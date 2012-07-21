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EA: En hızlı büyüyen video oyun platformu PC

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
14
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde borsada yaşadığı düşüşle gündeme oturan Electronic Arts patronu John Riccitiello, CNBC kanalına verdiği bir röportajda düşüşün nedenlerinden bahsederken, video oyun sektörünün durumu ile ilgili de bilgiler verdi.

Oyun endüstrisinde yaşanan durgunluğa dikkat çeken Riccitiello, bazı yatırımcılar arasında oyun endüstrisine yatırım yapmanın zor olduğu gibi bir algı oluştuğunu belirtiyor. Bu yüzden de gerekli mali destek bulma konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Riccitiello geçmişte analistlerin PC oyunculuğunda yüzde 30'lara varan düşüşler öngördüğünü ancak bugün video oyun pazarında en çok büyüyen alanın PC oyunculuğu olduğunu ifade ediyor.

PC oyunları sektörünün büyümesindeki en önemli faktör ise ücretli abonelikler, mikro aktarımlar ve ücretli DLC'ler.

Bu trendi gören EA de paketli oyunlar şirketi olmaktan ziyade çevrimiçi servisler sunan bir işletme olma yolunda ilerliyor. Riccitiello, bunu arşivde kalacak bir TV programı yapmak yerine broadway benzeri devamlı canlı kalacak bir performans sergilemek olarak tanımlıyor.

Riccitiello ayrıca ücretsiz oyun tekliflerinin de artmaya başladığını vurguluyor. Star Wars : TOR örneğinde olduğu gibi ilk 15 seviyeyi ücretsiz sunma fikri oldukça başarılı olmuş. 

EA'in detaylı çeyrek yıl istatistikleri ay sonundaki mali duyuruda belli olacak.

http://www.cnbc.com/id/48212955 Yorum Yaz
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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen
Resmen hırsız bu firma ea dan aldigim son oyun bf3 olur umarım. Güzel oyunun içine ettiler. Apple 1 ea 2 Activision 3 paragoz firmalar
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wildlove 7 yıl
"PC oyunları sEktörünün büyümesindeki en önemli faktör ise ücretli abonelikler, mikro aktarımlar ve ücretli DLC'ler."


yersen.. bu tür uygulamalar kanserden başka hiçbir şey değil. eskiden mod destekleri vardı, ücretsiz harita yamaları gelirdi ve içerik sürekli yenilenirdi şimdi kıytırık 2 haritayı 15 dolardan millete okutuyorlar ve bunu da oyunculuğun gelişimi olarak gösteriyorlar, o dlc'lere mal gibi atlayanlarda da var suç tabi.. bol ücretli dlc çıkaran firmaların oyunlarını almayın aldırmayın yoksa gelecekte oyun dünyası ea, activision gibi firmaların dominasyonunda daha bir kabusa dönüşecek, oynadığın saat başına bile fatura keser bu yüzsüz adamlar..
"PC oyunları sEktörünün büyümesindeki en önemli faktör ise ücretli abonelikler, mikro aktarımlar ve ücretli DLC'ler."yersen.. bu tür uygulama...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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JoeyBane 7 yıl
EA'ya bu fiyat politikası yüzünden şunu söylemek istiyorum. Öyle saça böyle tarak.
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E_Aydin35 7 yıl
Adam iyi bir noktaya değinmiş, açık açık bize sizi sömürüyoruz, sömürmek iyi bir yöntem gibisinden ithamlarda bulunmuş..
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OGuz51 7 yıl
9/10 adet dil seçeneği arasında Türkçe olmadığı sürece batıcak olsalar orjinal almam arkadaş
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Guest-293545EA6 7 yıl
Pc kutu oyunlar çok ucuz ben konsol sadece exc oyunları alıyorum takıyorum led ekranı kasaya pc de öyle oynuyorum
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napolyon94 7 yıl
activision 1 ea 2 ,bunlar hayatimda gordugum en onursuz firmalar,vampirler
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wustti 7 yıl
yemesinler milleti. konsol dururken pc neymiş. donanımcılarla ortak çalışıyor bunlar. adam gibi fiyatlara oyunlar gelince ben de orijinal alırım. ama şu anda yapacağım en son şey orijinal oyun almaktır.
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darkaura 7 yıl
yarin obur gun yeni konsollar cikinca hareketlenir.
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jovanovic 7 yıl
BF4 çıkıyormuş şaka maka... Yeni MOH oyununu alacaklara betasını vereceklermiş ilerde.
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vitor reis 7 yıl
Konsolum dururken pc de oyun oynucak kadar aklımı yitirmedim
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TavaSapı 7 yıl
O fiyatlarla asla bir steam olamayacak EA.
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wildlove 7 yıl
"PC oyunları sEktörünün büyümesindeki en önemli faktör ise ücretli abonelikler, mikro aktarımlar ve ücretli DLC'ler."


yersen.. bu tür uygulamalar kanserden başka hiçbir şey değil. eskiden mod destekleri vardı, ücretsiz harita yamaları gelirdi ve içerik sürekli yenilenirdi şimdi kıytırık 2 haritayı 15 dolardan millete okutuyorlar ve bunu da oyunculuğun gelişimi olarak gösteriyorlar, o dlc'lere mal gibi atlayanlarda da var suç tabi.. bol ücretli dlc çıkaran firmaların oyunlarını almayın aldırmayın yoksa gelecekte oyun dünyası ea, activision gibi firmaların dominasyonunda daha bir kabusa dönüşecek, oynadığın saat başına bile fatura keser bu yüzsüz adamlar..
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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen
Resmen hırsız bu firma ea dan aldigim son oyun bf3 olur umarım. Güzel oyunun içine ettiler. Apple 1 ea 2 Activision 3 paragoz firmalar
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erci501 7 yıl
50 tl nin altında tüm sevdiğim yeni oyunları alırım fakat üstü fazla kaçıyor.
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