DxOMark benchmark testlerinde Xperia Z2 zirvede





Akıllı telefon pazarında kamera sözkonusu olduğunda Sony ve Nokia zirveyi kimseye bırakmıyor. Kendi sınıfında pek çok ilki kullanıcılarına sunan iki firmaya ait akıllı telefonlar benchmark skorlarında da kıyasıya mücadele ediyor.





Akıllı telefon kameralarına performans testleri uygulayan DxOMark benchmark platformu, son tanıtılan akıllı telefonları dahil ettiği yeni sonuçları teknoloji dünyası ile paylaştı.





Testin genel ortalamasında Xperia Z2 toplamda 79 puan alarak hem şimdiye kadar ki en yüksek puanı elde etti hem de Nokia 808 PureView modelini geride bırakmayı başardı. Aslında Xperia Z1 modeli de 76 puan alarak geçen sene Nokia 808 PureView modelini zorlamıştı. Sony, Xperia Z2 ile Nokia'nın ünvanını ele geçirmiş oldu.





Xperia Z2'nin 20.7MP çözünürlükteki kamerası 1/2.3-inç büyüklüğünde arka aydınlatmalı CMOS sensör ihtiva ederken, f/2.0 aralıklı G Lens'e sahipti. Ayrıca 4K video çekim kabiliyeti de mevcuttu.





Bununla birlikte bireysel testlerde Xperia Z2 zaman zaman geride kalıyor. Örneğin sabit görüntü çekiminde 808 PureView ile birinci sırayı paylaşan Xperia Z2, Apple iPhone 5S, Nokia Lumia 1020 ve Samsung Galaxy S4 gibi rakiplerinden önde. Ancak video kalitesi konusunda ise Xperia Z1'in gerisinde kalıyor. Ayrıca beyaz dengesinin ve otomatik odaklama sisteminin daha fazla geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.





Küçük problemler bir kenara bırakılırsa Xperia Z2 benchmark skorlarına göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon durumunda. 808 PureView modelinin artık eskidiği düşünüldüğünde akıllı telefon kamerasına önem verenlerin karşısına Xperia Z2 seçeneği çıkıyor.

http://androidcommunity.com/sony-xperia-z2-unseats-nokia-808-pureview-in-dxomark-camera-ranking-20140407/