Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 7 Pro ile ilgili bir gizem daha ortadan kalktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni amiral gemisini 14 Mayıs tarihinde tanıtacak. Şirket resmi Twitter hesabı aracılığı ile OnePlus 7 Pro'nun üç arka kamera ile geleceğini onayladı.
3 hf.
5,3b
1
2
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OnePlus önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Şirket her zaman olduğu gibi tansiyonu yükseltmek telefonla ilgili bazı detaylar paylaşıyor. Son olarak OnePlus 7'nin amiral gemisi ve hatta orta sınıf telefonlarda görmeye başladığımız üçlü kamera sistemine sahip olacağı doğrulandı.
Ayrıca Bkz. "OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu"
Çinli şirket tarafından atılan tweet'te #OnePlus7Pro şeklinde bir hashtag var. Bu da üç arka kameranın sadece 90 Hz ekran ve 5G bağlantı desteğine sahip premium varyant ile sınırlı olabileceği anlamına geliyor. Kamera özellikleri henüz netleşmiş değil ancak muhtemelen standart, telefoto ve ultra geniş bir sensör içerecek.

Lasman tarihi 14 Mayıs

Bunlardan birinin derinlik sensörü olabilme ihtimali de var. Zira diğer birçok akıllı telefon üreticisi son birkaç yıldır bu formülü uyguluyor. Cihazın diğer teknik özelliklerini 14 Mayıs tarihinde New York'ta gerçekleştirecek etkinlikte öğreneceğiz. Şirket bu yıl biri daha uygun fiyatlı olmak üzere iki farklı OnePlus 7 varyantı çıkaracak.

https://twitter.com/oneplus/status/1121398453018316802 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 3 hf.
3 kamera zaten şuan için çok popüler olacağa benziyor.
1 ana kamera 1 telefoto 1 tane de geniş açı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 3 hf.
Bari birine dac koysa.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Yeni Tesla Roadster, 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacak 3 hf. AMD Radeon VII, Ethereum madenciliğinde Nvidia Titan V’yi ezip geçti 3 hf. OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate'den en yüksek puanı aldı 3 hf. Apple'ın kendi 5G modemlerini geliştirdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı 3 hf. Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği kendi oyun servisini başlatacak 3 hf. Action Launcher 40.0 güncellemesi ile arama ekranına reklamlar eklendi 3 hf. Chrome tarayıcısının "resim içinde resim" özelliği, video dışında içerikleri de destekleyebilir 3 hf. Firefox'un Android versiyonu yakında Fenix olarak değişecek 3 hf. Bu bilgisayarın ilginç bir özelliği var | ROG Strix Scar III 3 hf. Yeni taarruz helikopteri ATAK 2'nin birebir ölçekli modeli görüntülendi 3 hf. Bing Ads'nin adı Microsoft Advertising olarak değiştirildi 3 hf. Konsol oyunculuğuna olan ilgi büyüyor 3 hf. Google Play 2019 ödül adayları belli oldu 3 hf. Kojima’nın ifadeleri, Death Stranding’in MMO olabileceği yorumlarına neden oldu 3 hf. SpaceX'in Starlink projesi için ikinci kez resmi izin alındı 3 hf. Amazon, HiFi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyor 3 hf. Borderlands 3, en az 7500 farklı silah sesiyle gelecek 3 hf. Dünyanın ilk katlanabilir telefonu Royole FlexPai satışa sunulduğu gibi tükendi 3 hf. Avengers: Endgame gişeyi 'parçaladı': 1,2 milyar dolarlık tarihi açılış 3 hf. Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm savaş sahneleriyle rekor kıracak 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 7 Pro ile ilgili bir gizem daha ortadan kalktı Sonraki Türk Telekom'un anlık mesajlaşma uygulaması LAFF'ın beta sürümü kullanıcılarla buluştu 3 hf. iPhone XR 2 çift kamera sistemi ile gelecek 3 hf. Nand Flash üreticileri fiyat düşüşlerinden rahatsız: Üretim kısıtlamaları yolda 3 hf. Sony Mobile düşüşe devam ediyor 3 hf. AT&T, 5G’de 2Gbps hıza ulaştı 3 hf. Asus'un çılgın dizüstü bilgisayarı | 240Hz 3ms IPS ekranlı 3 hf. Nubia Red Magic 3 tanıtıldı! 3 hf. Motorola Razr 2019’un basın görselleri ortaya çıktı 3 hf. Avengers: Endgame 600 milyon dolar sınırını geçti 3 hf. Android için Chrome sonunda Karanlık Mod güncellemesini aldı 3 hf. Intel gelirlerini arttıramadı ancak beklentileri aştı 3 hf. Samsung Galaxy Note 10 Pro, 4.500 mAh bataryayla gelecek 3 hf. Samsung Galaxy J4+ ve J6+ Android Pie güncellemesi aldı 3 hf. Telegram X büyük güncellemesi: Bildirimler 2.0 3 hf. Overcast ile podcast parçalarını video olarak paylaşmak artık mümkün 3 hf. 7 Mucize uzun metrajlı filmi HTC Vive için yayınlandı 3 hf. Xiaomi’den AutoFull oyuncu koltuğu 3 hf. Apple, “Ekran Süresi” alternatifi uygulama geliştirenleri kısıtlıyor 3 hf. Kuzey Kutup Bölgesindeki donmuş toprağın erimesi, 70 trilyon dolarlık zarara yol açabilir 3 hf. Otonom sualtı araçları için sualtı kenetlenme istasyonları geliştiriliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Gs ''nin en az 5 şampiyonluğu şaibelidir
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim