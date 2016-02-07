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Dünya'nın yaşanılabilirlik olasılığı %82 çıktı

Uzun zaman önce, çok çok uzak bir galaksideki astronomlar dünyamızı keşfetselerdi neler düşünürlerdi? Washington Üniversitesi astronomları bu sorunun cevabını bulduklarını düşünüyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya'nın yaşanılabilirlik olasılığı %82 çıktı
Evet, yanlış okumadınız. Tüm evrende yaşanılabilir olduğundan emin olduğumuz tek gezegen Dünya olasılık hesaplamalarından pek de etkileyici olmayan bir sonuç aldı.

Washington Üniversitesi'nden astronom Rory Barnes ve arkadaşları, uzun süredir uzaydaki yaşam arayışlarına bir tür rehber olacağı düşünülen "yaşanılabilirlik indeksi" üzerinde çalışıyorlardı. Astronomların bu konudaki önceliklerini belirlemelerine yardım edecek olan indekste, Dünya kendisinden beklediğimiz gibi tam puanlı bir sonuç alamadı. Peki bu ironik sonucun anlamı ne?

"Milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bir uzaylı için Dünya nasıl görünürdü?" sorusuna cevap arayan astronomlar, şu anki tekniklerimizle Yeryüzü'nü çok da etkileyici bulmazdık cevabına ulaştılar. Güneş'e fazla yakın olmamızı olasılığın düşmesindeki önemli sebeplerden biri olarak gösteren Barnes, sözlerine şöyle devam etti:"Aslında yaşanabilirlik bölgesinin kıyısında bir yerlerdeyiz. Eğer Dünya'yı şimdiki tekniklerimizle belirlemiş olsaydık, yaşam için fazla sıcak olduğunu düşünebilirdik"

Dünya'yı, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir gezegen olarak düşünmemiz gerektiğini söyleyen Barnes, devam ediyor:"Üzerinde okyanusların, balinaların olduğunu bilmediğimizi hayal edin. Yalnızca bir yıldızın etrafında dönen ve önünden geçtiğinde ışığını azaltan küçük bir gezegen."

Astronom Rory Barnes ve arkadaşları, bu indeksi hazırlarken birçok kriteri göz önünde bulundurdular. Tüm bu kriterler düşünüldüğünde Dünya'nın ironik bir şekilde yalnızca "iyi" bir aday olarak göründüğü sonucuna ulaşan Washington Üniversitesi astronomları, aslında bir bakıma şu anki tekniklerimizin ne kadar yetersiz olduğunu da ortaya koyuyorlar.

ArXiv.org üzerinden ulaşabileceğiniz makale yakın zamanda The Astrophysical Journal'da da yayımlanacak. 

http://www.washington.edu/news/2016/02/02/reflections-on-the-habitability-of-planet-earth/ Yorum Yaz
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KillerNoob 3 yıl en beğenilen
Dünyayın dengesini boz sonra yaşanılabilirlik indeksini ölç.
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mbald 3 yıl Saylan
Saylan
Dünya hakkında bu kadar tutarsız sonuç aldılarsa. Verilere fazla güvenmemek lazım demekki.

Verilere güvenmeyecez de neye güveneceğiz?Elimizde başka bir bilgi kaynağı var mı yoksa hislerimize mi güvenmek gerekir?
SaylanDünya hakkında bu kadar tutarsız sonuç aldılarsa. Verilere fazla güvenmemek lazım demekki.Verilere güvenmeyecez de neye...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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lapatid 3 yıl
Ya ifadeler habere eksik yansitilmis yada bu calismayi yapan saygın akademisyenler sıcaktan bunaldıkları icin bunlari yazmislar.
"Üzerinde okyanusların, balinaların olduğunu bilmediğimizi hayal edin. Yalnızca bir yıldızın etrafında dönen ve önünden geçtiğinde ışığını azaltan küçük bir gezegen."
Dunyadaki yasami gormek icin suyun icindeki balinayi mi gormen gerekiyor ey sevgili bilim insani.Uzaydan bakinca devasa yemyeşil bitki örtüleri gozukuyor.Sanki tamamen kuru toprak parcasi,cöl ve su kütlesinden olusan bir dünyada yasiyoruz.Dünyanin fazla sicak olmalarini soylemeleri ise gülünç ve sacmaligin daniskasi olmus.Dünya yuzeyinde gorulen en yuksek sicakliklar en kavurucu cöllerde bile 60 dereceyi gecmiyor ki kümülatif canli topluluklarinin yasamsal dongulerindeki habitat icin bu sicaklik azami 40 derecedir.Ayriyeten bir örnek vermek gerekirse de dunyada suyu kaynatabilecek bir yuzey sicakligi yokken dondurabilecek bir sicakliga cok sık rastlanilabilir olmasi gosterilebilir.Yarimkureler arasindaki mevsim farklarindan topografik mikroklima orneklerine kadar inilebilir.
Benim şahsi fikrim bu sozde calismayi hazirlayan insanlarin üstünkörü yetersiz ve eksik hatta baştan savma bir calisma hazirladiklari ve sicaklik argumanlarinin ise yaz sicaklarindan dolayi subjektif oldugu yonunde.Tabii habere yansitilmasinda bir manipulasyona ugradiysa ayni yorumlarim haber icin gecerli.
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aycibin 3 yıl
ikinci el değeri düşük yani
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seker1adam 3 yıl
FEZA İLE FAZLA UĞRAŞMAYIN ZİRA ONU ANLAMAYA NE AKLINIZ YETER NEDE ÖMRÜNÜZ
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darkaura 3 yıl
stalker(1979)
Bu habere göre Mars daha yaşanır kuşakta mı kalıyor?

