-carbon-fiber-phone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozmenakif (Akif Özmen) 2 hf. en beğenilen
    Karbon telefon yapıp Helio P90 koymak da ne bileyim...
    Yanıtla +21
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    canavan06 (Can Avan) 2 hf.
    Karbon fiber çok dayanıklıdır, düşürsen kırılmaz veya yamulmaz. Bu dayanıklılık günümüz üreticilerinin işine gelmez.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    sis651 2 hf. canavan06
    Önemli olan ekran ve arka kapak yapısı. Telefon düştüğünde ana çerçeve ufak tefek çiziklerle kurtulsa da, ekran kısmı ve arkada da cam kullanılmışsa buradaki camlar asıl hasarı alıyor ve değişim gerektiriyor. Ve bu değişimler de genelde maliyetli, hele bir de ekran da kırıldıysa...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    2011'de tanıtılan Motorola RAZR XT910'da karbon fiberdi
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf.
    İlk olan şey nasıl mark II oluyor?
    1. Geleneksel Muşmula Festivali gibi beyin yakan bir durum.
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    ehmet04 2 hf.
    Carbon 1 Mark II nedir abi böyle bir model ismi olabilir mi gerçekten şaşıyorum böyle bir telefon yapıyorsun ama ismi çok saçma ve gereksiz uzun söylemesi bile insanı yoruyor
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    joven 2 hf.
    Telefonlarda en büyük sıkıntı ekranların kırılgan ve dayanıksız olması arka kapaklar öyle kolay kolay zarar görmüyor
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    canavan06 (Can Avan) 2 hf.
    Karbon fiber çok dayanıklıdır, düşürsen kırılmaz veya yamulmaz. Bu dayanıklılık günümüz üreticilerinin işine gelmez.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    ozmenakif (Akif Özmen) 2 hf. en beğenilen
    Karbon telefon yapıp Helio P90 koymak da ne bileyim...
    Yanıtla +21
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