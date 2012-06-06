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E3 2012: Gameloft, Asphalt 7: Heat ve diğer üç yeni oyununu duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,2b
1
19
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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E3 2012: Gameloft, Asphalt 7: Heat ve diğer üç yeni oyununu duyurdu
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Her yıl genellikle Mayıs sonu - Haziran başında Amerika'nın Los Angeles şehrinde düzenlenen Elektronik Eğlence Fuarı (E3), bu yıl çok sayıda mobil yapımın tanıtımına sahne oldu. Hızla yükselen bu sektörün en büyük ve en tecrübeli oyuncusu Gameloft da, konferans kapsamında yeni oyunlarını duyurdu.
İlk olarak Samsung'un yayınladığı Galaxy S3 basın görüntülerinde görülen Asphalt 7: Heat, The Amazing Spider-Man, Kingdoms & Lords ve Cosmic Colony oyunları resmiyet kazandı. Detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz;
Asphalt 7: Heat 
Mobil sektörün belki de en uzun soluklu serisi olan Asphalt, muhteşem grafikleri ve değişmeyen oynanış türüyle Asphalt 7: Heat ile tekrar karşımızda. Resmi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi verilmedi. Fakat oyunun Samsung Galaxy S3 tanıtımında sergilenmesi sebebiyle yakın zamanda satışa çıkacağını tahmin ediyoruz. 
Asphalt 7: Heat'in sahip olacağı özellikler;
  • Efsanevi DeLorean dahil olmak üzere birçok üreticinin 60 farklı aracı
  • Yeni Apple iPad'in yüksek çözünürlüklü ekranını zorlayacak düzeyde grafikler
  • Hawaii, Londra, Paris, Miami ve Rio gibi gerçek şehirlerde geçen 15 farklı yarış seti
  • Yenilenen çevrimiçi ve 6 kişiye kadar yerel çoklu oyuncu modu
  • 15 ligdeki 150 yarışı 6 modda oynayabilme
The Amazing Spider-Man
Dün Gameloft ve Marvel'ın resmi basın duyurusunu yayınladığı The Amazing Spider-Man'in mobil oyunu, bugün E3 2012'de tanıtıldı. Film sektörünün en yüksek hasılata sahip serilerinden biri olan Spider-Man'in tekrar baştan anlatılacağı yeni film, 3 Temmuz'da Amerika'da gösterime girecek. Resmi oyun ise; 28 Haziran'da Android ve iOS cihazları için satışa çıkacak.
Grafiklerini hiç beğenmediğimiz The Amazin Spider-Man'in diğer özellikleri şöyle olacak;
  • İnanılmaz örümcek adam karakterini 35'ten fazla sürükleyici görevde yönetin
  • The Lizard'a karşı savaşarak karanlık planlarını hayata geçirmesini engelleyin.
  • Tatmin edici mücadele sistemi ve istenildiği gibi düzenlenebilen, geliştirilebilen yetenekler
  • Üst düzey grafiklerle bezenmiş 3 boyutlu New York şehrinde özgürce dolaşın
Kingdoms & Lords
İki boyutlu RPG türündeki Kingdoms & Lords, bol miktarda benzer rakibe sahip. Şehir ve ordu oluşturma üzerine dayalı yapımın oynanışı bağımlılık yapacak cinsten. Bu durumu lehine çevirmek isteyen Gameloft'un dört bir yanı uygulama içi ödeme ile satın alınabilecek içeriklerle dolduracağıdan eminiz. 7 Haziran'da uygulama mağazalarındaki yerini alacak.
Cosmic Colony 
Kingdoms & Lords'un uzay temalı versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Cosmic Colony, kendi uzay çağı kolonizi oluşturmanızı sağlıyor. UFO ya da meteor düşmesi gibi olağan dışı durumlarla karşılaşabilir, yeni gezegenler ve galaksiler keşfedebilirsiniz. Yakında çıkacağı bildirilen oyun, muhtemelen ücretsiz olacak.
Tüm oyunlar Android ve iOS cihazlarını destekleyecek. Çıkış tarihi belirtilmeyenler en geç Ağustos'ta mobil oyuncuların beğenisine sunulmuş olacak. Gameloft tarafından yayınlanan tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek oyunlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. 









http://www.androidpolice.com/2012/06/05/gameloft-announces-4-new-titles-at-e3-including-next-iteration-of-asphalt-racing-series/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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sendemail 7 yıl
Bunlar mobil uygulamalar ve Android platformu için ,
Geniş bir kileyi kapsaması için her seviyede çalışması istenen bir oyun meydana getırmeye calısmıslar, sırf samsung galaxy s2 ye ya da ıphone 4 ıcın gelıstırılmıs oyun olsalardı yukarıda daha ıyı bır show ızleyebılırdınız ,lakin samsung mini den tutun motoroloya oradan htc samsung vs. marka cıhazlarının ,her ram sevıyesınde ve androıd ıcs ve altı os'lerde yurutulmesı amaclanan yazılımlar bunlar.
tum bu kısıta ragmen gayet de guzel olmuslar, ben acıkcası pc oyunu sandım , gayet de ıyı olmus.Nesını begenemedınız anlamadım ...
1 Yanıt Yanıtla
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wustti 7 yıl sendemail
sendemail
Bunlar mobil uygulamalar ve Android platformu için ,
Geniş bir kileyi kapsaması için her seviyede çalışması istenen bir oyun meydana getırmeye calısmıslar, sırf samsung galaxy s2 ye ya da ıphone 4 ıcın gelıstırılmıs oyun olsalardı yukarıda daha ıyı bır show ızleyebılırdınız ,lakin samsung mini den tutun motoroloya oradan htc samsung vs. marka cıhazlarının ,her ram sevıyesınde ve androıd ıcs ve altı os'lerde yurutulmesı amaclanan yazılımlar bunlar.
tum bu kısıta ragmen gayet de guzel olmuslar, ben acıkcası pc oyunu sandım , gayet de ıyı olmus.Nesını begenemedınız anlamadım ...

işte bu yüzden de bi telefona 2000tl verilmez :)
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musti545 7 yıl
donanımhabere hosgeldin bilal hocam :)
(kendisi androidtürkiye adlı sitenin yazarıdır)
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orhankara95 7 yıl
Hayvan gibi fiyata ütopik özelliklerde android telefonlar çıkıyor. Yeni grafik işlemciler. 2 çekirdek, 4 çekirdek vs vs.. Peki bu potansiyelleri kullanabilen oyun çıkarıyorlar mı? Hayır! Bu potansiyelleri kullanmayacaktınız ne halt yemeye o donanımsal özelliklerde telefon çıkardınız ki? Adam akıllı oyunlar üretin artık.
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DH Misafiri 7 yıl
oo bilal bey sizi burada görmek şaşırttı bizi. yazılarınızı takip edeceğim hayırlı olsun.
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meego 7 yıl
Bilal hocam sizi burda görmek ne güzel...
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s_demirci_53 7 yıl
alicnouma
bilal akgündüz androidci arkadaş değil mi yav :D

aynen öyle.
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alicnouma 7 yıl
bilal akgündüz androidci arkadaş değil mi yav :D
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Bilal Akgündüz 7 yıl
sahoron
Bilal Akgündüz
miwalyGrafiklerini hiç beğenmediğimiz The Amazin Spider-Man izlediğim video beni oldukça tatmin etti, neyi beğenmediniz acaba?
Karakter, araçlar, örümcek ağları hep özensiz şekilde tasarlanmış. Tamam New York ve şehideki binalar harika gözüküyor fakat herşey çevreden ibaret değil ki. Hele o arabalar resmen ilk Max Payne oyunundakilere benziyor. Performans olarak 4-5 sene öncesinin bilgisayarlarıyla aynı seviyedeki mobil cihazlar için böyle bir oyun hiç yakışmıyor.
İlk defa böyle bir editör yorumu görüyorum. Bana kalırsa grafikler süper olmasa da ortalamanın üstünde ve inanın bundan beter bir sürü mobil oyun var ayrıca bir editör olarak ne yapmaya çalıştığınızı anlamadım. Bir taraftan oyunun reklamını yapıyorsunuz, bir taraftan Kişisel Yorumunuzu ekliyorsunuz ayrıca hiç beğenmediğimiz bana kalırsa çok ağır olmuş Maşaallah oyunu kötülemek için herşeyi yapıyorsunuz! Dh yavaştan yavaştan eski kalitesini yitiriyor.

Arkadaşım ben haberleri reklam için mi yazıyorum ? Gameloft bize şu haberi yaz dediği için mi yazdık? Oyundan çok şey beklediklerini söylüyor hem Gameloft hem de Marvel fakat görsel olarak New York şehrinden başka birşey göremiyoruz. Haber bilgiden, ingilizceden türkçeye çevirmekten ibaret değildir. Tahminlerimi, düşüncelerimi belirtirsem bu haberi ben yazmış olurum, onlar olmasaydı yukarıdaki Bilal Akgündüz yazısının ne önemi olurdu?
AIainPROST
gameloftu seviyorum aga bu arada editor arkadas bi yerden tanidik geldi dhabere yeni katildiysa hayirli olsun

Ahmet-79
Bilal bey hoş geldiniz Donanım Habere, Yazılarınızı takip ediyordum sizi burda görmek güzel bi süpriz oldu.Hayırlı olsun.

Sağolun.
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longyueu 7 yıl
Performans olarak 4-5 sene öncesinin bilgisayarlarıyla aynı seviyedeki mobil cihazlar için böyle bir oyun hiç yakışmıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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