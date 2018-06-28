Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk ticari 5G ağı hizmet vermeye başladı

Finlandiyalı Elisa, ticari 5G ağını hizmete sokarak 5G aboneliği satmaya başlayan dünyanın ilk operatörü oldu. 5G hizmetini ilk olarak ülkenin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Anne Berner kullandı.
10 ay
2,7b
1
30
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Finlandiyalı bir operatör, yüksek hızlı 5G mobil internet hizmetini resmi olarak hizmete sunan dünyanın ilk şirket oldu. Elisa isimli telekom servis sağlayıcısı, ticari 5G ağının kullanımı için 5G aboneliği satmaya başladı ve söz konusu hizmeti ilk kullanan isim Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Anne Berner oldu.
Ayrıca Bkz. "Samsung'a kötü haber: LG, iPhone'lar için OLED ekran üretimine başlıyor"
Berner, 5G mobil internet aracılığı ile Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Kadri Simson'u görüntülü olarak aradı. Görüşme, Huawei tarafından sağlanan dünyanın ilk ticari 5G terminal cihazları kullanılarak yapıldı. Berner'e göre Finlandiya, 5G teknolojilerinde dünya lideri olmak istiyor ve bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

Finlandiya mobil veri kullanımında lider ülkeler arasında

Ülkenin Haberleşme Bakanlığı, sonbaharda ilk spektrum lisanslarını çıkarmayı amaçlıyor. Elisa CEO'su Veli-Matti Mattila konuyla ilgili yaptığı açıklamada "5G, ulaşım, sağlık hizmeti, enerji verimliliği iyileştirme ve eğlence gibi alanlarda tamamen yeni uygulamaların kullanılmasını mümkün kılıyor” dedi.

http://telecoms.com/490563/elisa-claims-worlds-first-commercial-5g-launch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
seglopsi 10 ay en beğenilen
millet 5g ye geçti biz halen 2gb kotalı internet kullanıyoruz. yazıklar olsun be.
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkamber 10 ay
sehirler arası yolda, kırsallarda hatta sehir merkezlerinde dahi 4g 3g ye dusuyor hatta bayramda ne zaman memlekete gitsem hat 2g ile yalnız acil cagrilar arasında gidip geliyor. Şehir merkezinde, ünilerde hastanelerde de sorun var. Madem milli baz istisyonları yapıldı. Planlı bir sekilde yerlestirilip kiraya verilebilir oparotorlere.
sehirler arası yolda, kırsallarda hatta sehir merkezlerinde dahi 4g 3g ye dusuyor hatta bayramda ne zaman memlekete gitsem hat 2g ile yalnız acil cagrilar aras...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Yog 10 ay
turkcelden wodofonaya 3 gunde gectım sınirlendım hattı kapadım 8 tl kart parası ve 1 ay kullanım ucretı odıyceksın dedıler telekomdan yenı bı hat aldım oda 50 tl ama siz gecıs yaparsanız para almazlar benım dusunxem inan fazla para vrrme ama benım bulundugum sehır bursa farklı ıllerde telekom nasıl bılmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 10 ay
Şu kota belası olmasa ülkemizde ki kalite fena değil ama kota olduktan sonra anlamı kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 10 ay
Türkiye de gsm sektörü kötü değildir. Fiyatlar da çok kötü değil. Bana göre.
2000 dk her yöne
Sınırsız sms
10 gb internet
Yurt dışı da gun sınırı olmadan 72 ülkede
2 gb internet
200 dk arama ve aranma
200 sms
55 lira veriyorum.
Bu da Türkiye nin gsm karnesi. Nüfus, arazi genişliği gibi etkenleri de saydığımızda gayet iyiyiz.
www.speedtest.net/global-index
He bu iyi bir şey mi. Evet ama gsm sektörü çok iyi ama sabit internet sektörü çok kötü olan ülkeler genelde Arap ülkeleri. Sabit pazardaki değerler çok kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 10 ay
Finlandiya'da hizmet vermeye başlamış operatör ama sonbahardaki frekans ihalesi yapılmadan Finlandiya genelinde bir şey yapılması söz konusu değil. Artı gelecek yıla kadar da 5G şebekesi ile uyumlu cihazların kullanılması da söz konusu değilmiş. O zamana kadar son model birkaç cihaz saymışlar, onlarla 600 Mbit'e kadar hız ile kullanabilirsiniz diyor. Tabii ki bu da muhtemelen 4G ile.
Yani ne anlamışım hizmete soktuğu 5G şebekesinden, eğer 4G'de kullanacaksam. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 10 ay

