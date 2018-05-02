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Düşen satışlara rağmen Sony mobil bölümden vazgeçmiyor

Bir türlü istenen satış rakamına ulaşamayan Sony mobil bölümü ısrarla devam ettiriyor. 5G teknolojilerinde hızlı hareket etme adına firma akıllı telefon geliştirmeye devam edecek.
1 yıl
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31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde iddialı amiral gemileri ile piyasada boy gösteriyor olsa da Sony’nin mobil bölümü beklentileri bir türlü karşılayamıyor. Firma buna rağmen mobil bölümden vazgeçmek niyetinde değil.

Sony ne kadar telefon sattı?

Yılın ilk çeyreğinde 13.5 milyon adet telefon satan Sony beklentilerin 500 bin adet altında kaldı. İkinci çeyrekte ise 10 milyon adet satış bekleniyor. Yani ilk çeyrek rakamlarının da çok altında.

Sony kısa süre önce mobil bölümde yeniden yapılandırmaya başlayacağını ve karlılık için bölümü küçülteceğini açıklamıştı. Sony’nin yakın dönemde tamamen pazardan çekileceğine ilişkin iddialara firma noktayı koymuş durumda.

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5G teknolojilerine önem veren Sony bu trendde yerini alabilmek için yeterli Ar-Ge potansiyeline sahip olmak gerektiğini düşünüyor. Bu bakımdan akıllı telefon bölümünü devam ettirmek hayati önem taşıyor. Gelecekte 5G teknolojilerini yaygınlaştırma adına akıllı telefon bölümünden çok fazla yararlanacak.

Sony bu kararla birlikte daha çok üst seviye telefonlara odaklanacağını ifade etmiş oluyor zira 5G teknolojileri ilk etapta amiral gemilerinde karşımıza çıkacak. Firmanın gelecek yıl ilk 5G uyumlu akıllı telefonunu piyasaya sürmek istediği biliniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Sony-keeping-Xperia-smartphone-business-due-interest-5G-technology_id104563 Yorum Yaz
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shockwave error 1 yıl en beğenilen
bu tipsiz telefonlar ile bile 13m satabildiysek iyi bir şey yaparsak 50m satarız rahat demişlerdir normal
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gcb1903 1 yıl eulogy
30 yıl boyunca yaptıkları tek iyi iş k750i değildi.
Xperia Arc S mesela, Neo V, W890i, T700. Bunlar kendi kullandıklarımdan bazıları. T700 ve Arc S zamanında piyasanın en iyisiydi.
Asıl sıkıntı Sony mobil bölümü tek başına ele alınca başladı.
30 yıl boyunca yaptıkları tek iyi iş k750i değildi.Xperia Arc S mesela, Neo V, W890i, T700. Bunlar kendi kullandıklarımdan bazıları. T700 ve Arc S zamanınd...
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mert1907 1 yıl
Kolay mı yahu bir anda bütün birikimi kaldırıp atmak. Satışlar kötü olabilir ama artık piyasa mobil üzerinden şekilleniyor ve firmalar bunu hepimizden daha iyi izliyorlar.
Kolay mı yahu bir anda bütün birikimi kaldırıp atmak. Satışlar kötü olabilir ama artık piyasa mobil üzerinden şekilleniyor ve firmalar bunu hepimizden daha iyi ...
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maximus8282 1 yıl
Hisseleri zaten 2000 yılından beri düşüşte.
Zarardan kurtulmak için genel merkez binasını bile satan bir firma, tek tek tüm sektörlerden kopuyor. Adam akıllı bir oyun bölümünden kâr elde ediyorlar. Zaten oyun bölümüde batış yüzünden satılmasın diye ana şirketten ayırıp, başka şirket olarak devam ettiriyorlar.
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LittleMonster 1 yıl
Bi akıllı sizsiniz he. Yok yeni kişiler alsın yok bunu yapsın. Aynen kardeşim bir akıllı sensin
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Silenforce 1 yıl
Sabun kalıbı tasarımlarını bir kenara bırakırlarsa bir sıkıntı kalıcağını düşünmüyorum,yoksa cihazlarda tasarım dışında bir sıkıntı yok.
Ekleme:Ver Z5'in ekranını uzatıp donanımını yenileyip çatır çutur satmazsa birşey bilmiyorum.
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Kodperest 1 yıl
sony seven ender kitledeyim sanırım. başıma bir şey gelmeyecekse ben severek kullanıyorum.
Z3 Compact ile başladım, tam 2. yıla doğru telefonda kronik bir sorun oluştu. Xperia X ile değişim yaptılar, 1 küsür senedir onu da severek kullanıyorum.
Bozulursa tekrar alır mıyım? Bilmiyorum. Piyasayı takip etmiyorum ihtiyacım olmadıkça ama ilk sony modellerini incelerim o kesin.
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EyeCoral 1 yıl
1 Ses-------------------------LG
2 Kamera----------------------Huawei
3 Ekran---------------------- Samsung
4 Oyun/Uygulama desteği
5 Batarya süresi--------------Huawei
6 Depolama
7 Dizayn ve üretim kalitesi---Huawei
8 İyi çekmesi(anten modem vs)-Huawei (Çift anten teknolojisi)
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V4LKyR 1 yıl
Fanatik bir Apple çalışanı olan Ekrem böyle bir haber yaptığına göre demek ki Sony doğru yolda. Sen bu tarz haberleri LG için yap Ekri.
Efsane yeniden dirilecek.
SONY.
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Angel of the Lord 1 yıl
Sony'nin alt ve üst çerçevelerinden daha ince olan telefonlar var piyasada.
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Marquis-de-Sade` 1 yıl
#DirenSony
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Redunay 1 yıl
Milyar dolarlık şirket ama beceremiyor kapansın gitsin
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insom 1 yıl
Bütün tasarımcıları kovup yerine tasarım işini bilenleri getirsin kurtulur. Ama nerdeeee? 4 yıldır insanlar ekran kasa oranını düzelt diyor ama bu mallar halâ bildiklerini okuyorlar nato mermer nato kafa. XZ2'yi bekledim kaç aydır. Yine hayal kırıklığı. Bende gittim xz1 aldim. Her gün 7.5 saat ekran süresi alıyorum.Ve akıcılık on numara saniye takılma yok. 4 sene kullandığım Z2 de bile bir kere takılma olmadı.
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