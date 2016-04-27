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Dyson’dan Supersonic saç kurutma makinesi

Güçlü olmasını istediğiniz saç kurutma makinesinin devasa boyutları sizi yoruyorsa, Dyson’un yeni geliştirdiği Supersonic adındaki farklı saç kurutma makinası ilginizi çekebilir.
3 yıl
13,5b
1
23
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar önce Air Multiplier adındaki yenilikçi vantilatör teknolojisiyle gündeme oturan Dyson, çalışmalarını bir adım ileriye götürdü ve aynı tasarımı şimdi de saç kurutma sektörüne getiriyor. Supersonic adındaki saç kurutma makinası, yeni bir devri başlatacak.

Air Multiplier hatırlanacağı üzere, pervanesiz bir tasarım temelinde geliştirilmişti. Alt kısımdaki türbin, üst kısımdaki dairesel yapıya hava üflerken, aynı zamanda çevredeki havayı da çekerek ileriye doğru çok hızlı bir şekilde üfleyebiliyordu. Dyson sistemi daha da küçülttü ve bir saç kurutma makinesinin içerisine sığdırmayı başardı.

Supersonic üzerinde yaklaşık olarak 50 ay çalışan Dyson mühendisleri, bu araştırmalar için 38 milyon Pound harcamış. Dyson, klasik kurutma makinelerinin saç yapısına zarar verdiğini ifade ediyor. Supersonic ise bu dezavantajı ortadan kaldırıyor.

Ayrıca Bkz. "NASA, daha çevreci araştırma uçakları geliştirmek istiyor"

Cihazda, türbin motoru 9 kat küçültülmüş ve 13 bıçaklı yapı dakikada 110 000 devir yapıyor. Türbin yine kurutucunun sap kısmına yerleşiyor. Buradan üst kısma hava verilirken, çevredeki hava da hızlı bir şekilde saça üfleniyor. Cihazda 3 farklı hız ve 4 sıcaklık ayarı bulunuyor. Ayrıca bir kontrolcü, saniyede 20 kere hava sıcaklığını kontrol ederek, mikro işlemciye gönderiyor.

Özellikle klasik kurutma makinelerinin kullanım senaryolarında el ve kolların belirli bir mesafeden zorlanarak cihazı tutmak zorunda olduğu düşünüldüğünde, kompakt yapısı ile Supersonic çok daha rahat bir tutuş sunuyor. Dyson Supersonic, bugün Japonya’da resmiyet kazandı ve 299 Pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Haziran ayında ise İngiltere’ye gelmesi bekleniyor. 

 

http://arstechnica.com/gadgets/2016/04/dyson-hair-dryer-supersonic-uk-details/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
crazy585858 3 yıl en beğenilen
adamlar sürekli yenilikçi ve estetik ürünler yapıyorlar elektrikli süpürgelerindeki motorda mükemmeldi bu tür ürünler parasini hakeden ürünler çünkü gerçekten ar-ge yapıyor bu şirket ayakta alkışlanır..
adamlar sürekli yenilikçi ve estetik ürünler yapıyorlar elektrikli süpürgelerindeki motorda mükemmeldi bu tür ürünler parasini hakeden ürünler çünkü gerçekten a...
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FlyingUnderpants 3 yıl
Dyson, Philips, Space X ve daha niceleri.. Yenilikci firmalara bayılıyorum.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Bi arada lazerli traş bıçağı vardı ya noldu ona :)
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netinter 3 yıl
Merhabalar
Çok güzel bir ürüne benziyor sıradışı ama kullanımı ve garantisi nasıl acaba kullanan varmı
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0MG90 3 yıl
Vay be, çok iyi gerçekten
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asosyal mühendis 3 yıl
150 liralık saç kurutma makinesini kullanmaya devam.
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Psydia 3 yıl
Daha geçen ay endüstriyel tasarımcı bir arkadaşa bunu proje olarak yapmasını önermiştim, arkadaş da taslak hazırlamıştı ve hocası beğenmemişti. :) sonra memleketten niye böyle icatlar çıkmıyor diye yakınıyoruz
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umut_baris 3 yıl
Sen onu bunu bırak da bu cihaz arızalanınca kim nasıl bunu sökecek onu söyle.

İnsanlar saçına bu kadar önem verse bırak kurutma makinesini, şampuan bile kullanmazlardı.
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aycibin 3 yıl
buna benzer teknosa'da vantilatör görmüştüm 1299tl'ye.aynı mantık galiba.gerçi o paraya da klima varken kim alır vantilatörü demiştim :)
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alito 3 yıl
299 Pound nedir ya!! Allah akıl fikir versin bunlara.
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MALTHAEL 3 yıl
Çok iyi bununla iyi kasa temizlenir

Kompresör varken gerçi pek kullanışlı olmaz
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FlyingUnderpants 3 yıl
Dyson, Philips, Space X ve daha niceleri.. Yenilikci firmalara bayılıyorum.
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alp0007 3 yıl
Güzel hediye olur...
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mobylette 3 yıl
The first difference between the Supersonic and your average hotel hair dryer comes courtesy of its 27 mm (1.06 in) wide V9 motor. As Dyson's lightest and smallest digital motor, the V9 has 13 impeller blades and spins at up to 110,000 rpm but emits only one inaudible frequency – meaning the only noise you should have to contend with is the rush of air.
kaynak gizmag.com
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V4LKyR 3 yıl
Bu adam 110.000 devir (RPM) dönen ve elektrikle çalışan BU KADAR KÜÇÜK bir motor nasıl yapabiliyor...
1 Yanıt Yanıtla +3
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UML 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bu adam 110.000 devir (RPM) dönen ve elektrikle çalışan BU KADAR KÜÇÜK bir motor nasıl yapabiliyor...

Brushless veya fırçasız motor olarak adlandırılan motorlarda münkün, yeni olan bişey değil
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