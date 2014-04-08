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DxOMark benchmark testlerinde Xperia Z2 zirvede

5 yıl
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53
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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DxOMark benchmark testlerinde Xperia Z2 zirvede

Akıllı telefon pazarında kamera sözkonusu olduğunda Sony ve Nokia zirveyi kimseye bırakmıyor. Kendi sınıfında pek çok ilki kullanıcılarına sunan iki firmaya ait akıllı telefonlar benchmark skorlarında da kıyasıya mücadele ediyor.

Akıllı telefon kameralarına performans testleri uygulayan DxOMark benchmark platformu, son tanıtılan akıllı telefonları dahil ettiği yeni sonuçları teknoloji dünyası ile paylaştı.

Testin genel ortalamasında Xperia Z2 toplamda 79 puan alarak hem şimdiye kadar ki en yüksek puanı elde etti hem de Nokia 808 PureView modelini geride bırakmayı başardı. Aslında Xperia Z1 modeli de 76 puan alarak geçen sene Nokia 808 PureView modelini zorlamıştı. Sony, Xperia Z2 ile Nokia'nın ünvanını ele geçirmiş oldu.

Xperia Z2'nin 20.7MP çözünürlükteki kamerası 1/2.3-inç büyüklüğünde arka aydınlatmalı CMOS sensör ihtiva ederken, f/2.0 aralıklı G Lens'e sahipti. Ayrıca 4K video çekim kabiliyeti de mevcuttu.

Bununla birlikte bireysel testlerde Xperia Z2 zaman zaman geride kalıyor. Örneğin sabit görüntü çekiminde 808 PureView ile birinci sırayı paylaşan Xperia Z2,  Apple iPhone 5S, Nokia Lumia 1020 ve Samsung Galaxy S4 gibi rakiplerinden önde. Ancak video kalitesi konusunda ise Xperia Z1'in gerisinde kalıyor. Ayrıca beyaz dengesinin ve otomatik odaklama sisteminin daha fazla geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor. 

Küçük problemler bir kenara bırakılırsa Xperia Z2 benchmark skorlarına göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon durumunda. 808 PureView modelinin artık eskidiği düşünüldüğünde akıllı telefon kamerasına önem verenlerin karşısına Xperia Z2 seçeneği çıkıyor.  

http://androidcommunity.com/sony-xperia-z2-unseats-nokia-808-pureview-in-dxomark-camera-ranking-20140407/ Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Ram, batarya, kasa kalitesi, tasarım, ses ve yeni ekranıyla zaten rakiplerinden bir kaç adım önde kalıyordu, kamera açısından büyük bir beklentim yoktu ama güzel sonuç almış..

Almanya'da bu cihaz S5'den daha ucuz, kur düşük. Sony Türkiye akıllı ol.
Ram, batarya, kasa kalitesi, tasarım, ses ve yeni ekranıyla zaten rakiplerinden bir kaç adım önde kalıyordu, kamera açısından büyük bir beklentim yoktu ama güz...
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1 Yanıt Yanıtla +101
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matmuhendisi 5 yıl Illustrious.
Illustrious.
Ram, batarya, kasa kalitesi, tasarım, ses ve yeni ekranıyla zaten rakiplerinden bir kaç adım önde kalıyordu, kamera açısından büyük bir beklentim yoktu ama güzel sonuç almış..

Almanya'da bu cihaz S5'den daha ucuz, kur düşük. Sony Türkiye akıllı ol.

