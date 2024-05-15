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    Game Pass'e Mayıs ayında eklenecek diğer oyunlar açıklandı: Hellblade II geliyor!

    Xbox Game Pass'e önümüzdeki iki haftada eklenecek oyunlar açıklandı. Xbox özel oyunu Hellblade II, ilk günden Türkçe dil desteğiyle Game Pass'e geliyor.        
    Game Pass'e Mayıs ayında eklenecek diğer oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox ve PC için oyun abonelik servisi Xbox Game Pass’e Mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Game Pass’e eklenecek oyunlar ayda iki parça halinde açıklanıyor. Bu ayki ikinci duyurunun yapılmasıyla birlikte Mayıs sonuna kadar gelecek tüm oyunlar açıklanmış oldu.

    Mayıs’in ilk iki haftasında Game Pass’e Have A Nice Death, Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume, Little Kitty, Big City ve Brothers: A Tale of Two Sons oyunları eklenmişti. Önümüzdeki iki haftada eklenecek oyunlar arasında Hellblade II, Lords of the Fallen ve Moving Out 2 oyunları dikkat çekiyor.

    Hellblade II, Türkçe dil desteğiyle geliyor

    Xbox tarafından geliştirilen Senua’s Saga: Hellblade II oyunu, çıkışını yaptığı ilk gün Game Pass'e eklenecek ve Türkçe dil desteğine sahip olacak.

    Game Pass’e Mayıs ayında eklenecek oyunlar

    • Have A Nice Death (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi
    • Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi
    • Kona II: Brume (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi
    • Little Kitty, Big City (CBulut, Konsol ve PC): Eklendi
    • Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi
    • Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC):Eklendi
    • Chants of Sennaar (Bulut, Konsol ve PC): 15 Mayıs
    • EA Sports NHL 24 (Bulut) EA Play: 16 Mayıs
    • Immortals of Aveum (Bulut, Konsol ve PC) EA Play: 16 Mayıs
    • Senua’s Saga: Hellblade II (Bulut, Konsol ve PC): 21 Mayıs
    • Galacticare (Bulut, Konsol ve PC): 23 Mayıs
    • Hauntii (Bulut, Konsol ve PC): 23 Mayıs
    • Moving Out 2 (Bulut, Konsol ve PC): 28 Mayıs
    • Humanity (Bulut, Konsol ve PC): 30 Mayıs
    • Lords of the Fallen (Bulut, PC ve Xbox Series X|S): 30 Mayıs
    • Firework (PC): 4 Haziran
    • Rolling Hills (Bulut, Konsol ve PC): 4 Haziran

    31 Mayıs'ta Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

    • Chicory: A Colorful Tale (Bulut, Konsol ve PC)
    • Farworld Pioneers (Bulut, Konsol ve PC)
    • JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Bulut, Konsol ve PC)
    • Pac-man Museum Plus (Bulut, Konsol ve PC)
    • Little Witch in the Woods (Bulut, Konsol ve PC)
    • Railway Empire II (Bulut, Konsol ve PC)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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