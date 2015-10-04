Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DxOMark testlerinde en iyi kamera Sony Xperia Z5'e ait

3 yıl
8,1b
1
71
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DxOMark testlerinde en iyi kamera Sony Xperia Z5'e ait
Farklı sektörlerde kullanılan kamera sensörlerinin çeşitli testlerini yaparak kalitesini ortaya koymaya çalışan DxOMark, Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia Z5'deki 23MP kamerayı masaya yatırdı.

Xperia Z5 serisinde bilindiği üzere 23MP maksimum çözünürlüğe sahip yeni bir sensör kullanılıyor. 5520 x 4120 piksel çözünürlüğünde görüntüler yakalayabilen kamera 2160p/30fps, 1080p/60fps, 720p/120fps şeklinde video değerlerine imza atıyor. Sensörde faz algılamalı otomatik odaklama, LED flash, HDR, konum etiketleme gibi özellikler yer alıyor. 

Yapılan testlerde Sony Xperia Z5 modelinin fotoğraf tarafında 88 puan aldığı görülmüş. Aynı kategoride Galaxy S6 Edge modeli de 88 puan, iPhone 6 Plus modeli de 84 puan elde etmiş. Video tarafında ise Xperia Z5 kamerası 86 puana imza atarken, Galaxy S6 Edge modeli 84 puan, iPhone 6 Plus modeli de 79 puan elde etmiş. İkisinin ortalamasına baktığımızda ise sırasıyla 87, 86, 82 puan seviyelerini görüyoruz. 

Xperia Z5 böylelikle güncel kamera testlerinde birinci sırayı almayı hak etmiş. Cihazın kamerasının pek çok durumda çok iyi beyaz dengesi yakaladığı ve renkleri işlediği, flaşın detayları çok iyi yansıttığı, düşük ışık koşullarında kaliteli çekimler yapıldığı, rakiplerinin çok çok ilerisinde görüntü sabitlemesinin olduğu ve iyi otomatik odaklama yapıldığı not düşülmüş.

Eksi noktalar ise mavi gökyüzü çekimlerinde bazı yapaylıkların olması, düşük ışıkta zaman zaman küçük kumlanmalar olması ve otomatik odaklamanın biraz yavaşlaması, yine düşük ışıklarda renk gölgelenmesi yaşanması şeklinde sıralanıyor. Kamera konusunda çıtayı oldukça yükselten Sony, lansman sonrasında oldukça olumlu yorumlar almıştı. Xperia Z5 serisinde kullanılan bu sensör en azından bu yıl Sony'yi rakipsiz bırakacak gibi duruyor.  
DxOMark testlerinde en iyi kamera Sony Xperia Z5'e ait
 