Öyle bi hale geldik ki 2.1 kuruna düşük der olduk ..
Illustrious.Ram, batarya, kasa kalitesi, tasarım, ses ve yeni ekranıyla zaten rakiplerinden bir kaç adım önde kalıyordu, kamera açısından büy...
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kımyasal 5 yıl
Sony Türkiye,LG G2 taktiğini uygulayıp satış yaparsa gönüllere taht kurar.
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DH Misafiri 5 yıl
Gerçek renklere odaklanınca sonuç gayet normal.Ayrıca sensörden arayüze,kullanışlılıktan videoya kadar inceleyerek puan veriyorlar.Öyle yanyana koyup bı daha canlı pampa mantığıyla değil.Adam video larşılaştırma koymuş e hani referans kamera? Ben ne bileyim hangi tonda.gerçi sony aklını kullansa biraz bassa satureyide cayır cayır yansa fotolar o zaman süpermiş kanka derler.
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depeche35 5 yıl
Hepimiz de biliyoruz ki donanımsal anlamda Z2 ve Z1 kamera'da fark yok. ( Yoksa var mı ? ) Algoritmada bir değişiklik var.
En iyi kamera için bu yeterli midir ( Galaxy S4, Note 3 ) den iyi olsa yeter de artar da !
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cherkesomer 5 yıl
telefon güzelde acaba nerede_? one daki sorunu yaşayacak gecikme olacak haberleri çoktan yayıldı.. cihazda 4kda aşırı ısınmadan kaynaklı sorunlar. kasa ile ilgili sıkıntılar mevcutmuş.. birileri hazirana ertelenec diyor fakat ingilteredeki önspariş alanlar mayısda diyor.. ortam karışık diğerleri piyasaya çıktı bile.. ve 6ayda bi telefon çıkarıcaz diyen firma SONY kaç ayda satışa başlayacak merak konusu.. satışa başlar 3ay sonra yeni telefonunu tanıtır.. büyük sıkıntı..
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aycibin 5 yıl
nokia 1020 kamerası s4'ten de 5s'ten de iyidir.testte geri olmasından dolayı güvenilir bulmadım.en iyisi mi bilmem de z2 kamerası kimseyi üzmeyecektir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony adam akıllı fiyat politikası uygulasa aslında hiç düşünmem alırım ama abartı hakketten compact bile 2100 insaf ya
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modifci 5 yıl
DxOMark ı ciddiye alan var mı yahu
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eminutku 5 yıl
bu testler boşuna çıkınca gorcez nokia mı sony mi z1 de bôle cıktı ne oldu
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nepasvior 5 yıl
bi de sniper testi karşılaştırması yapsalar fena olmaz, 5s i sniperla vurunca delik deşik oluyordu aliminyum kasaya rağmen, bu konuda tek umudum sony, zaten teleofonlara koyulabilecek 2 özellik kaldı biri pil ömrü nun uzatılması ikincisi de kurşun geçirmezlik
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mtsf 5 yıl
sony telefonlar resim dogruluğu konusunda rakiplarinden öndeler. göze hoş gelen görüntülerin en iyi fotoğraf olacagı gibi bir alğı var millette bence nokia ve samsung bunda kaybediyor
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Sunstorms 5 yıl
Bu site şaibeli incelemeleriyle meşhurdur. Zaten sitenin zerre kaile alınmamasını gerektiğini "s4 e lumia 1020 den iyi fotoğraf çekiyor" demesinden bile rahatlıkla anlayabilirsiniz. Profesyonel fotoğrafçıların rağbet ettiği tek cihaz şuan lumia 1020 gerisi boş. Haber niteliği taşımıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Hocam bu test sacma b3nde s4 kullanıyorum ama yapma ya 1020 dwn uyi mi b2nimki manyakmisin nokia n8 bik3 benimkindwn iyi çıkıyor istedigin kadar ayar yap lumia 1030 ve 808 ilk 2 dedir
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BekirTemel 5 yıl
Zaten son android amiral gemiler arasında en beğenilen olmada da zirvede.
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kymelria 5 yıl
Sitenin top20si

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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SturdyHead 5 yıl
Yine Compact faciası yaşanacak.
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CoreXXX 5 yıl
lumia 1020 varken niye 808 testte onu anlayamadım.hepsini denedim kamera konusunda Nokia 1 numara
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