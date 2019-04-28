OnePlus 7 Pro ile ilgili bir gizem daha ortadan kalktı

OnePlus önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Şirket her zaman olduğu gibi tansiyonu yükseltmek telefonla ilgili bazı detaylar paylaşıyor. Son olarak OnePlus 7'nin amiral gemisi ve hatta orta sınıf telefonlarda görmeye başladığımız üçlü kamera sistemine sahip olacağı doğrulandı.

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Çinli şirket tarafından atılan tweet'te #OnePlus7Pro şeklinde bir hashtag var. Bu da üç arka kameranın sadece 90 Hz ekran ve 5G bağlantı desteğine sahip premium varyant ile sınırlı olabileceği anlamına geliyor. Kamera özellikleri henüz netleşmiş değil ancak muhtemelen standart, telefoto ve ultra geniş bir sensör içerecek.

Lasman tarihi 14 Mayıs

Bunlardan birinin derinlik sensörü olabilme ihtimali de var. Zira diğer birçok akıllı telefon üreticisi son birkaç yıldır bu formülü uyguluyor. Cihazın diğer teknik özelliklerini 14 Mayıs tarihinde New York'ta gerçekleştirecek etkinlikte öğreneceğiz. Şirket bu yıl biri daha uygun fiyatlı olmak üzere iki farklı OnePlus 7 varyantı çıkaracak.

https://twitter.com/oneplus/status/1121398453018316802