http://www.dxomark.com/Mobiles/Sony-Xperia-Z5-Mobile-review-Best-mobile-photo-video-scores-to-date Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 3 yıl en beğenilen
artık herkes çenesini kapar umarım. sony kamerayı halletti
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mipa90 3 yıl
Önce dediler ki g4 yok o yoksa z5 en iyi sayılmaz. G4 burda deyince şimdide dxomark a laf atmalar başladı :)) sony yaptı bu sefer isterseniz kabul edin isterseniz kendinizi avutun amma sony düşmanı varmış ilginç
Önce dediler ki g4 yok o yoksa z5 en iyi sayılmaz. G4 burda deyince şimdide dxomark a laf atmalar başladı :)) sony yaptı bu sefer isterseniz kabul edin istersen...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greenk 3 yıl
Telefon sektöründe en iyi kamera zaten Sony'nin.
Çoğu cep telefonu firmaları sonyden alıyor.
Z5 de yeni bir kamera yeni bir yazılım geldi demek ki. Yani yazılım iyileşti yoksa kamera sensörlerinde hep liderdi.
Telefon sektöründe en iyi kamera zaten Sony'nin.Çoğu cep telefonu firmaları sonyden alıyor.Z5 de yeni bir kamera yeni bir yazılım geldi demek ki....
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Bence şu testi yapın
İphone ile çekilmiş bir fotoğrafı kalitesini düşürmeden mail yoluyla başka bir marka telefona yollayın sonra aynı resmi ekrana getirip iki cihazı yan yana koyun. Aradaki farkı göreceksiniz. İphoneda parlak retina ekran sayesinde çok canlı çıkan fotoğraf aslında o kadar da kaliteli olmadığını göreceksiniz.
Geçenlerde istanbulda arkadaş ile gezerken iphone6 sı ile resimler çekmiş bana telefonunda gösterdi hayran kaldım resme sonra dedim bana yolla yolladı benim galaxy nexus( 5 yıllık ) bir baktım berbat :(
Sonra başka bir iphone6'sı olan arkada resmi gönderdim ikimiz aynı anda açtık bende berbat olan resim iphonede süper. (retina iyi bir ekran hakkını yemememek lazım)
Ama asıl önemli olan bu resimin bilgisayarda nasıl görüneceği idi kafamda
Sonra bilgisayara attım resim gerçektende o iphone6 da göründüğü gibi değilmiş.
O yüzden ben artık bu telefonlardaki görünümden başka bilgisayara attığımda nasıl görünyüor buna bakıyorum. Eğer ki bilgisayarda da aynı güzel etkiyi oluşturan bir icat görürsem gerçekten tebrik ederim. Çünkü yıllar sonra ben resimleri telefondan değil bilgisayardan bakacağım.
MP tartışmasının içine lens kavramını da sokmam gerek tabi ki ama yinede detay gerekli resimler için yüksek mp ve ışığın az olduğu yerde güzel çekim yapan ürünler benim için bir adım önde olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seker1adam 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bence şu testi yapın
İphone ile çekilmiş bir fotoğrafı kalitesini düşürmeden mail yoluyla başka bir marka telefona yollayın sonra aynı resmi ekrana getirip iki cihazı yan yana koyun. Aradaki farkı göreceksiniz. İphoneda parlak retina ekran sayesinde çok canlı çıkan fotoğraf aslında o kadar da kaliteli olmadığını göreceksiniz.
Geçenlerde istanbulda arkadaş ile gezerken iphone6 sı ile resimler çekmiş bana telefonunda gösterdi hayran kaldım resme sonra dedim bana yolla yolladı benim galaxy nexus( 5 yıllık ) bir baktım berbat :(
Sonra başka bir iphone6'sı olan arkada resmi gönderdim ikimiz aynı anda açtık bende berbat olan resim iphonede süper. (retina iyi bir ekran hakkını yemememek lazım)
Ama asıl önemli olan bu resimin bilgisayarda nasıl görüneceği idi kafamda
Sonra bilgisayara attım resim gerçektende o iphone6 da göründüğü gibi değilmiş.
O yüzden ben artık bu telefonlardaki görünümden başka bilgisayara attığımda nasıl görünyüor buna bakıyorum. Eğer ki bilgisayarda da aynı güzel etkiyi oluşturan bir icat görürsem gerçekten tebrik ederim. Çünkü yıllar sonra ben resimleri telefondan değil bilgisayardan bakacağım.
MP tartışmasının içine lens kavramını da sokmam gerek tabi ki ama yinede detay gerekli resimler için yüksek mp ve ışığın az olduğu yerde güzel çekim yapan ürünler benim için bir adım önde olacaktır.

