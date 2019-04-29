Dünyanın ilk katlanabilir telefonu Royole FlexPai satışa sunulduğu gibi tükendi

Samsung Galaxy Fold çoğu kişi tarafından dünyanın ilk katlanabilir telefonu olarak bilinse de gerçekte bu unvan Royole Technology'nin geçen yıl Ekim ayında tanıttığı "FlexPai" adlı cihaza ait.

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Şirket telefonu 2018'in Aralık ayı itibarıyla ön satışa sunmuştu. Royole Technology bugün yaptığı açıklamada FlexPai’nin ilk partisinin mağazalardaki yerini aldığını ve tükendiğini açıkladı.

Üç farklı varyant olarak satılıyor

Şirket stok hacmi konusunda ise bir bilgi paylaşmadı. Bir sonraki satış turunun 9 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Royole FlexPai üç farklı varyant olarak sunuluyor:

6 GB + 128 GB = 1.337 dolar

8 GB + 256 GB = 1.486 dolar

8 GB + 512 GB = 1.932 dolar

Kalınlığı sadece 7.6 mm olan telefon 7.8 inçlik (katlandığında 4.3 inç) esnek AMOLED ekrana sahip. FlexPai aynı zamanda Royole Technology tarafından bağımsız olarak geliştirilen bir hızlı şarj teknolojisi (soft charging) ile geliyor. Bu sayede telefon bir saat içinde yüzde 80 oranında şarj olabiliyor.

https://www.gizchina.com/2019/04/28/royole-flexpai-the-worlds-first-foldable-phone-hit-the-market-and-sold-out-swiftly/