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Dünyayı "SimCity" oyunu gibi gösteren müthiş uydu görüntüleri

NASA'dan ayrılan üç bilim adamı tarafından kurulan Planet Labs şirketi, Dünyamızı "SimCity" oyunlarına benzer bir açıdan görüntülediler. Sıra dışı uydu fotoğraflarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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7
Uzay
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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NASA'dan 2010 yılında ayrılan üç bilim adamı, kurdukları Planet Labs şirketi ile Dünyanın yüksek kalitede görüntülerini fotoğraflamaya başladılar. Ticari kullanım amacıyla çekilen fotoğraflar, gezegenimizi geleneksel uydu görüntülerine oranla oldukça farklı bir açıdan yansıtıyor.

Fotoğraflar Dünya yüzeyinin 450 km üzerinden çekilmiş 

Sıradan uydu fotoğrafları yukarıdan bir görünüm sunarken, Planet Labs'ın fotoğrafları ise eğik bir açıdan çekildiği için Dünyamızı adeta "SimCity" oynuyormuşçasına görüntülüyor. Planet Labs'dan Robert Simmon, bu etkileyici fotoğrafların Dünya yüzeyinin 450 kilometre üzerinden çekildiğini ve sıradan uydu fotoğraflarından yüzde 60-70 oranında farklı olduğunu belirtiyor.
İçerisinde Riyad, Suudi Arabistan, Fitz Roy Dağı, Houston Texas, Katar, Bilbao İspanya ve Şanghay'dan müthiş manzaraların yer aldığı galerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Özellikle Katar'daki İnci Adası görüntülerinin "SimCity" oyunuyla oldukça benzerlik taşıdığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.engadget.com/2018/04/11/side-view-satellite-images-turn-the-earth-into-sim-city/ Yorum Yaz
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s_mail 1 yıl en beğenilen
galeriniz o kadar iğrenç ki kaynakta ki web sayfasından fotoğrafları inceliyorum.
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nihat383 1 yıl s_mail
Sonuna kadar haklısınız hocam. Bu kadar olumsuz yorum alıp da hala aynı galeride ısrar etmeleri çok garip.
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olağan_şüpheli 1 yıl
izometrik görüş açısı deniyordu sanırım buna.
bu arada galeri harbiden kötü.
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Bi' bitmediniz arkadaşlar, alfa sürümde galeri sorunsuz.
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Psychotechnic 1 yıl
Nedir bu SimCity'i gözümüze sokma çabaları anlamadım.
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YesimCirakli 1 yıl
Bu görüntüden sonra hiç biri beni tatmin etmiyor: earth.app.goo.gl/...
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s_mail 1 yıl en beğenilen
galeriniz o kadar iğrenç ki kaynakta ki web sayfasından fotoğrafları inceliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +39
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nihat383 1 yıl s_mail
Sonuna kadar haklısınız hocam. Bu kadar olumsuz yorum alıp da hala aynı galeride ısrar etmeleri çok garip.
1 Yanıt Yanıtla +15
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