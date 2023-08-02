Tam Boyutta Gör Star Wars Jedi Survivor, Nisan ayında PC ile birlikte PS5, Xbox Series X/S konsollar için çıkmıştı. EA CEO’su Andrew Wilson, Salı günü şirketin 2023 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken, oyunun PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için de çıkacağının müjdesini verdi.

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Star Wars Jedi Survivor, PS4 ve Xbox One'a geliyor

EA’in başında ismin açıklamasına göre, Jedi Survivor çok fazla ilgi gördü ve PS4 ve Xbox One sahiplerinin de konsollarına gelmesini istediği oyunlardan biri. EA, yoğun istek üzerine oyunu eski nesil konsollara getirme kararı aldı. Ancak, şu anda sadece geliştirme ekibinin oyunu portlama çalışmalarına başladığını biliyoruz. Eski konsollara ne zaman geleceğine ilişkin bir bilgi yok.

Oyunun direktörü Stig Asmussen, oyunun başta PS4 ve Xbox One için çıkmamasının nedeninin oyunculara Star Wars evreninde gerçek yeni nesil deneyim sunmak olduğunu söylüyor. Respawn, eski donanıma uyum sağlaması için çözünürlük ve kare hızı sınırını düşürecek. Yeni nesil konsolları zorlayan Jedi Survivor, miladını doldurmuş olarak görülen eski konsollarda nasıl çalışacak göreceğiz.

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Star Wars Jedi: Survivor, eski nesil konsollara geliyor