Sony, yıllık kârda %7 düşüş bildirdi: Peki, PS5 satışları ne durumda?

Tam Boyutta Gör Sony Interactive Entertainment, mali sonuçlarında 31 Mart 2024 itibarıyla 59.3 milyon PlayStation 5 konsolu satıldığını duyurdu. Aralık sonuna kadar 59.3 milyon PS 5 konsolu satışı gerçekleşti. Bu, Ocak ayından Mart'a kadar 4.5 milyon PS5 satıldığı anlamına geliyor. Geçen yılın aynı çeyreğine göre konsol sevkiyatında 1.8 milyon düşüş var.

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Dünya genelinde 59.3 milyon PS5 satışı gerçekleşti

Sony, 31 Mart 2024'te sona eren mali yılda 20.8 milyon PS5 sattığını söyledi. Bir önceki mali yılda 19.1 milyon adet satılmıştı; dolayısıyla 1.7 milyon artış söz konusu. Ancak, genel olarak PS5 konsolu PS4’e göre daha az sattı; 31 Mart tarihi itibarıyla dünya genelinde PS5 satışları 59.3 milyona ulaşırken, PS4 döneminde (31 Mart 2017) satışlar 60.2 milyon idi.

Oyun satışları arttı

Sony, bu çeyrekte PlayStation 5 ve PlayStation 4 toplam oyun satışlarının da 72.6 milyon olduğunu açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.6 milyon arttı. Yazılım satışlarının yüzde 77’sini dijital satışların oluşturduğu belirtildi. PS5 ve PS4 toplam 12.3 milyon birinci parti oyun satıldı. Bu sayı, bir yıl öncesine göre 2.8 milyon daha fazla.

PlayStation Network kullanıcıları arttı

PlayStation Network’te aylık aktif kullanıcı sayısı -10 milyon artışla- 118 milyona ulaştı. Sony, PlayStation Plus abonelerinin sayısını açıklamadı. Mart 2023 sonunda 47.4 milyon seviyesindeydi. Sony'nin Oyun ve Ağ Hizmetleri segmenti, 31 Mart 2024'te sona eren mali yıl için, geliri bir önceki yıla göre 3.98 milyar dolar artırarak 27.27 milyar dolar yaptı. Faaliyet kârı ise 0,26 milyar dolardan 1.85 milyar dolara yükseldi.

Sony, donanım satışlarındaki düşüş nedeniyle PlayStation gelirinde düşüş bekliyor ancak bu düşüşün kısmen üçüncü parti satışları ve DLC satışlarındaki artışla dengeleneceğini düşünüyor.

Sony, finansal hizmetler işinin kârı azaltan ana segment olduğunu söyledi. 2023 yılında finansal hizmetler biriminin faaliyet geliri 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşti; 2022’deki güçlü artışın ardından yıllık bazda %22,5 düşüş kaydedildi. Şirket ayrıca görüntüleme çiplerini barındıran görüntüleme ve algılama çözümleri (I&SS) işinde de bir düşüş yaşadı. Sony'nin I&SS bölümü, 2022’ye göre %9 düşüşle 1.2 milyar dolar işletme geliri kaydetti.

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Sony, yıllık kârda %7 düşüş bildirdi: Peki ne kadar PS5 satıldı?