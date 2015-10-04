DxOMark testlerinde en iyi kamera Sony Xperia Z5'e ait

Farklı sektörlerde kullanılan kamera sensörlerinin çeşitli testlerini yaparak kalitesini ortaya koymaya çalışan DxOMark, Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia Z5'deki 23MP kamerayı masaya yatırdı.





Xperia Z5 serisinde bilindiği üzere 23MP maksimum çözünürlüğe sahip yeni bir sensör kullanılıyor. 5520 x 4120 piksel çözünürlüğünde görüntüler yakalayabilen kamera 2160p/30fps, 1080p/60fps, 720p/120fps şeklinde video değerlerine imza atıyor. Sensörde faz algılamalı otomatik odaklama, LED flash, HDR, konum etiketleme gibi özellikler yer alıyor.





Yapılan testlerde Sony Xperia Z5 modelinin fotoğraf tarafında 88 puan aldığı görülmüş. Aynı kategoride Galaxy S6 Edge modeli de 88 puan, iPhone 6 Plus modeli de 84 puan elde etmiş. Video tarafında ise Xperia Z5 kamerası 86 puana imza atarken, Galaxy S6 Edge modeli 84 puan, iPhone 6 Plus modeli de 79 puan elde etmiş. İkisinin ortalamasına baktığımızda ise sırasıyla 87, 86, 82 puan seviyelerini görüyoruz.





Xperia Z5 böylelikle güncel kamera testlerinde birinci sırayı almayı hak etmiş. Cihazın kamerasının pek çok durumda çok iyi beyaz dengesi yakaladığı ve renkleri işlediği, flaşın detayları çok iyi yansıttığı, düşük ışık koşullarında kaliteli çekimler yapıldığı, rakiplerinin çok çok ilerisinde görüntü sabitlemesinin olduğu ve iyi otomatik odaklama yapıldığı not düşülmüş.





Eksi noktalar ise mavi gökyüzü çekimlerinde bazı yapaylıkların olması, düşük ışıkta zaman zaman küçük kumlanmalar olması ve otomatik odaklamanın biraz yavaşlaması, yine düşük ışıklarda renk gölgelenmesi yaşanması şeklinde sıralanıyor. Kamera konusunda çıtayı oldukça yükselten Sony, lansman sonrasında oldukça olumlu yorumlar almıştı. Xperia Z5 serisinde kullanılan bu sensör en azından bu yıl Sony'yi rakipsiz bırakacak gibi duruyor.

http://www.dxomark.com/Mobiles/Sony-Xperia-Z5-Mobile-review-Best-mobile-photo-video-scores-to-date