Zaten resme aynı ekrandan bakmak şart nokia n8 z3 ile yakın seviyede bende var ikiside nokia ile çektiğim resme z3 compact ekranında bakıyorum hatta n8 de daha az noise var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
weatherman 3 yıl
G4 yok, Iphone 5S Z1'nin (hatta Z2'nin gerisinde kalmış. Sony istediği cihazına piyasanın en kral lensini koyar, yapmıyor. Maaliyet olabilir gelecek planlamasinda zamanlamayi uygun bulmuyor olabilir ama şu cihazların kulladiklarim arasinda siralamasi kesinlikle bu olmazdi. PR kokan bir liste.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seker1adam 3 yıl
Beyler bayanlar bu kamera olayına boşuna takılmayın ...çünkü bunlsr pazarlama stratejisi aynınsensörleri koyup şunu yaptık bunu ekledik bunu değiştirim şunu şuraya koyduk diyorlar 20 den 23 e çıktık diyorlar.....BEYLER SİZİ KANDIRIYORLAR...SİZ GERÇEĞİ GÖRMEK DEĞİL KANDIRILMAK İSTİYORSUNUZ....
Kameralı telefonlarda en büyük sensör
Panasonic lumix cm1 1000 dolarlık fiyatı ile 1 inclik sensör kullanıyor 12x9 milimetre
Nokia 808 1/1.2 inç 10x8 milimetre
Lumia 1020 1/1.5 inç 7x5 milimetre
Sony xperia z5 1/2.3 inç 6x4 milimetre
Bu telefonlarla flckr adresinde smartcamclub isimli profil yüzlerce fotoğraf çekmiş orjinal boyutları ile duruyor lg g4 s6 panasonic lumix cm1 nokia 808 lumia 1020 sony z3 bir kaç.cihaz daha var hepsini yanında tsşıyarak her gittiği yerde hepsiyle kareler çekmiş yanıltıcı olmasın diye bi kaç poz fazla çekmiş.....resimleri ben üşenmeyip tek tek cihaza indirdim en iyi fotoğrafları ayrı bir dosyaya attıp ama hangi cihazla çekildiklerine bakmadan .... Sonra ayırdığım fotoğraflarda en çok resimin nokia 808 ve panasonic lumix cm1 e ait olduğunu gördüm sonrada lg g4 ve 1020 var...diğer cihazlarda z5 dahil zoom yapınca kumlanma var..girin kendi gözünüzle bakın flckr da
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sleepingawake 1 yıl seker1adam
Sene 2018. Hala bu dediğiniz olur :)
İki telefonun güncel bir versiyonu olsa düşünmeden alırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyozgurluk 3 yıl
Kamerada lumia 1020 ya da nokia 808'e asla yetişemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eneshatipoglu 3 yıl
z5 premiumlar ne zaman ve ne kadardan gelecek bilen var mi arkadaslar.

aylardir para biriktiriyoruz adam gibi bir telefon almak istiyorum artik :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 3 yıl
iyice sidik yarışına döndü
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
valla en üst puanı almış da ne kadar fark atmış kesin yorum için yine de erken.başka yerlerdeki testlerini de görmek lazım elbette.ama z3'ün çıtasını belirgin şekilde yükseltmiş olduğunu görmüş olduk.bu da oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.zaten focus konusunda piyasanın en hızlısı olduğunu farklı incelemelerde görmüştük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ax 3 yıl
Sensör boyutu arttıkça kalite artar elbette ama birçok farklı etmende fotoğraf kalitesine etki eder.Yüksek megapiksel elbette küçük sensörle pek tavsiye edilmez ama işin yazılım tarafı bu açığı kapatacak düzeyde.Aynı boyutta sensöre sahip 8 ve 16 megapiksel kameralardan 16'lık olanı daha iyi fotoğraf verebilir ki zaten günümüz telefonları bunun örneği.Yüksek megapiksel kandırmaca demek artık klişe oldu.Full frame yeni nesil yüksek mp makinalar eski nesillerden daha iyi fotoğraf veriyor.Tabi teoride düşük mp daha çok ışık daha çok detay demek orası ayrı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zingfth 3 yıl
Şüpheniz mi var dı gençlerr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 3 yıl
Z3 ün kamerası 1020 den iyi çekiyormuş he mi? Güldürmeyin adamı. Pureview 808 bile şu listedeki cihazların yarısından daha iyi çekiyor bırak 1020 yi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl
Sony lensli telefon kullanıcısı olarak (Meizu MX4 - Z3'le aynı lens) Sony bu işi gerçekten biliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Sony para yedirmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8051 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl General Mobile 4G Android one artık Arnavutlukta tüketiciler ile buluşuyor. 3 yıl LG G2 almaya değer mi? "2 yıl aradan sonra tekrar inceleme videosu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim