Dünyayı "SimCity" oyunu gibi gösteren müthiş uydu görüntüleri

NASA'dan 2010 yılında ayrılan üç bilim adamı, kurdukları Planet Labs şirketi ile Dünyanın yüksek kalitede görüntülerini fotoğraflamaya başladılar. Ticari kullanım amacıyla çekilen fotoğraflar, gezegenimizi geleneksel uydu görüntülerine oranla oldukça farklı bir açıdan yansıtıyor.

Fotoğraflar Dünya yüzeyinin 450 km üzerinden çekilmiş

Sıradan uydu fotoğrafları yukarıdan bir görünüm sunarken, Planet Labs'ın fotoğrafları ise eğik bir açıdan çekildiği için Dünyamızı adeta "SimCity" oynuyormuşçasına görüntülüyor. Planet Labs'dan Robert Simmon, bu etkileyici fotoğrafların Dünya yüzeyinin 450 kilometre üzerinden çekildiğini ve sıradan uydu fotoğraflarından yüzde 60-70 oranında farklı olduğunu belirtiyor.

İçerisinde Riyad, Suudi Arabistan, Fitz Roy Dağı, Houston Texas, Katar, Bilbao İspanya ve Şanghay'dan müthiş manzaraların yer aldığı galerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Özellikle Katar'daki İnci Adası görüntülerinin "SimCity" oyunuyla oldukça benzerlik taşıdığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.engadget.com/2018/04/11/side-view-satellite-images-turn-the-earth-into-sim-city/