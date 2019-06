Dünyanın ilk otomatik gözlük temizleme cihazı ​Cliris, Kickstarter'da destek arıyor

Dünya üzerinde milyonlarca kişi, sağlık ya da güneşten korunmak için gözlük kullanıyor. Bu kullanıcı kesimine yönelik hazırlanan en son Kickstarter projesi ?Cliris , dünyanın ilk otomatik gözlük temizleme cihazı olarak görevini dört dakika içerisine yerine getirebiliyor.

Hemen her gözlüğün sığabileceği oldukça kompakt ve şık bir gövde yapısıyla hazırlanan ?Cliris, gücünü (40 W) standart elektrik prizleri üzerinden sağlıyor ve gözlük temizliği noktasında firmanın kartuş şekilde takılan Cliriense adlı özel biyolojik temizleme sıvısını ve ultrasonik teknolojisini kullanıyor. Bu birimlerin yardımıyla içerisine koyulan gözlüğü sadece dört dakika içerisinde her türlü kirden arındırabilen cihaz, her kartuşla da ortalama 30 temizleme işleminin altından kalkabiliyor. Gövdesinde yer alan LED ışıklandırma sistemiyle hem kartuş durumu hem de temizlik süreci hakkında bilgilendirme yapabilen Cliris, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine de sahip.

Site üzerinde konan 280,000$ bağış hedefini yakalaması halinde seri üretime geçebileceği ve dört dakikanın altında temizlik yapabileceği belirtilen otomatik gözlük temizleme cihazı Cliris, yapılacak en az 269$ (Kartuş fiyatları 25$ seviyesinde / ABD dışı kargo 28$) bağış ile 2015 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/cliris/cliris-the-worlds-1st-automatic-hightech-eyewear-c