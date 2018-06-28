Dünyanın ilk ticari 5G ağı hizmet vermeye başladı

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Finlandiyalı bir operatör, yüksek hızlı 5G mobil internet hizmetini resmi olarak hizmete sunan dünyanın ilk şirket oldu. Elisa isimli telekom servis sağlayıcısı, ticari 5G ağının kullanımı için 5G aboneliği satmaya başladı ve söz konusu hizmeti ilk kullanan isim Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Anne Berner oldu.Ayrıca Bkz. "Samsung'a kötü haber: LG, iPhone'lar için OLED ekran üretimine başlıyor"
Berner, 5G mobil internet aracılığı ile Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Kadri Simson'u görüntülü olarak aradı. Görüşme, Huawei tarafından sağlanan dünyanın ilk ticari 5G terminal cihazları kullanılarak yapıldı. Berner'e göre Finlandiya, 5G teknolojilerinde dünya lideri olmak istiyor ve bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.
Finlandiya mobil veri kullanımında lider ülkeler arasında
Ülkenin Haberleşme Bakanlığı, sonbaharda ilk spektrum lisanslarını çıkarmayı amaçlıyor. Elisa CEO'su Veli-Matti Mattila konuyla ilgili yaptığı açıklamada "5G, ulaşım, sağlık hizmeti, enerji verimliliği iyileştirme ve eğlence gibi alanlarda tamamen yeni uygulamaların kullanılmasını mümkün kılıyor” dedi.
http://telecoms.com/490563/elisa-claims-worlds-first-commercial-5g-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2000 dk her yöne
Sınırsız sms
10 gb internet
Yurt dışı da gun sınırı olmadan 72 ülkede
2 gb internet
200 dk arama ve aranma
200 sms
55 lira veriyorum.
Bu da Türkiye nin gsm karnesi. Nüfus, arazi genişliği gibi etkenleri de saydığımızda gayet iyiyiz.
www.speedtest.net/global-index
He bu iyi bir şey mi. Evet ama gsm sektörü çok iyi ama sabit internet sektörü çok kötü olan ülkeler genelde Arap ülkeleri. Sabit pazardaki değerler çok kötü.
Yani ne anlamışım hizmete soktuğu 5G şebekesinden, eğer 4G'de kullanacaksam. :D
bu kadar sidik yarıştırmaya gerek yok, bende 4.5g olsa, karşıdakinde olmuyor, karşıdakinde olsa bende ki operatör farklı oluyor, 4.5g nin bile nimetlerinde daha istifade etmiş değiliz, herkeste volte, vilte, vowifi destekli cihaz yok, olsa iki tarafta, yes tuşuna bastığında saniyesinde çalmaya başlıyor, olmazsa normalden daha çok bekletip öyle karşı tarafın telefonu çalmaya başlıyor, durup düşündüğünde 5g hayatımıza yeni ne getirecek, 5g den ziyade bence şu an için en önemli teknoloji vowifi, TT de zaten yok geç, vodafone da var ama sms sıkıntılı, kimse kullanmıyor ama, bankacılık işlemlerinde, kurumsal çalışmalarda vs. sms önemli, turkcellde bunların hepsini bir arada sunuyor ama o da ensarcı, yine kötünün iyisi elin ingilizi yani voda, sürekli mobil olmayan biri için vowifi mikemmeel nimet, bence 5g den bile ..
bana soran olursa hd film izlemek için bile 6-7mbps yeterli ve bu hız yarım çeken heryerde alınıyor.yetersiz olan şey kota.
elisa.fi/...
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