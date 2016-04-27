Dyson’dan Supersonic saç kurutma makinesi

Yıllar önce Air Multiplier adındaki yenilikçi vantilatör teknolojisiyle gündeme oturan Dyson, çalışmalarını bir adım ileriye götürdü ve aynı tasarımı şimdi de saç kurutma sektörüne getiriyor. Supersonic adındaki saç kurutma makinası, yeni bir devri başlatacak.

Air Multiplier hatırlanacağı üzere, pervanesiz bir tasarım temelinde geliştirilmişti. Alt kısımdaki türbin, üst kısımdaki dairesel yapıya hava üflerken, aynı zamanda çevredeki havayı da çekerek ileriye doğru çok hızlı bir şekilde üfleyebiliyordu. Dyson sistemi daha da küçülttü ve bir saç kurutma makinesinin içerisine sığdırmayı başardı.

Supersonic üzerinde yaklaşık olarak 50 ay çalışan Dyson mühendisleri, bu araştırmalar için 38 milyon Pound harcamış. Dyson, klasik kurutma makinelerinin saç yapısına zarar verdiğini ifade ediyor. Supersonic ise bu dezavantajı ortadan kaldırıyor.

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Cihazda, türbin motoru 9 kat küçültülmüş ve 13 bıçaklı yapı dakikada 110 000 devir yapıyor. Türbin yine kurutucunun sap kısmına yerleşiyor. Buradan üst kısma hava verilirken, çevredeki hava da hızlı bir şekilde saça üfleniyor. Cihazda 3 farklı hız ve 4 sıcaklık ayarı bulunuyor. Ayrıca bir kontrolcü, saniyede 20 kere hava sıcaklığını kontrol ederek, mikro işlemciye gönderiyor.

Özellikle klasik kurutma makinelerinin kullanım senaryolarında el ve kolların belirli bir mesafeden zorlanarak cihazı tutmak zorunda olduğu düşünüldüğünde, kompakt yapısı ile Supersonic çok daha rahat bir tutuş sunuyor. Dyson Supersonic, bugün Japonya’da resmiyet kazandı ve 299 Pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Haziran ayında ise İngiltere’ye gelmesi bekleniyor.