bu kadar sidik yarıştırmaya gerek yok, bende 4.5g olsa, karşıdakinde olmuyor, karşıdakinde olsa bende ki operatör farklı oluyor, 4.5g nin bile nimetlerinde daha istifade etmiş değiliz, herkeste volte, vilte, vowifi destekli cihaz yok, olsa iki tarafta, yes tuşuna bastığında saniyesinde çalmaya başlıyor, olmazsa normalden daha çok bekletip öyle karşı tarafın telefonu çalmaya başlıyor, durup düşündüğünde 5g hayatımıza yeni ne getirecek, 5g den ziyade bence şu an için en önemli teknoloji vowifi, TT de zaten yok geç, vodafone da var ama sms sıkıntılı, kimse kullanmıyor ama, bankacılık işlemlerinde, kurumsal çalışmalarda vs. sms önemli, turkcellde bunların hepsini bir arada sunuyor ama o da ensarcı, yine kötünün iyisi elin ingilizi yani voda, sürekli mobil olmayan biri için vowifi mikemmeel nimet, bence 5g den bile ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 10 ay
şu an hız sorunu yaşayan mı var kota sorunu mu?
bana soran olursa hd film izlemek için bile 6-7mbps yeterli ve bu hız yarım çeken heryerde alınıyor.yetersiz olan şey kota.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
argat44 10 ay
Yine bizi kandırdılar, Dediydik ya 5G olsun 4G eski teknoloji, Sonra 4.5G diye birşey uydurup kakdırdılar, Hani 5G ye daha 5 yıl vardı, La bi yıl olmadan adamlar kullanmaya başladı, Saftirik muamelesi yapmasanıza olm ağlarım bak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-15814DA30 10 ay argat44
hepsi oyun akn'siz olur mu nasıl para kazancağız kota'sız olur mu olmaz para lazım 2GB yeterlidir fazla bile 500Mb olsa olurdu o bile fazla yarısını alın demek lazım değil mi ? turkiye'de ısp böyle çalışıyor mobil'de 500 Metre uzaklıkta avea 4.5G var fiber detekli 10MBps geçmiyor 2 uzaklıkta Turkcell 70MBps geçiyor nasıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
circassianmen 10 ay
Bizde de 4g yi napıcaksın 3g hızı bana yetiyor diyenler var. Türkcell olmasa 4g nin hızını da öğrenemezdim. Ttnet evde var mobil veri kullanıyorum. Kat kat hızlı diye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
Türkiye de 10 gb interneti platin bronz tarzı tarife ile 90 dan aşağı vermezler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Data 10 ay DH Misafiri
81 e kullanıyordum dediğin paketi 85 e çıkarmışlar Telekom 20gb prime paketi 45 e veriyor Telekom a geçeceğim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 10 ay
kişisel olmayan ticari 5g ağ. fiyatını yazmaya çekinmişler sanırım. aylık 1000 dolar varmıdır.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 10 ay CoreXXX
Aylik ucreti 44.90 €
elisa.fi/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2710 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
telekom, abonelik ve
7 etiket daha operatör elisa 5g ağ Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Fortnite'tan Mayıs ayında rekor gelir: Tam 318 milyon dolar 10 ay ABD'li senatörler Trump’ı ZTE yasağını yeniden yürürlüğe koymaya çağırdı 10 ay Kripto Para Sözlüğü | Bilinmesi gereken kelimeler ve anlamları 10 ay İnsülin iğnesi kadar etkili insülin hapı geliştirildi 10 ay AMD Ryzen 2 için atom karınca anakart 10 ay ABD'ye vergi yaptırımından hangi otomobiller etkilenecek? İşte yeni fiyatlar 10 ay Samsung Galaxy Note 9'un demo cihazını test eden editör, telefonla ilgili yeni bilgiler verdi 10 ay Ejderha gibi uçabilen yapay zeka destekli drone [Video] 10 ay İnsan gibi konuşan Google Duplex'in yeni videosu yayınlandı 10 ay Boeing sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti konseptini ortaya çıkardı 10 ay Jaguar Land Rover, elektrikli araç yatırımını 18 milyar dolara çıkardı 10 ay Uber'i yasaklatmaya çalışan taksiciler, şimdi de Suriyeli korsan taksicilerden şikayetçi 10 ay Facebook'ta yeni veri skandalı: Yüz milyonlarca kullanıcının verileri tehlikede 10 ay Honda'nın ünlü robotu Asimo emekli oluyor 10 ay Instagram hikâyelerine artık müzik eklenebilecek 10 ay Turkcell’den Tavla Go oyunu 10 ay Alibaba, Trendyol'a ortak oluyor 10 ay Halo oyun serisi dizi oluyor 10 ay Pokemon Quest bu kez görevlere çağırıyor 10 ay Boğaziçi Üniversitesinden büyük başarı 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın ilk ticari 5G ağı hizmet vermeye başladı Sonraki Samsung Galaxy A6+, kutusunu açtık! 10 ay 32 çekirdekli Threadripper işlemcisinin fiyatı ortaya çıktı 10 ay Samsung'a kötü haber: LG, iPhone'lar için OLED ekran üretimine başlıyor 10 ay Renault Trucks, yeni nesil elektrikli kamyonlarını tanıttı 10 ay Wozniak, Blockchain'in "balon", Bitcoin'in ise hala "muhteşem" olduğunu düşünüyor 10 ay Öğrencilerin tasarladığı Golem SUV konsepti görücüye çıktı 10 ay Windows 95 akıllı telefonlarda nasıl görünürdü? [Video] 10 ay Mesajlaşma uygulaması Line'a kripto para desteği geliyor 10 ay Facebook artık reklamverenlerin kimliğini paylaşacak 10 ay TeknoSeyir'in katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı Yayın Tekrarı 10 ay Xiaomi kablosuz şarj özelliği sunan mouse pad çıkardı 10 ay PUBG, Fortnite'a açtığı telif hakkı davasını geri çekti 10 ay NBA takımı kripto para madenciliğine başlıyor 10 ay Samsung, "Daima Açık Ekran" özellikli telefonlar için 30 yeni saat modeli yayınladı 10 ay Faraday Future 2 milyar dolarlık dev yatırım ile hayata dönüyor 10 ay Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin tasarımı sızdırıldı 10 ay Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı! 10 ay Apple ve Samsung'un yedi yıllık patent ihlali davası tatlıya bağlandı 10 ay Android Go işletim sistemli Alcatel 1'in fiyatı 89 dolar olarak açıklandı 10 ay NASA başkanından Trump'a destek: Uzay Kuvvetleri kurulmalı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim