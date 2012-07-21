EA: En hızlı büyüyen video oyun platformu PC

Son dönemde borsada yaşadığı düşüşle gündeme oturan Electronic Arts patronu John Riccitiello, CNBC kanalına verdiği bir röportajda düşüşün nedenlerinden bahsederken, video oyun sektörünün durumu ile ilgili de bilgiler verdi.





Oyun endüstrisinde yaşanan durgunluğa dikkat çeken Riccitiello, bazı yatırımcılar arasında oyun endüstrisine yatırım yapmanın zor olduğu gibi bir algı oluştuğunu belirtiyor. Bu yüzden de gerekli mali destek bulma konusunda sıkıntılar yaşanıyor.





Riccitiello geçmişte analistlerin PC oyunculuğunda yüzde 30'lara varan düşüşler öngördüğünü ancak bugün video oyun pazarında en çok büyüyen alanın PC oyunculuğu olduğunu ifade ediyor.





PC oyunları sektörünün büyümesindeki en önemli faktör ise ücretli abonelikler, mikro aktarımlar ve ücretli DLC'ler.





Bu trendi gören EA de paketli oyunlar şirketi olmaktan ziyade çevrimiçi servisler sunan bir işletme olma yolunda ilerliyor. Riccitiello, bunu arşivde kalacak bir TV programı yapmak yerine broadway benzeri devamlı canlı kalacak bir performans sergilemek olarak tanımlıyor.





Riccitiello ayrıca ücretsiz oyun tekliflerinin de artmaya başladığını vurguluyor. Star Wars : TOR örneğinde olduğu gibi ilk 15 seviyeyi ücretsiz sunma fikri oldukça başarılı olmuş.





EA'in detaylı çeyrek yıl istatistikleri ay sonundaki mali duyuruda belli olacak.