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Dünyanın ilk katlanabilir telefonu Royole FlexPai satışa sunulduğu gibi tükendi

Geçtiğimiz yıl dünyanın ilk katlanabilir telefonu olarak tanıtılan Royole FlexPai mağaza raflarına çıkar çıkmaz tükendi. Cihaz önümüzdeki hafta tekrar stoklara girecek.
3 hf.
5,8b
1
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Fold çoğu kişi tarafından dünyanın ilk katlanabilir telefonu olarak bilinse de gerçekte bu unvan Royole Technology'nin geçen yıl Ekim ayında tanıttığı "FlexPai" adlı cihaza ait.
Ayrıca Bkz. "OnePlus 7 Pro ile ilgili bir gizem daha ortadan kalktı"
Şirket telefonu 2018'in Aralık ayı itibarıyla ön satışa sunmuştu. Royole Technology bugün yaptığı açıklamada FlexPai’nin ilk partisinin mağazalardaki yerini aldığını ve tükendiğini açıkladı.

Üç farklı varyant olarak satılıyor

Şirket stok hacmi konusunda ise bir bilgi paylaşmadı. Bir sonraki satış turunun 9 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Royole FlexPai üç farklı varyant olarak sunuluyor:
  • 6 GB + 128 GB = 1.337 dolar
  • 8 GB + 256 GB = 1.486 dolar
  • 8 GB + 512 GB = 1.932 dolar
Kalınlığı sadece 7.6 mm olan telefon 7.8 inçlik (katlandığında 4.3 inç) esnek AMOLED ekrana sahip. FlexPai aynı zamanda Royole Technology tarafından bağımsız olarak geliştirilen bir hızlı şarj teknolojisi (soft charging) ile geliyor. Bu sayede telefon bir saat içinde yüzde 80 oranında şarj olabiliyor.

https://www.gizchina.com/2019/04/28/royole-flexpai-the-worlds-first-foldable-phone-hit-the-market-and-sold-out-swiftly/ Yorum Yaz
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expressimo 3 hf. en beğenilen
Folddan iyi bence.
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volkman 3 hf. alemburda34
Aslında tablet boyutları, iş dünyası için bulunmaz nimet. Çünkü geniş ekranlarda excel tabloları, autocad çizimleri, sahada veya müşteri sunumlarında, çok faydalı oluyor. Normal bir kullanıcı için birşey ifade etmiyor olabilir. Zaten iş dünyasının ihtiyacı için yaşanıyor bu gelişme. Yoksa bu kadar arge harcamasına gerek duymazdı dünya.
Hem telefon, hem tablet taşımak, extra geniş ekranlar için özel çantalar derdinden kurtarıyor iş dünyasını. Ha, parası bol olup, oyun meraklılarına da hitap ediyor. O kesim de beni ilgilendirmiyor.
Bir mimar olarak, birkaç şantiyesi olanlar veya büyük şantiyelerde değişik bölgeler, bloklar için tam bir kurtarıcı olarak görüyorum. Banka temsilcileri ve pazarlamacılar için de bulunmaz nimet.
Aslında tablet boyutları, iş dünyası için bulunmaz nimet. Çünkü geniş ekranlarda excel tabloları, autocad çizimleri, sahada veya müşteri sunumlarında, çok fayd...
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alemburda34 3 hf.
Ne tipsiz birşey millet nasıl bu kdr para verip alıyor hayret doğrusu.
1 Yanıt Yanıtla +4
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huseyincarnege 3 hf.
katlanmış dergi gibi duruyo
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Xloud 3 hf.
3lerce stok olabilir :)
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TetraYazilim 3 hf.
Daha erken, katlanabilir telefonların tam olarak oturması yullar alacak. Sonra Steve Jobs gibi biri çıkıp katlanabilir telefonların çağını başlatacak.
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alemburda34 3 hf.
Ne tipsiz birşey millet nasıl bu kdr para verip alıyor hayret doğrusu.
1 Yanıt Yanıtla +4
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volkman 3 hf. alemburda34
Aslında tablet boyutları, iş dünyası için bulunmaz nimet. Çünkü geniş ekranlarda excel tabloları, autocad çizimleri, sahada veya müşteri sunumlarında, çok faydalı oluyor. Normal bir kullanıcı için birşey ifade etmiyor olabilir. Zaten iş dünyasının ihtiyacı için yaşanıyor bu gelişme. Yoksa bu kadar arge harcamasına gerek duymazdı dünya.
Hem telefon, hem tablet taşımak, extra geniş ekranlar için özel çantalar derdinden kurtarıyor iş dünyasını. Ha, parası bol olup, oyun meraklılarına da hitap ediyor. O kesim de beni ilgilendirmiyor.
Bir mimar olarak, birkaç şantiyesi olanlar veya büyük şantiyelerde değişik bölgeler, bloklar için tam bir kurtarıcı olarak görüyorum. Banka temsilcileri ve pazarlamacılar için de bulunmaz nimet.
Yanıtla +8
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expressimo 3 hf. en beğenilen
Folddan iyi bence.
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al-ozaria 3 hf.
Eleştiri olarak görmeyin de, cep telefonundan ziyade cep kitabı ambiyansı var alette. Firmalar tablet ile telefon arasındaki kırmızı çizginin farkında olmalı. Ancak uzun süreli stabilite açısından, istikrar sağlandıysa katlanabilir ekran teknolojisi için önemli bir adım sayılabilir.
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mczaga 3 hf.
Bunun neresi kıvrılan akıllı telefon?Bu bildiğin kıvrılan akıllı tablet
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