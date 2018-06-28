Dünyanın ilk ticari 5G ağı hizmet vermeye başladı

Finlandiyalı bir operatör, yüksek hızlı 5G mobil internet hizmetini resmi olarak hizmete sunan dünyanın ilk şirket oldu. Elisa isimli telekom servis sağlayıcısı, ticari 5G ağının kullanımı için 5G aboneliği satmaya başladı ve söz konusu hizmeti ilk kullanan isim Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Anne Berner oldu.

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Berner, 5G mobil internet aracılığı ile Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Kadri Simson'u görüntülü olarak aradı. Görüşme, Huawei tarafından sağlanan dünyanın ilk ticari 5G terminal cihazları kullanılarak yapıldı. Berner'e göre Finlandiya, 5G teknolojilerinde dünya lideri olmak istiyor ve bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

Finlandiya mobil veri kullanımında lider ülkeler arasında

Ülkenin Haberleşme Bakanlığı, sonbaharda ilk spektrum lisanslarını çıkarmayı amaçlıyor. Elisa CEO'su Veli-Matti Mattila konuyla ilgili yaptığı açıklamada "5G, ulaşım, sağlık hizmeti, enerji verimliliği iyileştirme ve eğlence gibi alanlarda tamamen yeni uygulamaların kullanılmasını mümkün kılıyor” dedi.

http://telecoms.com/490563/elisa-claims-worlds-first-commercial-5g-launch/