aslinda mars yasanabilir kusakda. ve varliginin ilk milyar yilinda dunya henuz sogumamis bir ates topuyken, dunyadan cok daha yasanabilir, okyanuslar ve atmosferle kapli bir gezegendi. ne olduda bu hale geldi, dunyadan daha ufak oldugu icin daha hizli sogudu. cekirdegi sogudu ve gunesin yuksek enerjili parcaciklarindan gezegeni koruyan manyetik alani kapandi. sonucunda gunes ruzgarlari gezegenin atmosferini ve suyunu buharlastirip uzaya savurdu. kisaca icerigi net goremiyeceginiz kadar uzakdan bakilsa yorungesinden mars daha yasanabilir bir gezegen adayi olarak gozukebilir.
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gun 3 yıl
Anlayacağınız şu anda yaşanabilir gezegen arıyorsak en iyi çare tek tek gidip bakmak.
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DUBLO 3 yıl
zaten söyle bir dünyanın kara kısmına baktında yani asil yaşana bilir kısım.
sibirya-kuzey kutbu-alaska-gröland ki bunlar az buz yüz ölçüme sahip değil %28 kısım o kısımdır desem cahil sayilmam heralde?
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Saylan 3 yıl
Dünya hakkında bu kadar tutarsız sonuç aldılarsa. Verilere fazla güvenmemek lazım demekki.
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mbald 3 yıl Saylan
Saylan
Dünya hakkında bu kadar tutarsız sonuç aldılarsa. Verilere fazla güvenmemek lazım demekki.

Verilere güvenmeyecez de neye güveneceğiz?Elimizde başka bir bilgi kaynağı var mı yoksa hislerimize mi güvenmek gerekir?
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stalker(1979) 3 yıl
Bu habere göre Mars daha yaşanır kuşakta mı kalıyor?
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Marquis-de-Sade` 3 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Bu habere göre Mars daha yaşanır kuşakta mı kalıyor?

Hayır, yapılan araştırmada bile dünyanın fazla sıcak olduğunu yaşanılabilirlik seviyesinin %82 olduğu söyleniyor Mars'ta bu oran daha da düşüktür. Evrendeki gezegenlerin ortalama sıcaklığına bakılarak hesaplanmış sanırım.
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simbolmina 3 yıl
Mevcut düzen böyle devam ederse 2050 yılında dünyada yaşamın mümkün olamayacağı bir yere gideceğiz diye birkaç farklı yerde okumuştum. Küresel ısınma. Sanıyorum yapılan araştırma en iyimser durum için hesaplanmış.
Hesaplama yöntemlerinde kusur olabilir. Kusur mevcut sonucu daha yüksek de çıkarmış olabilir. Her iki cihette bakmak lazım hata kavramına.
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mementopolis 3 yıl
Mars Sinpirtisi ciktigindan beri böyle haberler yayilmaya basladi . Hatta Elon Musk bile Dünya'yi tehlikeli kabul etti Marsa Tasin maliyiz gibisinden - Tek amaci Popülerite bence Ticari Politika sergilemek- . Bu Habere gelir isek ; Elon örneginde verdigim gibi Mars icin bir probaganda yapmis sanki ( yapti demiyorum cidden ama öyele :D ) .

Mars yasansa bile Kapali kutu olacak, olarak kalacak benden söylemesi ve Görüntüsü Dünya'dan daha cirkin olacak.
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sterig 3 yıl
Gözünüz doysun be.
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