Dünya'nın yaşanılabilirlik olasılığı %82 çıktı

Evet, yanlış okumadınız. Tüm evrende yaşanılabilir olduğundan emin olduğumuz tek gezegen Dünya olasılık hesaplamalarından pek de etkileyici olmayan bir sonuç aldı.Washington Üniversitesi'nden astronom Rory Barnes ve arkadaşları, uzun süredir uzaydaki yaşam arayışlarına bir tür rehber olacağı düşünülen "yaşanılabilirlik indeksi" üzerinde çalışıyorlardı. Astronomların bu konudaki önceliklerini belirlemelerine yardım edecek olan indekste, Dünya kendisinden beklediğimiz gibi tam puanlı bir sonuç alamadı. Peki bu ironik sonucun anlamı ne?"Milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bir uzaylı için Dünya nasıl görünürdü?" sorusuna cevap arayan astronomlar, şu anki tekniklerimizle Yeryüzü'nü çok da etkileyici bulmazdık cevabına ulaştılar. Güneş'e fazla yakın olmamızı olasılığın düşmesindeki önemli sebeplerden biri olarak gösteren Barnes, sözlerine şöyle devam etti:"Aslında yaşanabilirlik bölgesinin kıyısında bir yerlerdeyiz. Eğer Dünya'yı şimdiki tekniklerimizle belirlemiş olsaydık, yaşam için fazla sıcak olduğunu düşünebilirdik"Dünya'yı, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir gezegen olarak düşünmemiz gerektiğini söyleyen Barnes, devam ediyor:"Üzerinde okyanusların, balinaların olduğunu bilmediğimizi hayal edin. Yalnızca bir yıldızın etrafında dönen ve önünden geçtiğinde ışığını azaltan küçük bir gezegen."Astronom Rory Barnes ve arkadaşları, bu indeksi hazırlarken birçok kriteri göz önünde bulundurdular. Tüm bu kriterler düşünüldüğünde Dünya'nın ironik bir şekilde yalnızca "iyi" bir aday olarak göründüğü sonucuna ulaşan Washington Üniversitesi astronomları, aslında bir bakıma şu anki tekniklerimizin ne kadar yetersiz olduğunu da ortaya koyuyorlar.