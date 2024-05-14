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    Sony, yıllık kârda %7 düşüş bildirdi: Peki, PS5 satışları ne durumda?

    Sony, finansal hizmetler bölümündeki düşüş nedeniyle 2023 mali yılında yıllık kârda %7'lik düşüş bildirdi. Şirket PS5 oyun konsolunun tüm yıl için satış adedine ilişkin öngörüsünü kıl payı kaçırdı.
    sony ps5 satışı 59.3 milyon Tam Boyutta Gör
    Sony Interactive Entertainment, mali sonuçlarında 31 Mart 2024 itibarıyla 59.3 milyon PlayStation 5 konsolu satıldığını duyurdu. Aralık sonuna kadar 59.3 milyon PS 5 konsolu satışı gerçekleşti. Bu, Ocak ayından Mart'a kadar 4.5 milyon PS5 satıldığı anlamına geliyor. Geçen yılın aynı çeyreğine göre konsol sevkiyatında 1.8 milyon düşüş var.

    Dünya genelinde 59.3 milyon PS5 satışı gerçekleşti

    Sony, 31 Mart 2024'te sona eren mali yılda 20.8 milyon PS5 sattığını söyledi. Bir önceki mali yılda 19.1 milyon adet satılmıştı; dolayısıyla 1.7 milyon artış söz konusu. Ancak, genel olarak PS5 konsolu PS4’e göre daha az sattı; 31 Mart tarihi itibarıyla dünya genelinde PS5 satışları 59.3 milyona ulaşırken, PS4 döneminde (31 Mart 2017) satışlar 60.2 milyon idi.

    Oyun satışları arttı

    Sony, bu çeyrekte PlayStation 5 ve PlayStation 4 toplam oyun satışlarının da 72.6 milyon olduğunu açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.6 milyon arttı. Yazılım satışlarının yüzde 77’sini dijital satışların oluşturduğu belirtildi. PS5 ve PS4 toplam 12.3 milyon birinci parti oyun satıldı. Bu sayı, bir yıl öncesine göre 2.8 milyon daha fazla.

    PlayStation Network kullanıcıları arttı

    PlayStation Network’te aylık aktif kullanıcı sayısı -10 milyon artışla- 118 milyona ulaştı. Sony, PlayStation Plus abonelerinin sayısını açıklamadı. Mart 2023 sonunda 47.4 milyon seviyesindeydi. Sony'nin Oyun ve Ağ Hizmetleri segmenti, 31 Mart 2024'te sona eren mali yıl için, geliri bir önceki yıla göre 3.98 milyar dolar artırarak 27.27 milyar dolar yaptı. Faaliyet kârı ise 0,26 milyar dolardan 1.85 milyar dolara yükseldi.

    Sony, donanım satışlarındaki düşüş nedeniyle PlayStation gelirinde düşüş bekliyor ancak bu düşüşün kısmen üçüncü parti satışları ve DLC satışlarındaki artışla dengeleneceğini düşünüyor.

    Sony, finansal hizmetler işinin kârı azaltan ana segment olduğunu söyledi. 2023 yılında finansal hizmetler biriminin faaliyet geliri 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşti; 2022’deki güçlü artışın ardından yıllık bazda %22,5 düşüş kaydedildi. Şirket ayrıca görüntüleme çiplerini barındıran görüntüleme ve algılama çözümleri (I&SS) işinde de bir düşüş yaşadı. Sony'nin I&SS bölümü, 2022’ye göre %9 düşüşle 1.2 milyar dolar işletme geliri kaydetti.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/05/14/sony-q4-and-full-year-2023-earnings.html https://www.vgchartz.com/article/460972/ps5-ships-593-million-units-as-of-march-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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