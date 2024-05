Game Pass'e Mayıs ayında eklenecek diğer oyunlar açıklandı: Hellblade II geliyor!

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox ve PC için oyun abonelik servisi Xbox Game Pass’e Mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Game Pass’e eklenecek oyunlar ayda iki parça halinde açıklanıyor. Bu ayki ikinci duyurunun yapılmasıyla birlikte Mayıs sonuna kadar gelecek tüm oyunlar açıklanmış oldu.

Mayıs’in ilk iki haftasında Game Pass’e Have A Nice Death, Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume, Little Kitty, Big City ve Brothers: A Tale of Two Sons oyunları eklenmişti. Önümüzdeki iki haftada eklenecek oyunlar arasında Hellblade II, Lords of the Fallen ve Moving Out 2 oyunları dikkat çekiyor.

Xbox tarafından geliştirilen Senua’s Saga: Hellblade II oyunu, çıkışını yaptığı ilk gün Game Pass'e eklenecek ve Türkçe dil desteğine sahip olacak.

Game Pass’e Mayıs ayında eklenecek oyunlar

Have A Nice Death (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi

Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi

Kona II: Brume (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi

Little Kitty, Big City (CBulut, Konsol ve PC): Eklendi

Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC): Eklendi

Chants of Sennaar (Bulut, Konsol ve PC): 15 Mayıs

EA Sports NHL 24 (Bulut) EA Play: 16 Mayıs

Immortals of Aveum (Bulut, Konsol ve PC) EA Play: 16 Mayıs

Senua’s Saga: Hellblade II (Bulut, Konsol ve PC): 21 Mayıs

Galacticare (Bulut, Konsol ve PC): 23 Mayıs

Hauntii (Bulut, Konsol ve PC): 23 Mayıs

Moving Out 2 (Bulut, Konsol ve PC): 28 Mayıs

Humanity (Bulut, Konsol ve PC): 30 Mayıs

Lords of the Fallen (Bulut, PC ve Xbox Series X|S): 30 Mayıs

Firework (PC): 4 Haziran

Rolling Hills (Bulut, Konsol ve PC): 4 Haziran

31 Mayıs'ta Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Chicory: A Colorful Tale (Bulut, Konsol ve PC)

Farworld Pioneers (Bulut, Konsol ve PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Bulut, Konsol ve PC)

Pac-man Museum Plus (Bulut, Konsol ve PC)

Little Witch in the Woods (Bulut, Konsol ve PC)

Railway Empire II (Bulut, Konsol ve PC)

