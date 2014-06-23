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Dünyanın ilk otomatik gözlük temizleme cihazı ​Cliris, Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk otomatik gözlük temizleme cihazı ​Cliris, Kickstarter'da destek arıyor
Dünya üzerinde milyonlarca kişi, sağlık ya da güneşten korunmak için gözlük kullanıyor. Bu kullanıcı kesimine yönelik hazırlanan en son Kickstarter projesi ?Cliris, dünyanın ilk otomatik gözlük temizleme cihazı olarak görevini dört dakika içerisine yerine getirebiliyor.
Hemen her gözlüğün sığabileceği oldukça kompakt ve şık bir gövde yapısıyla hazırlanan ?Cliris, gücünü (40 W) standart elektrik prizleri üzerinden sağlıyor ve gözlük temizliği noktasında firmanın kartuş şekilde takılan Cliriense adlı özel biyolojik temizleme sıvısını ve ultrasonik teknolojisini kullanıyor. Bu birimlerin yardımıyla içerisine koyulan gözlüğü sadece dört dakika içerisinde her türlü kirden arındırabilen cihaz, her kartuşla da ortalama 30 temizleme işleminin altından kalkabiliyor. Gövdesinde yer alan LED ışıklandırma sistemiyle hem kartuş durumu hem de temizlik süreci hakkında bilgilendirme yapabilen Cliris, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine de sahip.
Site üzerinde konan 280,000$ bağış hedefini yakalaması halinde seri üretime geçebileceği ve dört dakikanın altında temizlik yapabileceği belirtilen otomatik gözlük temizleme cihazı Cliris, yapılacak en az 269$ (Kartuş fiyatları 25$ seviyesinde / ABD dışı kargo 28$) bağış ile 2015 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Dünyanın ilk otomatik gözlük temizleme cihazı ​Cliris, Kickstarter'da destek arıyor


https://www.kickstarter.com/projects/cliris/cliris-the-worlds-1st-automatic-hightech-eyewear-c Yorum Yaz
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profecco 5 yıl en beğenilen
Sabunluyorum ben suyla duruluyorum 30 saniye sürüyor yağdan kirden arındırıyorum nasıl daha iyi değil mi ;)
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silversmith 5 yıl
Önce durula sonra bir kap içerisine hazırlayacağınız yarıdan fazlası su olacak şekilde bulaşık sıvısıyla hazırlanmış karışımı ellerinizle gözlük camını, çerçevesini ovuşturup gözlük camlarını, çerçevesini ovuşturmadan musluğun altında durulayın. Daha sonra cam kısımlarını dikey olarak musluk suyunun altına tutun pek su tutmadığı için kurulamaya bile gerek kalmıyor. Sağlığa zararlı olur mu burasını bilmiyorum. Sağlığa uygun olup olmadığını araştırmadan bu işlemi uygulamayın.
Yanıtla +1
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arel.gr 5 yıl
isvicreli ekip tuketicinin hala susak devrinde oldugunu zannediyor.
20 yili askin suredir gozluklerimi, motor metal aparat ve benzer malzemeleri deterjanli, yuksek ses frekansli su tankimda yikatiyorum.

150€ 'dan baslayan rezistansli 1,5lt kapasiteli tank

cihazin calisma goruntuleri.
http://www.youtube.com/watch?v=e5Ec7dCZSto


optik malzemeye hitap eden versiyonu 27$'a ebay'den ucretsiz gonderiliyor.

ebay.com/...
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any77 5 yıl
arel.gr

isvicreli ekip tuketicinin hala susak devrinde oldugunu zannediyor.
20 yili askin suredir gozluklerimi, motor metal aparat ve benzer malzemeleri deterjanli, yuksek ses frekansli su tankimda yikatiyorum.

150€ 'dan baslayan rezistansli 1,5lt kapasiteli tank

cihazin calisma goruntuleri.
http://www.youtube.com/watch?v=e5Ec7dCZSto


optik malzemeye hitap eden versiyonu 27$'a ebay'den ucretsiz gonderiliyor.

ebay.com/...


Gerçekten insanları nasıl sömürebiliriz diye düşünüyorlar...
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alito 5 yıl
Beze alkol sıkıp silmek çok zor değil mi? Allah akıl fikir versin gerçekten.
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redoracle 5 yıl
Teknolojide iyice tembelleştirdi insanları.
Ben bunun tuvalet versiyonunu bekliyorum onuda temizleyen çıksın, hiç olmassa hijyenik olur, slyvesterın demolitionman filmdeki tuvalet gibi bişiy şöyle(3 deniz kabuğu) :)
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mares626 5 yıl
Gözlükten daha pahalı gözlük temizleme cihazımı olur
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orhanyıldız 5 yıl
Cok gereksiz olmus heleki bu fiyata
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Elsa 5 yıl
Gozlukçulerde ultrbişey adlı bi cihaz var 5 dakikada pırıl pırıl yapıyor
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meego 5 yıl
çok pahalı ya, bu fiyata gözlük alıyoruz.
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Batterx One 5 yıl
Atletine gömleğini sil temizle :)
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burakesan 5 yıl
Ben bunu düşünmüştüm ya!
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