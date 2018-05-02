Düşen satışlara rağmen Sony mobil bölümden vazgeçmiyor

Son dönemde iddialı amiral gemileri ile piyasada boy gösteriyor olsa da Sony’nin mobil bölümü beklentileri bir türlü karşılayamıyor. Firma buna rağmen mobil bölümden vazgeçmek niyetinde değil.

Sony ne kadar telefon sattı?

Yılın ilk çeyreğinde 13.5 milyon adet telefon satan Sony beklentilerin 500 bin adet altında kaldı. İkinci çeyrekte ise 10 milyon adet satış bekleniyor. Yani ilk çeyrek rakamlarının da çok altında.

Sony kısa süre önce mobil bölümde yeniden yapılandırmaya başlayacağını ve karlılık için bölümü küçülteceğini açıklamıştı. Sony’nin yakın dönemde tamamen pazardan çekileceğine ilişkin iddialara firma noktayı koymuş durumda.

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5G teknolojilerine önem veren Sony bu trendde yerini alabilmek için yeterli Ar-Ge potansiyeline sahip olmak gerektiğini düşünüyor. Bu bakımdan akıllı telefon bölümünü devam ettirmek hayati önem taşıyor. Gelecekte 5G teknolojilerini yaygınlaştırma adına akıllı telefon bölümünden çok fazla yararlanacak.

Sony bu kararla birlikte daha çok üst seviye telefonlara odaklanacağını ifade etmiş oluyor zira 5G teknolojileri ilk etapta amiral gemilerinde karşımıza çıkacak. Firmanın gelecek yıl ilk 5G uyumlu akıllı telefonunu piyasaya sürmek istediği biliniyor.