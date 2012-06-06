E3 2012: Gameloft, Asphalt 7: Heat ve diğer üç yeni oyununu duyurdu

Her yıl genellikle Mayıs sonu - Haziran başında Amerika'nın Los Angeles şehrinde düzenlenen Elektronik Eğlence Fuarı (E3), bu yıl çok sayıda mobil yapımın tanıtımına sahne oldu. Hızla yükselen bu sektörün en büyük ve en tecrübeli oyuncusu Gameloft da, konferans kapsamında yeni oyunlarını duyurdu.

İlk olarak Samsung'un yayınladığı Galaxy S3 basın görüntülerinde görülen Asphalt 7: Heat, The Amazing Spider-Man, Kingdoms & Lords ve Cosmic Colony oyunları resmiyet kazandı. Detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz;

Asphalt 7: Heat

Mobil sektörün belki de en uzun soluklu serisi olan Asphalt, muhteşem grafikleri ve değişmeyen oynanış türüyle Asphalt 7: Heat ile tekrar karşımızda. Resmi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi verilmedi. Fakat oyunun Samsung Galaxy S3 tanıtımında sergilenmesi sebebiyle yakın zamanda satışa çıkacağını tahmin ediyoruz.

Asphalt 7: Heat'in sahip olacağı özellikler;

Efsanevi DeLorean dahil olmak üzere birçok üreticinin 60 farklı aracı

Yeni Apple iPad'in yüksek çözünürlüklü ekranını zorlayacak düzeyde grafikler

Hawaii, Londra, Paris, Miami ve Rio gibi gerçek şehirlerde geçen 15 farklı yarış seti

Yenilenen çevrimiçi ve 6 kişiye kadar yerel çoklu oyuncu modu

15 ligdeki 150 yarışı 6 modda oynayabilme The Amazing Spider-Man

Dün Gameloft ve Marvel'ın resmi basın duyurusunu yayınladığı The Amazing Spider-Man'in mobil oyunu, bugün E3 2012'de tanıtıldı. Film sektörünün en yüksek hasılata sahip serilerinden biri olan Spider-Man'in tekrar baştan anlatılacağı yeni film, 3 Temmuz'da Amerika'da gösterime girecek. Resmi oyun ise; 28 Haziran'da Android ve iOS cihazları için satışa çıkacak.

Grafiklerini hiç beğenmediğimiz The Amazin Spider-Man'in diğer özellikleri şöyle olacak;

İnanılmaz örümcek adam karakterini 35'ten fazla sürükleyici görevde yönetin

The Lizard'a karşı savaşarak karanlık planlarını hayata geçirmesini engelleyin.

Tatmin edici mücadele sistemi ve istenildiği gibi düzenlenebilen, geliştirilebilen yetenekler

Üst düzey grafiklerle bezenmiş 3 boyutlu New York şehrinde özgürce dolaşın Kingdoms & Lords

İki boyutlu RPG türündeki Kingdoms & Lords, bol miktarda benzer rakibe sahip. Şehir ve ordu oluşturma üzerine dayalı yapımın oynanışı bağımlılık yapacak cinsten. Bu durumu lehine çevirmek isteyen Gameloft'un dört bir yanı uygulama içi ödeme ile satın alınabilecek içeriklerle dolduracağıdan eminiz. 7 Haziran'da uygulama mağazalarındaki yerini alacak.

Cosmic Colony

Kingdoms & Lords'un uzay temalı versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Cosmic Colony, kendi uzay çağı kolonizi oluşturmanızı sağlıyor. UFO ya da meteor düşmesi gibi olağan dışı durumlarla karşılaşabilir, yeni gezegenler ve galaksiler keşfedebilirsiniz. Yakında çıkacağı bildirilen oyun, muhtemelen ücretsiz olacak.

Tüm oyunlar Android ve iOS cihazlarını destekleyecek. Çıkış tarihi belirtilmeyenler en geç Ağustos'ta mobil oyuncuların beğenisine sunulmuş olacak. Gameloft tarafından yayınlanan tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek oyunlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.



















http://www.androidpolice.com/2012/06/05/gameloft-announces-4-new-titles-at-e3-including-next-iteration-of-asphalt-racing-series/