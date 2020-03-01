Dünyanın ilk karbon fiber telefonu Carbon 1 Mark II tanıtıldı

Günümüzde akıllı telefonlar ve benzeri mobil cihazların ekran dışında kalan, gövde veya kasa olarak da tanımlanabilecek kısımları ekseriyetle plastikten, çeşitli metal alaşımlarından veya seramik, cam, çelik gibi ağır materyallerin karışımından üretiliyor. Üst seviyede plastik kasalar göremeyeceğimiz için haliyle gün geçtikçe ağırlığı artan ve taşıması zorlaşan amiral gemileri ile karşı karşıyayız.

Neyse ki bu problemin farkında olan ve yenilikçi çözümler arayan üreticiler de mevcut. Carbon Mobile isimli mobil cihaz üreticisi, dünyanın ilk karbon fiberden üretilen akıllı telefonunu duyurdu. Karbon fiber, orlon, naylon ve katran ile farklı yan maddelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal uygulamalarla karıştırılmasıyla elde ediliyor. Çelikten 4,5 kat daha hafif olmasına rağmen 3 kat daha dayanıklı bir materyal. Bu da gelecekte akıllı telefonlardaki kullanımı yaygınlaşırsa hem ağırlık sorununu hem de dayanıklılık sorununu ortadan kaldırabileceği anlamına geliyor.

Şirketin üretmiş olduğu Carbon 1 Mark II ismindeki cihaz yalnızca 125 gram ağırlığında ve 6.3 milimetre kalınlığa sahip, bu da onu son zamanlarda en hafif, en ince akıllı telefonlarından biri haline getiriyor. Bunların yanında Corning Gorilla Glass 6 ile korunan cihazda inceliği koruyabilmek için 0.4 milimetre kalınlığında Full HD+ 6.01 inç AMOLED (2160 x 1080 piksel) bir ekrana yer verilmiş.

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MediaTek Helio P90 yonga setinin güç verdiği cihazda 8 GB RAM kapasitesinin ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihazın arka tarafında çözünürlükleri henüz bilinmeyen iki kamera sensörü, ön tarafta bir tane özçekim kamerası yer alıyor.

Cihaz, güç düğmesinin hemen altında bulunan, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip ve ses kontrol düğmeleri aynı hizada bulunuyor.

Cihazın bataryası 3050mAh gücünde ve altta yer alan USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor. Hızlı şarjdan bahsedilmemiş ancak en az 18W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Carbon 1 Mark II Fiyatı

Carbon 1 Mark II'nin temel varyantı 800 euroluk bir fiyat etiketi ile (~ 882 dolar) ön siparişe açılmış durumda. Orta-üst seviye donanıma sahip bir cihazın amiral gemisi seviyesinde bir fiyata sahip olması kulağa pek mantıklı gelmiyor ancak sınırlı sayıda üretilmiş olması sebebiyle fiyatı anlaşılabilir.

Yalnızca 2000 adet üretilen olan modelin ön siparişleri Haziran 2020'de fiziksel olarak teslim edilmeye başlayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/02/29/helio-p90-powered-carbon-1-mark-ii-is-the-worlds-first-carbon-fiber-phone/

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